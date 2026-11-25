Tại VPBank Wealth Forum 2026, VPBank công bố tầm nhìn “Kiến trúc sư gia sản”, định hình cách tiếp cận toàn diện trong quản lý gia sản, hướng tới đồng hành cùng các gia đình trên hành trình chuyển từ kiến tạo thịnh vượng đến thịnh vượng trường tồn.

Lý do tích lũy gia sản là chưa đủ

Theo New World Wealth và Henley & Partners, năm 2023 Việt Nam có 19.400 cá nhân sở hữu tài sản ròng trên 1 triệu USD, gần gấp đôi sau 10 năm. Knight Frank dự báo số người có tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên tại Việt Nam sẽ tăng từ 1.233 người năm 2026 lên khoảng 1.960 người vào năm 2031, tương đương mức tăng 59%.

Tuy nhiên, số người giàu tăng không đồng nghĩa mọi gia sản đều đã được chuẩn bị để đứng vững trước biến động. Knight Frank từng ghi nhận trong hai năm 2021 và 2022, khi đại dịch Covid ảnh hưởng đến nền kinh tế, số người Việt Nam có tài sản ròng từ 1 triệu USD và 30 triệu USD trở lên đều đồng loạt giảm.

Một gia đình có thể gây dựng được gia sản hàng chục triệu USD, nhưng nếu chỉ tập trung vào một vài lĩnh vực, thiếu kế hoạch phân bổ và quản trị rủi ro, thành quả ấy vẫn dễ bị ảnh hưởng mỗi khi nền kinh tế hay thị trường xảy ra biến động.

Sau hàng chục năm gây dựng doanh nghiệp, nhiều doanh nhân, gia đình cũng đang bước vào giai đoạn chuyển giao gia sản cho thế hệ kế cận. Một khảo sát của Sun Life Asia với 1.823 chủ doanh nghiệp gia đình tại 6 thị trường, trong đó có Việt Nam, cho thấy mặc dù 94% gia đình mong muốn có một kế hoạch bài bản cho việc quản lý và chuyển giao tài sản, chỉ 27% đã xây dựng được kế hoạch kế nhiệm doanh nghiệp hoàn chỉnh. Tại Việt Nam, tỷ lệ này chỉ đạt 14%.

Trước thềm VPBank Wealth Forum 2026, VPBank đã thực hiện khảo sát trên nhóm khách hàng tinh hoa về công tác chuẩn bị cho thế hệ kế cận. Kết quả cho thấy, 65% khách hàng cho biết thế hệ kế tiếp chưa tham gia vào các quyết định tài chính hoặc đầu tư của gia đình. Về chuyển giao tài sản, 58% đang trong quá trình xây dựng, 32% chưa có kế hoạch và chỉ khoảng 10% đã xác lập được lộ trình rõ ràng.

Những con số này cho thấy bài toán gia sản ngày nay không chỉ dừng lại ở tích lũy và phát triển, mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị bài bản để gìn giữ, chuyển giao và tiếp nối thành quả qua nhiều thế hệ. Đây cũng là lý do VPBank Private tổ chức VPBank Wealth Forum 2026 với chủ đề “Global Perspectives for Vietnamese Legacies - Kinh nghiệm toàn cầu cho gia sản Việt trường tồn”.

Ảnh: VPBank

Tại sự kiện, ông Phùng Duy Khương, Phó Tổng Giám đốc Thường trực VPBank, công bố tầm nhìn “Wealth Architect - Kiến trúc sư gia sản” cho VPBank Private. VPBank Private hướng đến trở thành đối tác tư vấn chiến lược, xây dựng một cấu trúc tài sản phù hợp, quản trị rủi ro hiệu quả, cân bằng giữa tăng trưởng và bảo toàn, đồng thời tạo điều kiện để gia sản được kế thừa và phát triển bền vững.

Cùng khách hàng kiến tạo gia sản trường tồn

Tại VPBank Wealth Forum 2026, các tham luận và phiên thảo luận với sự tham gia của các diễn giả, chuyên gia đầu ngành từ VPBank, Lombard Odier, SMBC Singapore và VPCapital đã kết hợp kinh nghiệm quốc tế với sự am hiểu thị trường Việt Nam để phân tích những vấn đề thiết thực trong quản lý gia sản tại Việt Nam.

Các chuyên gia cho rằng, cần phân định rõ ràng về cơ cấu sở hữu, trách nhiệm của từng thành viên, quyền sở hữu và điều hành doanh nghiệp, chuẩn bị người kế nhiệm dựa trên năng lực và mức độ sẵn sàng, cũng như cân nhắc đội ngũ quản lý chuyên nghiệp trong trường hợp thế hệ kế tiếp chưa muốn hoặc chưa đủ điều kiện đảm nhận việc điều hành doanh nghiệp. Với chiến lược đầu tư, các trao đổi gợi mở cách chuyển từ lựa chọn từng sản phẩm riêng lẻ sang quản lý danh mục tổng thể, gắn phân bổ tài sản với mục tiêu dài hạn và khẩu vị rủi ro của mỗi gia đình.

Khi quy mô gia sản ngày càng lớn, cấu trúc tài sản đa dạng và kinh tế vĩ mô liên tục biến động, việc quản trị có thể vượt quá khả năng của một cá nhân hay gia đình và đòi hỏi một đối tác đủ năng lực.

VPBank Private kết hợp tiềm lực của VPBank với kinh nghiệm của các đối tác

Hiện nay, hệ sinh thái VPBank đã phát triển dịch vụ đầu tư theo nhiều cấp độ, từ tiền gửi, trái phiếu doanh nghiệp, quỹ đầu tư và bảo hiểm đến tư vấn phân bổ, xây dựng chiến lược và ủy thác đầu tư. Ngân hàng hướng tới mô hình quản trị gia sản toàn diện, kết hợp giải pháp đầu tư, hoạch định và hỗ trợ thế hệ kế cận tiếp nối di sản gia đình.

VPBank Private có sự đồng hành của các đối tác quốc tế giàu chuyên môn trong lĩnh vực quản lý gia sản. SMBC, một trong những định chế tài chính hàng đầu Nhật Bản đã có hàng chục năm kinh nghiệm quản lý gia sản qua SMBC Trust Bank tại Nhật Bản và mô hình văn phòng quản lý gia sản SMBC Private Wealth tại Singapore, phục vụ các gia đình siêu giàu châu Á.

Lombard Odier là định chế quản lý gia sản Thụy Sĩ với lịch sử hơn 230 năm và hiện diện tại 19 khu vực pháp lý. Ngày 18/11, VPBank ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Lombard Odier, mở ra cơ hội để hai bên tìm hiểu hợp tác và kết nối kinh nghiệm quốc tế với tiềm lực, sự am hiểu khách hàng Việt Nam của VPBank.

(Nguồn: VPBank)