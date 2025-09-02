Hải Phòng xác định vị thế mới

Hải Phòng góp mặt tại Triển lãm thành tựu đất nước, với 2 không gian trong nhà và ngoài trời.

Ngoài TP.HCM và thủ đô Hà Nội, Hải Phòng là địa phương duy nhất còn lại ưu tiên giao cho 10.000 m2 ngoài trời để “ tự bộc bạch”.

Tại sự kiện, TP.HCM mang đến triển lãm những loài hoa xinh đẹp đan xen với âm nhạc và các điểm đến bằng mô hình về kinh tế, văn hoá, du lịch. Hà Nội cũng tập trung dựng mô phỏng các thành luỹ, di tích cổ và các điểm nhấn để du khách có thể trải nghiệm, chụp ảnh về 1 Thủ đô ngàn năm văn vật thu nhỏ.

Trong khi đó, Hải Phòng hiện diện ở triển lãm lần này gần 2.000 tư liệu, hiện vật. Đặc biệt là 80 gian hàng của các doanh nghiệp tiêu biểu, trong đó duy nhất chỉ có 1 doanh nghiệp nhà nước.

Mỗi gian trưng bày đa dạng về sản phẩm của các doanh nghiệp là 80 câu chuyện kể về thành tựu và biết bao khát khao của họ. Từ chủ đề, thông điệp, doanh nghiệp đã sắp đặt khéo léo, toát lên niềm tin, khát vọng cùng Hải Phòng vươn mình ra biển lớn.

Bà Vũ Thị Hải, 56 tuổi, trú tại phố Lê Lợi (Hải Phòng) sau khi thăm khu vực trưng bày của Hải Phòng bày tỏ: “Tôi thực sự ấn tượng bởi sự trưng bày đẹp mắt, có tầng lớp ý nghĩa của các doanh nghiệp Hải Phòng. Từ những cuộn thép khổng lồ của nhà máy thép hàng đầu hay các thanh nhôm đủ kiểu dáng, màu sắc rồi các ống nhựa khổng lồ được doanh nghiệp kỳ công mang tới đây. Tất cả ẩn chứa những câu chuyện của thành tựu hướng đến hạnh phúc và sự hài lòng của người tiêu dùng. Đó cũng là khí chất người Hải Phòng chúng tôi - hiên ngang mạnh mẽ nhưng cũng đầy xúc cảm và ẩn chứa nhiều giá trị bên trong”.

Khu vực triển lãm trong nhà 375 m2 của thành phố Hải Phòng đã tái hiện hành trình phát triển toàn diện của Hải Phòng qua các giai đoạn.

Mở đầu là hình ảnh tàu Trường Minh Dream 01 - tàu chở hàng rời lớn nhất Việt Nam, do bàn tay công nhân Hải Phòng đóng, hạ thuỷ.

Tiếp nối là khu sa bàn tương tác, nơi du khách có thể khám phá quy hoạch, tầm nhìn phát triển thành phố đến năm 2045 thông qua hệ thống 6 màn hình cảm ứng, với hơn 400 tư liệu quý giá.

Khu văn hóa - di sản là điểm nhấn đặc biệt, tôn vinh chiều sâu lịch sử và bản sắc của Hải Phòng. Thành phố hiện sở hữu gần 4.000 di tích, hơn 1.300 lễ hội, 24 di sản phi vật thể quốc gia và 2 di sản thế giới (quần đảo Cát Bà và danh thắng Côn Sơn - Kiếp Bạc).

Tại đây, người ta biết đến Hải Phòng sau sáp nhập còn là 1 vùng đất khoa bảng với hơn 637 tiến sĩ, với các vật lịch sử tiêu biểu như Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thị Duệ…

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Tạ Duy Đông kiểm tra khu vực triển lãm của thành phố Hải Phòng

Triển lãm còn tái hiện lại không gian "Âm vang tiếng sấm Đường 5" - biểu tượng hào hùng của phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp.

Phân khu nông nghiệp - an sinh - đối ngoại - quốc phòng giới thiệu các chính sách an sinh xã hội, đường lối đối ngoại, an ninh quốc phòng qua 3 màn hình cảm ứng và 3 trụ ảnh lớn, với hơn 500 tư liệu quý.

Không gian này khẳng định vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng, những lần Bác Hồ về thăm Hải Phòng và các chính sách trọng yếu mở đường cho hội nhập quốc tế.

Là địa phương thu tiền tỷ từ triển lãm

Tại khu vực ngoài trời, Hải Phòng là địa phương duy nhất mang đến 10 nghìn sản phẩm sản phẩm nông nghiệp, tiêu dùng đặc trưng. Các sản phẩm đó có thể chỉ là con rươi, tấm bánh, túi kẹo, chai nước mắm… được làm bởi người lao động bản địa nhưng giá trị thương hiệu đang dần mang tầm Quốc gia.

“Du khách sẵn sàng chờ đợi, xếp hàng để được mua những sản phẩm đặc trưng mang về làm quà. Nước mắm Cát Hải, Bánh đa cua, mật ong hoa vải, Thạch rau câu Long Hải, rươi Tứ Kỳ, bánh mỳ que, bánh đậu xanh… là những sản phẩm mà người thăm triển lãm tìm mua nhiều nhất. Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khi đi kiểm tra triển lãm đã đánh giá cao việc trưng bày các gian hàng này của Hải Phòng”, bà Phạm Thị Đào, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng,: “Việc Hải Phòng quyết định xây dựng và trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP nổi tiếng là chủ trương tạo được dấu ấn đặc biệt. Mỗi ngày có khoảng 15 nghìn lượt người tới thăm quan, mua sản phẩm từ những gian hàng này. Ước tính mỗi ngày, tại triển lãm bán ra gần 9 nghìn đơn vị. Chủ thể, doanh nghiệp mỗi ngày phải 2 lần bổ sung hàng lên, do nhu cầu khách mua tăng mạnh. Theo dự đoán, với đà này kết thúc triển lãm sẽ thu về nhiều tỷ đồng. Đặc biệt, nhờ việc trưng bày đó mà ngay tại triển lãm đã phát sinh hàng loạt hợp đồng, giao ước thương mại với các sản phẩm đang trưng bày”.

Khách thăm quan các gian trưng bày sản phẩm đặc trưng của Hải Phòng

Vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão

Những ngày triển khai thực hiện khu trưng bày tham gia Triển lãm 80 thành tựu đất nước, thời tiết không thuận lợi. Vào tuần cuối, chạy đua với các hạng mục lớn thì mưa lớn, sau đó là ảnh hưởng từ bão số 5. 31 tỉnh, thành khác chỉ làm khu trưng bày trong nhà nên khá chủ động. Riêng Hải Phòng cùng Hà Nội và TP.HCM được nhà nước giao thêm khu trưng bày ngoài trời.

Ông Nguyễn Công Hùng, đại diện gian hàng Ricco - đơn vị có gian hàng trưng bày tại khu Hải Phòng chia sẻ: “Ban ngày trời nắng nóng, công nhân thi công rất vất vả. Đêm mưa lớn kéo về, nước ngập, sáng hôm sau lại bắt đầu làm lại. Điều làm cho doanh nghiệp chúng tôi cảm thấy ấm lòng và có thêm động lực để làm nên gian hàng hoàn hảo nhất là sự có mặt, động viên, chia sẻ kịp thời của lãnh đạo Hải Phòng, đặc biệt là Chủ tịch thành phố luôn có mặt đều đặn ngày 2 lần. Có lúc thì đêm muộn, có khi là sáng sớm hoặc tranh thủ chút buổi trưa. Ông đến từng gian hàng, hỏi han từng doanh nghiệp và cổ vũ chúng tôi cố gắng, trong khó khăn mới cần khí chất nguời Hải Phòng.

Điều đó góp phần khơi dậy sự tự hào, niềm kiêu hãnh của chúng tôi, những người sinh ra và lớn lên ở mảnh đất ăn sóng nói gió, đầy nghị lực. Quyết tâm nhân lên gấp bội và kết quả là câu chuyện của chủ trương phát triển kinh tế tư nhân được chính các doanh nghiệp kể lại sinh động bằng những sản phẩm tưởng thương mại thô cứng của mình”.

Bí thư thành ủy Lê Tiến Châu và chủ tịch UBND TP Hải phòng Lê Ngọc Châu thăm quan, động viên gian trưng bày tại triển lãm

Không chỉ tôn vinh những thành tựu kinh tế, xã hội nổi bật, không gian trưng bày tại triển lãm của Hải Phòng còn truyền tải mạnh mẽ khát vọng vươn lên của người dân đất cảng. Tự cường đó, Hải Phòng đã từ chối nhận hỗ trợ của Trung ương trong việc bố trí kinh phí tham gia triển lãm.

Nhìn cách Hải Phòng quy tụ được 80 doanh nghiệp tiêu biểu, chủ lực là tư nhân để họ “cháy hết mình” trong việc tham gia triển lãm đất nước lần này, người ta thấy rõ một Hải Phòng mới không chỉ là thành phố của hành động mà còn là biểu tượng của sáng tạo và khát vọng vươn khơi.

Hồng Anh