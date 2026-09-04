Sự phát triển của TikTok, Facebook, YouTube và các nền tảng số đã tạo ra một hiện tượng xã hội đặc biệt, khi một người bình thường có thể trở nên nổi tiếng chỉ sau một vài video, một livestream hoặc một phát ngôn "dậy sóng".

Điều đáng nói, thời gian gần đây, nhiều TikToker, YouTuber nổi tiếng đã vướng vòng lao lý bởi những hành vi phạm pháp.

Chỉ trong tháng 8/2026, Bộ Công an và công an nhiều địa phương công bố việc khởi tố hàng loạt người có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội như: Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng), Lê Văn Phú (Phú Lê), Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky), Trần Đình Tiệp (Vua Quạt), Nguyễn Văn Thùy (Tế Điên Nam Định), Phạm Tuấn, Hồ Văn Khoa, Nguyễn Thị Hương (Cô giáo Hương), Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV).

Loạt người nổi tiếng trên mạng xã hội bị khởi tố.

Không có “đặc quyền triệu view”

Trên không gian số, độ nhận diện cao giúp một cá nhân tiếp cận nhiều người và có thêm cơ hội kinh doanh. Đây là quá trình thương mại hóa sức ảnh hưởng cá nhân và nếu được thực hiện hợp pháp thì là một mô hình kinh tế số bình thường.

Tuy nhiên, có trường hợp chủ thể coi danh tiếng là công cụ để đánh lừa khách hàng, thổi phồng công dụng sản phẩm, che giấu nguồn gốc hàng hóa, bán hàng giả, gian dối về chất lượng, trốn thuế... Khi đó, sự nổi tiếng đã trở thành phương tiện để thực hiện hoặc khuếch đại hành vi phạm pháp.

Tiến sỹ, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp) cho rằng, những người chủ động xây dựng sự nổi tiếng như một công cụ kinh tế hiểu rằng, nếu có hàng triệu người theo dõi thì việc bán một sản phẩm sẽ dễ hơn rất nhiều. Quảng cáo sẽ có giá trị hơn; việc xây dựng thương hiệu cá nhân sẽ nhanh hơn; thậm chí có thể tự tạo ra sản phẩm mang dấu ấn cá nhân và bán trực tiếp cho cộng đồng người hâm mộ.

Ở đây, không có gì sai nếu hoạt động kinh doanh minh bạch, sản phẩm bảo đảm chất lượng và việc quảng cáo tuân thủ pháp luật.

Tuy nhiên, nếu một người chỉ quan tâm đến “bán được càng nhiều càng tốt”, trong khi không quan tâm sản phẩm thực sự là gì, nguồn gốc ra sao, chất lượng thế nào, người tiêu dùng có bị thiệt hại hay không, thì nguy cơ vi phạm pháp luật là rất lớn.

Theo ông Cường, trước pháp luật, không có “đặc quyền triệu view” và cũng không có “lá chắn người nổi tiếng”.

Từ ngày 1/1/2026, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo năm 2025 đã quy định cụ thể hơn về người chuyển tải sản phẩm quảng cáo.

Theo đó, những người này phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm thông tin về tính năng, chất lượng sản phẩm, thực hiện nghĩa vụ thuế và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp nội dung quảng cáo không đáp ứng yêu cầu của pháp luật.

Đặc biệt, đối với người có ảnh hưởng, pháp luật đặt ra yêu cầu cao hơn: Phải xác minh độ tin cậy của người quảng cáo, kiểm tra tài liệu liên quan đến sản phẩm; nếu chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ sản phẩm thì không được giới thiệu về sản phẩm; đồng thời phải thông báo rõ việc quảng cáo.

“Điều này thể hiện một thay đổi rất quan trọng trong tư duy lập pháp: Người có sức ảnh hưởng không còn được nhìn nhận đơn thuần là “người đọc lời quảng cáo thuê”. Khi họ sử dụng uy tín, hình ảnh và sức ảnh hưởng cá nhân để tác động đến quyết định mua hàng của cộng đồng, họ phải có trách nhiệm tương xứng”, luật sư Đặng Văn Cường cho hay.

Trao đổi với phóng viên về cách thức quản lý người nổi tiếng trên mạng xã hội, Tiến sỹ Đặng Văn Cường cho rằng phải xây dựng cơ chế quản lý theo hướng phòng ngừa rủi ro từ sớm.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra nguồn gốc sản phẩm được người có ảnh hưởng quảng bá; hoàn thiện hệ thống pháp luật để xác định rõ trách nhiệm của họ, đặc biệt trong quảng cáo, thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số.

Đồng thời, cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan thuế, quản lý thị trường, công an, cơ quan quản lý thông tin truyền thông và các cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để kiểm soát những dòng tiền và hoạt động kinh doanh phát sinh trên nền tảng số.