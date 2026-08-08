Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky), Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp (tức Vua Quạt).

Các bị can bị khởi tố do đã có hành vi lợi dụng mạng xã hội để gây rối trật tự công cộng, phát tán thông tin sai sự thật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trần Đình Tiệp (Vua Quạt), Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky) và Hồ Văn Khoa tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Theo tài liệu điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình livestream và hoạt động trên mạng xã hội, các đối tượng nhiều lần sử dụng tài khoản TikTok để phát trực tiếp, chửi bới, đăng tải thông tin sai sự thật. Việc này nhằm thu hút lượt xem, tăng tương tác và mở rộng sức ảnh hưởng trên không gian mạng.

Quá trình điều tra cũng xác định Nguyễn Văn Hợi nhiều lần đăng tải các video có nội dung bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của Trần Đình Tiệp và vợ.

Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky) tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Hợi thừa nhận do cho rằng mình có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội nên đã lợi dụng các vụ việc gây tranh cãi để thu hút tương tác, tìm cơ hội "bú fame". Trong khi đó, Hồ Văn Khoa khai rằng mục đích khi livestream, tương tác là câu view, câu like để bán hàng.

Không dừng lại ở các buổi livestream tranh cãi, Nguyễn Văn Hợi cùng Hồ Văn Khoa còn đến Công ty TNHH KF FAN của Trần Đình Tiệp tại Bắc Ninh để tiếp tục phát trực tiếp, gây rối trật tự công cộng.

Vì sao Vua Quạt cũng bị khởi tố?

Ngoài hành vi của Hợi và Khoa, cơ quan công an xác định Trần Đình Tiệp cũng sử dụng tài khoản TikTok để phát trực tiếp, đưa ra nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của Nguyễn Văn Hợi và một số cá nhân khác. Hành vi này gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Tại cơ quan công an, Tiệp thừa nhận trong quá trình livestream đã nhiều lần đưa ra thông tin về một số cá nhân khi chưa được kiểm chứng.

"Tôi nghĩ lên mạng nói bỗ bã, nói chuyện vui nhưng không ngờ hậu quả lại lớn như vậy. Nguyên nhân cũng xuất phát từ việc tôi bị kích động", Trần Đình Tiệp khai.

Trần Đình Tiệp (Vua Quạt) tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa về tội Gây rối trật tự công cộng; Nguyễn Văn Hợi và Trần Đình Tiệp về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Không gian mạng không phải là “vùng miễn trừ” của pháp luật

Trong vụ việc này, mâu thuẫn giữa các bên liên tục bị đẩy lên bằng những bài đăng công kích, những lời thách thức. Đáng lo ngại, những nội dung chửi bới, đe dọa, thể hiện sự coi thường pháp luật lại nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt từ một bộ phận người trẻ.

Trung tá Thiều Anh Hùng, Phòng 2, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) nhận định: "Khi tham gia các phiên livestream là đứng trước rất đông người, với mức độ lan truyền rất rộng thì phát ngôn phải đúng chuẩn mực".

Còn theo Thượng tá Nguyễn Đình Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp, ảnh hưởng rất xấu đến tình hình trên không gian mạng. Qua đó tác động tiêu cực đến nhiều tầng lớp, nhất là thế hệ trẻ.

Công an tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, vụ án cũng là lời cảnh báo đối với những người sử dụng mạng xã hội thiếu ý thức chấp hành pháp luật.

"Không gian mạng không phải là 'vùng miễn trừ' của pháp luật. Mọi hành vi lợi dụng nền tảng số để gây rối trật tự công cộng, phát tán thông tin sai sự thật hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", cơ quan công an khuyến cáo.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.