Chiều 3/9, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về vụ án liên quan đến đối tượng Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "Hoa Hồng").

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về hai tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, về vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết nội dung này liên quan đến các hành vi kinh doanh trên nền tảng TikTok để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, kết quả là tổng doanh thu tính được là hơn 300 tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an tại họp báo chiều nay. Ảnh: Như Ý

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng cho biết vụ án có diễn biến mới. Qua mở rộng điều tra, cơ quan điều tra phát hiện đối tượng Bùi Xuân Huấn lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo những nội dung thể hiện bản thân có thông tin biết trước kết quả xổ số trong ngày.

Trên cơ sở đó, nhiều cá nhân tin vào các thông tin này đã chuyển tiền vào chính tài khoản cá nhân của Bùi Xuân Huấn nhằm mục đích để cho thông tin về "số lô, số đề" có khả năng trúng.

Tuy nhiên, khi tham gia đánh các số lô, số đề này không trúng, họ đòi lại tiền thì đối tượng không trả và chiếm đoạt.

Trên cơ sở nội dung đơn tố giác tội phạm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra mở rộng.

Giữa tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can gồm Bùi Xuân Huấn (Huấn "Hoa Hồng”) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Huấn “Hoa Hồng” bị khởi tố thêm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2015, Huấn “Hoa Hồng” hoạt động trên mạng xã hội Facebook, TikTok và tạo dựng ảnh hưởng với cộng đồng mạng; thu hút hàng triệu lượt người theo dõi bằng những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Huấn đã phát ngôn, truyền bá các nội dung phản cảm, tạo ra tranh cãi, mâu thuẫn với những cá nhân khác có ảnh hưởng trên không gian mạng...

Lực lượng chức năng cũng xác định lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Bùi Xuân Huấn và các đối tượng đồng phạm thông qua hoạt động bán hàng online, hoạt động từ thiện, mua bán tài sản để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính đặc biệt lớn và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.