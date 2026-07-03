Thật tuyệt vời khi một tác phẩm điện ảnh có thể neo đậu trong tâm hồn chúng ta lâu đến vậy. Hình ảnh Scarlett O'Hara đứng sừng sững trên mảnh đất đỏ của đồn điền Tara, ngước mắt nhìn lên bầu trời và khẽ nói "After all, tomorrow is another day!" trong phim Cuốn theo chiều gió (Gone with the Wind) khiến tôi của năm 2006 - một cô gái 24 tuổi bừng tỉnh.

Đến bây giờ, khi đã là mẹ của 3 con, câu nói đó như kim chỉ nam để tôi vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và tin vào những điều tốt đẹp ở phía trước, nhất định "mai sẽ là một ngày mới".

Hai nhân vật chính trong "Cuốn theo chiều gió" Ảnh: THE GUARDIAN

Cuốn theo chiều gió là bộ phim được đạo diễn Victor Fleming chuyển thể theo cốt truyện cùng tên của nữ tác giả nổi tiếng Margarett Mitchell. Nội dung xoay quanh nàng Scarlett O’Hara - người tìm cách sống sót qua cơn bão của cuộc nội chiến và tái thiết nước Mỹ. Scarlett O’Hara tình cờ gặp gỡ dân chơi bất cần Rhett Butler.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy Scarlett, anh đã đem lòng cảm mến nhưng lại không được nàng đáp lại. Câu chuyện tình giữa hai người rơi vào bế tắc cho đến khi Rhett Butler quyết định buông bỏ và điều này khiến cho Scarlett O’Hara mới nhận ra được tình cảm thật sự của mình...

Phim không vẽ nên một nữ chính hoàn hảo. Scarlett ích kỷ, bốc đồng, đôi khi tàn nhẫn và đầy toan tính. Nhưng chính những khiếm khuyết ấy lại làm bừng sáng lên một phẩm chất rực rỡ nhất nơi nàng: Bản năng sinh tồn và sự kiên cường không thể bị bẻ gãy.

Khi miền Nam sụp đổ, khi đồn điền Tara hoang tàn, khi những người xung quanh gục ngã vì tuyệt vọng, Scarlett đã tự tay cuốc đất, làm lụng đến rớm máu, bất chấp mọi định kiến để bảo vệ gia đình. Cái kết của phim đánh dấu tận cùng của nỗi đau khi Rhett Butler - người đàn ông yêu nàng say đắm, người duy nhất thực sự hiểu nàng - quay lưng bước đi vào màn sương mù. Scarlett mất tất cả: tình yêu, chỗ dựa tinh thần và cả những ảo tưởng tuổi trẻ.

Nhưng thay vì gục ngã, nàng quay về với Tara. Câu nói "After all, tomorrow is another day!" bật ra không phải từ sự lạc quan tếu mà từ sự bấu víu vào hy vọng cuối cùng để tiếp tục sống. Nàng cho phép mình gác lại nỗi đau của ngày hôm nay, để ngày mai có sức mạnh đối mặt với nó.

Tuổi 24 thường là khoảng thời gian chúng ta chênh vênh nhất. Đó là lúc những va vấp đầu tiên với trường đời xuất hiện: một công việc không như ý, một dự án thất bại, một mối tình tan vỡ, hay sự hoang mang tột độ khi nhận ra thế giới người lớn không trải hoa hồng.

Xem Cuốn theo chiều gió ở độ tuổi ấy, câu nói của Scarlett giống như một chiếc phao cứu sinh. Nó dạy tôi một bài học cốt lõi về sự trưởng thành: Được phép buồn, được phép khóc nhưng không được phép bỏ cuộc.

Có những đêm, áp lực về sự lựa chọn dường như vắt kiệt mọi năng lượng của tôi. Những lúc ấy, hình ảnh Scarlett đứng sừng sững ở Tara lại hiện về, nhắc nhở rằng mọi bi kịch của ngày hôm nay rồi cũng sẽ bị giới hạn bởi thời gian. Khi kim đồng hồ điểm qua ngày mới, mặt trời vẫn sẽ mọc, bầu trời vẫn sáng và chúng ta lại có một cơ hội hoàn toàn nguyên vẹn để làm lại từ đầu.

Từ năm 24 tuổi đến tận bây giờ, "Tomorrow is another day" đã trở thành một chiếc mỏ neo vững chắc trong tâm trí tôi. Sự vĩ đại của câu nói này nằm ở chỗ nó giải phóng tôi khỏi sự dằn vặt.

Tôi không cần phải giải quyết mọi vấn đề ngay trong ngày hôm nay. Nếu hôm nay đã cố gắng hết sức mà kết quả vẫn tồi tệ, tôi cho phép bản thân đi ngủ. Sự nghỉ ngơi chính là bước chuẩn bị cho sự tái sinh.

Scarlett đã về quê hương Tara để lấy lại sức mạnh. Nó nhắc nhở tôi rằng dù ngoài kia bão táp thế nào, ai cũng cần một "Tara" cho riêng mình - có thể là gia đình, một đam mê cốt lõi hay niềm tin nội tại không thể suy suyển.

Tôi không còn đắm chìm trong quá khứ vàng son đã mất, tôi chọn cách hướng về tương lai. Ngày mai chưa chắc đã dễ dàng hơn nhưng ngày mai mang theo những khả năng mới.

Đứng trước những ngã rẽ khó khăn của tuổi trưởng thành, tinh thần của Scarlett O'Hara nhắc nhở tôi rằng: Mọi thứ đều có thể mất đi nhưng chỉ cần bạn còn giữ được ý chí kiên cường và niềm tin vào ngày mai, bạn sẽ luôn tìm được cách xây dựng lại cuộc đời mình.

Phim hay cùng năm tháng Có những bộ phim đã khép lại từ rất lâu nhưng vẫn chưa bao giờ rời khỏi ký ức người xem. Đôi khi, điều còn ở lại không chỉ là câu chuyện trên màn ảnh, mà còn là một bản nhạc phim, một câu thoại, một diễn viên, hay một quãng đời gắn với bộ phim ấy. Nếu bạn cũng có một bộ phim như thế, hãy kể cho chúng tôi nghe. Không cần là một bài bình phim. Chỉ cần đó là câu chuyện chân thành về những gì màn ảnh đã để lại trong bạn. Bài viết xin gửi về email banvanhoa@vietnamnet.vn.