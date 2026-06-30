Đã 12 năm trôi qua, tôi chẳng còn nhớ hết từng tình tiết của bộ phim Hàn Quốc Healer - Người hùng của em. Ký ức chỉ giữ lại câu chuyện về Jung Hoo - chàng trai sống ẩn mình trong bóng tối, thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt trong thế giới ngầm theo yêu cầu của khách hàng, với bí danh Healer, do Ji Chang Wook đóng. Cho đến khi định mệnh đưa anh va vào cuộc đời cô phóng viên Young Shin.

Ji Chang Wook và Park Min Young trong phim Healer. Ảnh tư liệu

Cuộc gặp gỡ ấy không chỉ giúp họ bóc tách những bí mật đen tối bị chôn vùi, mà còn xoay chuyển hoàn toàn cuộc sống của Jung Hoo.

Đoạn video ngắn ngủi tôi vừa xem lại cũng chính là một trong những phân cảnh tôi nhớ nhất. Đó là diễn biến sau khi Young Shin phát hiện ra chàng hậu đậu Park Bong Soo và Healer - Jung Hoo, thực chất chỉ là một người.

Kể từ giây phút đó, Jung Hoo thôi trốn chạy trong bóng tối. Anh từ bỏ ý định gom đủ tiền mua một hòn đảo hoang để sống cô độc đến già. Người đàn ông từng nghĩ mình chỉ cần một mình, cuối cùng lại tìm thấy bến đỗ bình trong vòng tay Young Shin. Kẻ bấy lâu nay đi xoa dịu vết thương cho thế giới hóa ra lại được che chở, xoa dịu bởi người con gái mình yêu.

Ji Chang Wook và Park Min Young là một trong những cặp đôi có "phản ứng hóa học" đẹp nhất màn ảnh Hàn. Ảnh tư liệu

Sau khi cởi bỏ lớp ngụy trang và mở lòng mình, Jung Hoo rũ bỏ hoàn toàn vẻ lạnh lùng, bất cần trước đó. Anh biến thành chàng trai đang yêu với tất cả sự vụng về và hạnh phúc, thích ôm cô từ phía sau, lẽo đẽo theo bạn gái vào tận nhà bếp, quấn quýt không rời, ánh mắt lúc nào cũng đong đầy vẻ si tình.

Đến tận bây giờ, xem lại những thước phim ấy, tôi vẫn cho rằng Ji Chang Wook và Park Min Young là một trong những cặp đôi có "phản ứng hóa học" đẹp nhất màn ảnh Hàn.

Trong phim này, Ji Chang Wook thực sự diễn xuất sắc. Anh có thể là một Healer lạnh lùng, bách chiến bách thắng ở vài phút trước nhưng ngay sau đó đã hóa thành Park Bong Soo ngơ ngác với cặp kính cận dày cộp. Để rồi khi ở cạnh Young Shin (Park Min Young), anh lại là một Jung Hoo dịu dàng, ấm áp, sẵn sàng bộc lộ những góc mềm yếu nhất của mình. Sự chuyển biến tâm lý tự nhiên đến mức khiến người xem quên mất rằng họ đang xem một bộ phim truyền hình.

Nhìn những phân cảnh ngọt ngào ấy, tôi lại nghĩ về Ji Chang Wook ngoài đời. Đằng sau hào quang của một ngôi sao hạng A là tuổi thơ nhiều khoảng trống, cha mất khi anh còn nhỏ, mẹ tảo tần bán hàng để nuôi con. Trước khi nổi tiếng, anh từng trải qua nhiều công việc chân tay để kiếm sống. Những trải nghiệm ấy không thể lý giải toàn bộ khả năng diễn xuất của Ji Chang Wook, nhưng có lẽ đã giúp anh đồng cảm hơn với những nhân vật có nhiều tổn thương. Trong Healer, nỗi cô độc của Jung Hoo hiện lên thuyết phục đến mức đôi khi chỉ một ánh mắt cũng đủ thay cho cả lời thoại.

Tất nhiên, Jung Hoo chỉ là nhân vật, còn Ji Chang Wook là một con người riêng biệt. Ta không thể lấy số phận vai diễn để áp đặt lên cuộc đời người diễn viên. Nhưng nhìn cách Young Shin ôm lấy Jung Hoo mà không gặng hỏi quá khứ, tôi lại thấy rung động. Ở đời thực, có lẽ, khi lòng chông chênh hay cạn kiệt nhất, thứ mà chúng ta cần không phải là ai đó cố gặng hỏi mọi chuyện, mà là cái ôm dịu dàng, để mọi phòng vệ được buông xuống.

Khi tôi ngồi viết những dòng này, Ji Chang Wook đang có mặt tại Đà Nẵng để tham dự Liên hoan Phim châu Á. Chàng trai 39 tuổi, là thanh xuân của biết bao cô gái, giờ đây xuất hiện với vẻ lịch lãm, điềm đạm và nụ cười ấm áp quen thuộc. Healer đã khép lại từ lâu, Jung Hoo cũng đã ở lại trong ký ức của một thế hệ.

Còn tôi, tôi chỉ mong người đàn ông mang tên Ji Chang Wook ở ngoài đời thực sẽ luôn bình yên, luôn vững chãi. Mong anh sớm gặp được một người khiến anh có thể mỉm cười nhẹ nhõm và hạnh phúc, giống như cái cách mà Jung Hoo đã mỉm cười khi tìm thấy Young Shin của đời mình.

Có những bộ phim sẽ phủ bụi theo năm tháng. Nhưng nếu lật giở lại, cảm xúc và những khoảnh khắc mà chúng gieo vào lòng ta dường như vẫn còn nguyên đó.

Một cảnh trong phim Healer - Người hùng của em

Độc giả Hoa Hồng (Hải Phòng)