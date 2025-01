Tháng cuối năm là tháng may mắn trong tài chính, giúp người tuổi Sửu mưu cầu tiền bạc dễ dàng hơn và công việc trở nên hanh thông hơn. Gia đình có tin vui, không khí hạnh phúc. Tuy nhiên, sức khỏe của bản thân vẫn cần lưu ý vì thường xuyên đau ốm hơn.

Tháng 10 mở ra cơ hội tốt đẹp cho người tuổi Sửu với sự may mắn trong công việc làm ăn, kèm theo sự giúp đỡ từ quý nhân. Tài chính có sự cải thiện, làm cho việc mưu cầu tiền bạc trở nên dễ dàng hơn. Trong gia đình có tin vui, các thành viên hòa hợp. Sức khỏe cũng ổn định, ít khi bị đau ốm.

Thời gian này người tuổi Sửu sẽ thấy tiền bạc có dấu hiệu thuận lợi, mưu cầu về nơi ăn chốn ở và các dự án tài chính được cải thiện. Dựa theo tử vi tuổi Sửu năm 2025 công việc làm ăn có sự may mắn, mang lại thời cơ gặt hái thành công.

Tháng 6 mang đến những thách thức trong công việc cho người tuổi Sửu, do đó không nên thay đổi hay mở rộng công việc trong thời điểm này.

Trong tháng 5, tình hình tài lộc của người tuổi Sửu có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Mọi mưu cầu liên quan đến tiền bạc đều có sự may mắn. Và khi gặp khó khăn, quý nhân sẽ xuất hiện giúp đỡ bạn vượt qua. Công việc làm ăn cũng có sự phát triển tích cực. Sức khỏe trong tháng này khá tốt.

Phương diện công việc làm ăn của người tuổi Sửu gặp phải nhiều khó khăn và tranh đấu, dẫn đến sự lo lắng về tài chính. Gia đạo cũng không yên ổn, còn nhiều chuyện phiền muộn. Sức khỏe có thể bị ảnh hưởng do căng thẳng từ những vấn đề công việc.

Tử vi tuổi Sửu 2025 theo từng tuổi nạp âm

Tân Sửu sinh năm 1961 (Thổ)

Đối với những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, vận niên tốt nên cuộc sống của bản mệnh không có gì phải lo lắng. Ở độ tuổi này, bạn đã có thể yên tâm giao việc cho con cái, lui về phía sau hỗ trợ và chỉ bảo khi cần.

Sức khỏe sẽ là phương diện cần đặc biệt lưu tâm. Do đã có tuổi nên con giáp này cũng dễ gặp các vấn đề về thể chất, phải gánh chịu những chi phí lớn về y tế do nằm viện, điều trị,… Do đó bạn nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, phải trân trọng cơ thể mình và hình thành thói quen ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi lành mạnh.

Nếu có sẵn bệnh trong người, bạn phải nghe theo lời khuyên của bác sĩ, uống thuốc đúng giờ, khám sức khỏe định kỳ và chú ý đến sự thay đổi của thời tiết.

Vào mùa xuân và hạ, bản mệnh nên làm việc vừa sức, nghỉ ngơi điều độ. Mùa thu, đông là lúc có một vài nguy hiểm về tiền bạc xuất hiện, bạn được khuyên không nên nghe lời dụ dỗ mà bỏ tiền tham gia giao dịch đầu tư, cờ bạc,… kẻo bị lừa.

Quý Sửu sinh năm 1973 (Mộc)

Những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 có vận khí khá dễ chịu trong năm 2025. Đối với những người làm công ăn lương, sự nghiệp ngày càng suôn sẻ hơn nếu bạn luôn thực tế trong công việc. Bạn có thể có cơ hội thăng tiến dù ngay từ đầu không có nền tảng vững chắc.

Gia đạo êm ấm, gia đình tương đối hòa thuận, vợ chồng đôi khi có thể xảy ra một số mâu thuẫn nhưng chỉ là chuyện vặt vãnh thường ngày, không quá nghiêm trọng.

Nếu là một người có chức vụ cao, bạn có thể gặp nhiều cám dỗ hơn trong năm nay. Dù về tiền bạc, sắc đẹp hay quyền lực... thì đều có thể khiến bạn gặp rắc rối nếu không biết giữ mình.

Vào mùa hè và mùa thu, bạn nên chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe, đặc biệt là chế độ ăn uống, tránh ăn quá nhiều hoặc ăn bừa bãi kẻo bị ngộ độc, dị ứng cấp tính. Vận khí khởi sắc mạnh vào mùa thu, đông nhưng cũng cần lưu ý đừng quá mải mê kiếm tiền mà quên dành thời gian cho gia đình.

Ất Sửu sinh năm 1985 (Kim)

Đối với những người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, năm 2025 này tốt hay xấu hoàn toàn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bạn.

Nếu bạn nỗ lực nhiều và dũng cảm vượt qua khó khăn, cuộc sống của bạn sẽ vô cùng rực rỡ. Còn nếu bạn bằng lòng với hiện trạng, lười biếng và chỉ biết trốn tránh thách thức thì chắc chắn bạn sẽ không đạt được gì cả.

Năm nay, bản mệnh có cơ hội thăng tiến, tăng lương nhưng đồng thời cũng dễ gây ra tranh chấp, xích mích, kiện tụng trong quá trình làm việc nên phải luôn cảnh giác.

Về tiền bạc, vận may của bạn vẫn rất tốt. Bạn có thể sẽ có nhiều cách kiếm tiền hơn. Nếu biết tiết kiệm thì các khoản tích lũy tăng lên mỗi ngày.

Về mối quan hệ, người độc thân dễ gặp được đúng người mà mình muốn trong năm nay. Tuy nhiên cả hai vẫn nên có thời gian tìm hiểu nhau trước khi xác nhận mối quan hệ thay vì đốt cháy giai đoạn cũng như không nên vội tin vào những lời đường mật ban đầu.

Đinh Sửu sinh năm 1997 (Thủy)

Đối với những người bạn sinh năm Đinh Sửu 1997, vận may trong mối quan hệ trong năm 2025 sẽ rất tốt đẹp. Cho dù bạn vẫn đang độc thân hay đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bạn gần như có thể đạt được mong muốn của mình.

Hơn nữa, cơ hội đi công tác, du lịch cũng sẽ tăng lên. Trong quá trình đó, bạn sẽ gặp được nhiều người bạn mới và có những đối tác tiềm năng. Về cơ bản, nếu bạn luôn chăm chỉ, năng động và thể hiện bản thân đúng cách, đúng lúc, bạn sẽ giành được sự ưu ái của quý nhân và phát triển như vũ bão.

Bạn cũng cần giữ tinh thần cầu tiến và bồi dưỡng khả năng giao tiếp cho mình, sẽ có ích hơn cho bản mệnh trong môi trường công sở.

Kỷ Sửu sinh năm 2009 (Hỏa)

Đối với những bạn tuổi Kỷ Sửu sinh năm 2009, việc học tập là mối quan tâm hàng đầu. Bản thân con giáp này cũng có tinh thần tự giác nên không có gì đáng ngại.

Về sức khỏe, bạn có thể gặp các vấn đề về đường tiêu hóa và da liễu do ăn uống bừa bãi. Rất may tình hình không quá nghiêm trọng và thể chất của bản mệnh vốn đang ở giai đoạn phát triển nên sức đề kháng vẫn đủ đẩy lùi các triệu chứng khó chịu nhanh chóng.

Trẻ ở độ tuổi này sẽ có ham muốn chứng tỏ bản thân nhiều hơn, có suy nghĩ riêng nên đôi khi sẽ chống đối lại sự can thiệp quá sâu của cha mẹ. Các bậc phụ huynh nên giao tiếp với con nhiều hơn và tích cực hướng dẫn con phát triển lành mạnh.

Tốt nhất bố mẹ nên trở thành một người bạn để con dễ dàng tâm sự, hai bên cũng dễ có tiếng nói chung thay vì luôn áp đặt sẽ tạo ra áp lực và khoảng cách giữa cha mẹ và con cái.

Ngoài ra, cha mẹ cần chú ý không chiều chuộng con quá mức hoặc cho con quá nhiều tiền tiêu vặt. Điều này sẽ khiến các bạn tuổi Kỷ Sửu 2009 ảo tưởng rằng tiền rất dễ kiếm và có xu hướng ỷ lại vào gia đình.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm