Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng khẳng định xây dựng văn hóa doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là các hoạt động bề nổi mà là nguồn lực nội sinh mang tính quyết định đến sự phát triển nhanh và bền vững của từng doanh nghiệp.

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Báo Văn Hóa phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội tổ chức Diễn đàn Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 2026 dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL). Với chủ đề Văn hóa doanh nghiệp - Nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững, các diễn giả tham gia diễn đàn đã làm rõ tầm quan trọng cốt lõi của giá trị văn hóa trong sự bứt phá và trường tồn của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên mới.

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh thông điệp quan trọng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng khẳng định tại Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị: "Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh thì văn hóa quyết định khả năng đi xa".

Từ tinh thần đó, Thứ trưởng khẳng định xây dựng văn hóa doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là các hoạt động bề nổi mà chính là nguồn lực nội sinh mang tính quyết định đến sự phát triển nhanh và bền vững của từng doanh nghiệp cũng như của toàn nền kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng. Ảnh: Trần Huấn

Để cụ thể hóa nguồn lực nội sinh này, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chia sẻ 8 giá trị cốt lõi mang tính định hướng cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam:

Thứ nhất là liêm chính, thượng tôn pháp luật và giữ chữ tín. Giá trị của chữ tín và tinh thần thượng tôn pháp luật chỉ thực sự thể hiện rõ nhất khi doanh nghiệp đứng trước sự lựa chọn giữa lợi ích ngắn hạn và nguyên tắc cốt lõi.

Thứ trưởng dẫn chứng về cam kết chất lượng của ngành công nghiệp Nhật Bản thông qua câu chuyện thực tế: "Có những quán mì ở Nhật Bản mỗi ngày chỉ bán đúng 100 tô dù khách có đông đến đâu. Lý do là người nghệ nhân chỉ đủ năng lượng và tâm huyết để giữ trọn chất lượng hảo hạng cho đúng 100 bát. Quá mức đó, năng lượng suy giảm và chất lượng sẽ bị ảnh hưởng”. Đó là minh chứng rõ nhất cho việc ưu tiên giữ cam kết chất lượng tuyệt đối thay vì chạy theo số lượng.

Thứ hai, lấy giá trị thực cho khách hàng làm căn cứ hành động. Văn hóa doanh nghiệp thể hiện rõ qua sự tận tâm đồng hành ngay cả sau khi đã bán được sản phẩm và thu tiền của khách hàng.

Thứ trưởng kể lại bài học sâu sắc từ doanh nghiệp bán dẫn Hàn Quốc khi họ học tập tinh thần phục vụ của người Nhật: Một kỹ sư Toyota về hưu khi vô tình thấy một chiếc xe Toyota bị hỏng gạt nước giữa cơn mưa tầm tã ở New York đã không ngần ngại lao ra hỗ trợ người lái xe khắc phục. Tinh thần coi sản phẩm như "đứa con tinh thần" và chịu trách nhiệm trọn đời chính là bệ đỡ cho thương hiệu quốc gia.

Tại Việt Nam, Thứ trưởng cũng nhắc đến câu chuyện người trồng trà Thái Nguyên từng trăn trở xây dựng thương hiệu "Trà Chân" (Chân thật) giữ đúng cam kết không phụ gia hóa chất, đảm bảo chất lượng uy tín tuyệt đối với người tiêu dùng.

Thứ ba, tôn trọng con người, trọng dụng tài năng và phát triển năng lực. Đặt con người vào vị trí trung tâm, tạo môi trường để nguồn nhân lực phát huy tối đa tiềm năng và năng lực sáng tạo.

Thứ tư, khuyến khích đổi mới sáng tạo, học tập liên tục và thích ứng nhanh. Trong bối cảnh biến động nhanh chóng, năng lực tự học và linh hoạt thích ứng là chìa khóa để doanh nghiệp tồn tại và bứt phá.

Thứ năm, sử dụng dữ liệu và tiên phong ứng dụng AI có trách nhiệm. Chuyển đổi số kết hợp với văn hóa quản trị dựa trên dữ liệu, đồng thời ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) một cách chuẩn mực và trách nhiệm.

Thứ sáu, văn hóa nêu gương và làm gương của người đứng đầu. Nêu gương là sức mạnh vốn có của văn hóa Á Đông. Người đứng đầu doanh nghiệp cần giữ lời hứa, dám nhận trách nhiệm và sẵn sàng chấp nhận phản biện thẳng thắn trong nội bộ.

Thứ bảy, giữ gìn bản sắc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa và tự tin hội nhập. Doanh nghiệp hội nhập toàn cầu trên nền tảng tự tin vào giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc, kết hợp hài hòa với tinh hoa tri thức nhân loại.

Thứ tám, gắn sứ mệnh phát triển của doanh nghiệp với sứ mệnh quốc gia. Khi đã lớn mạnh, doanh nghiệp phải thể hiện trách nhiệm dài hạn với cộng đồng và đất nước. Việc gắn kết sứ mệnh doanh nghiệp với sự phát triển phồn vinh của dân tộc chính là yếu tố duy nhất giúp doanh nghiệp phát triển trường tồn.