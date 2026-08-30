Thịt trâu đang trở thành mối quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng. Diễn biến này diễn ra ngay sau sự việc Hải Sapa TV cùng một số cá nhân tổ chức có liên quan sử dụng thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ để chế biến và quảng bá dưới tên gọi thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc, đồng thời in logo Hải Sapa TV để bán ra thị trường.

Hiện, sự việc đã được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can Hải “Sapa TV” cùng một số cá nhân, tổ chức có liên quan.

Thịt trâu nhập khẩu giá cả ra sao?

Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã nhập khẩu 408.500 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 1,2 tỷ USD. Trong đó, chỉ riêng thịt trâu tươi đông lạnh chiếm 21,1% về lượng (khoảng 86.193,5 tấn) và chiếm 30,9% về giá trị (370,8 triệu USD). Ấn Độ là một trong những nguồn cung chủ yếu của mặt hàng này.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông H.N.C, Giám đốc của một doanh nghiệp phân phối thực phẩm nhập khẩu nhìn nhận, trong nhiều năm trở lại đây, nhu cầu sử dụng thịt trâu Ấn Độ khá cao, nguồn nhập chủ yếu là từ Ấn Độ. Một trong những lý do thúc đẩy nhu cầu thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ tăng nhanh là do nguồn cung dồi dào và giá thành lại khá rẻ.

“Giá sỉ thịt trâu Ấn Độ đang dao động từ 90.000 - 190.000 đồng/kg, tùy mã hàng. Đơn cử mã hàng thịt trâu thăn lá cờ, thăn ngoại, nạc mông, nạc đùi thường dùng các đơn vị quán ăn mua về để làm các món sử dụng thịt tái, giá bán dao động 137.000 - 145.000 kg. Nếu so với thịt trâu và thịt bò trong nước, giá trâu nhập khẩu đang có nhiều lợi thế”, ông C. nói.

Vị này cũng xác nhận khi về Việt Nam, thịt trâu Ấn Độ nhập khẩu chủ yếu được bán sỉ cho các cơ sở chế biến thực phẩm, quán ăn, nhà hàng…

Trước câu hỏi liệu rằng, các quán ăn có sử dụng thịt trâu để thay thế cho các loại thịt khác tương đồng như thịt bò hay không, ông H.N.C cho biết, rất khó để nói, bởi đơn vị của ông chỉ là đơn vị bán ra. Ông C. cũng thừa nhận rất khó để phân biệt thịt bò và thịt trâu sau khi đã chế biến món ăn.

Ghi nhận trên thị trường cho thấy, giá thịt trâu nhập khẩu chỉ bằng một nửa thịt trâu nội địa. Cụ thể, bắp hoa khoảng 170.000 - 178.000 đồng một kg, thăn 147.000 - 157.000 đồng, nạc vai khoảng 147.000 đồng, vụn trâu 95.000 đồng/kg.

Trong khi đó, thịt trâu tươi Việt Nam giá sỉ phổ biến 210.000-240.000 đồng một kg. Với các điểm bán lẻ, giá thịt bắp trâu tơ lên tới 300.000 - 320.000 đồng/kg, nạm 250.000 - 300.000 đồng/kg, sườn 170.000 - 190.000 đồng/kg…

Thịt trâu nhập khẩu giá rẻ hơn so với thịt trong nước. Ảnh: Thu Hà

Cần có biện pháp kiểm soát sản lượng nhập khẩu

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai nhìn nhận, thời gian gần đây lượng thịt trâu nhập khẩu vào Việt Nam tăng vì nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng. Vào năm 2024 và 2025, giá trâu hơi trong nước xuống thấp, khiến người chăn nuôi thua lỗ, không tái đàn, dẫn tới nguồn cung nội địa suy giảm.

Theo ông Đoán, hiện nay, nếu các sản phẩm thịt nhập khẩu chính ngạch vào Việt Nam thì những loại thịt này đều đảm bảo an toàn thực phẩm và các quy chuẩn nhập khẩu. Điều lo ngại nằm ở số lượng thịt trâu đông lạnh nhập qua đường tiểu ngạch vì không được kiểm soát tính an toàn thực phẩm.

Đối với trường hợp các cá nhân, doanh nghiệp sử dụng thịt trâu nhập khẩu để làm thành sản phẩm thịt trâu gác bếp Tây Bắc đặc sản, ông Đoán nhấn mạnh, đây là tình trạng gian lận thương mại, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, có thể gây ảnh hưởng uy tín của các sản phẩm truyền thống trong nước.

Lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai thừa nhận, nếu nhìn bằng mắt thường, người tiêu dùng rất khó phân biệt hai loại thịt này, nhất là khi đã chế biến thành món ăn. Vị này cũng nhấn mạnh, bên cạnh rào cản nhận biết, việc thịt trâu nhập khẩu có giá thành rẻ hơn nhiều so với thịt trâu và thịt bò nội địa, chính là kẽ hở để các gian thương dễ dàng đánh tráo nhằm trục lợi. Vì thế, ông Đoán cho rằng, cần có biện pháp kiểm soát lộ trình sản lượng nhập khẩu và chất lượng hàng hóa sau nhập khẩu.

Theo ông Đoán, việc nhập khẩu thực phẩm là quy luật tất yếu nhằm bù đắp nguồn cung thiếu hụt cục bộ. Dẫu vậy, dòng hàng ngoại nhập cần được điều tiết vừa vặn với dung lượng thị trường thực tế thay vì mở cửa ồ ạt.

Dù hiện tại việc nhập thịt trâu Ấn Độ đang giúp bổ sung nguồn cung và đáp ứng nhu cầu thị trường trong ngắn hạn. Tuy nhiên về dài hạn nếu tình trạng nhập khẩu ồ ạt kéo dài, không kiểm soát, người chăn nuôi sẽ mất động lực tái đàn, thậm chí đối mặt với nguy cơ đứt gãy sinh kế, nhất là khi chăn nuôi nội địa đang khó khăn sau chu kỳ thua lỗ kéo dài. Do đó, việc xây dựng hạn ngạch và tiêu chí kỹ thuật phù hợp không đơn thuần là giải pháp điều tiết giá trước mắt, mà còn giúp bảo vệ nền sản xuất trong nước về lâu dài.

Bên cạnh rào cản về lượng, công tác hậu kiểm chuỗi phân phối cũng cần được siết chặt. Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho rằng, thực trạng thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ bị "phù phép" thành hàng nội địa đã và đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về truy xuất nguồn gốc và kiểm chuẩn chất lượng, nhất là khi mặt hàng này len lỏi sâu vào các bếp ăn tập thể và cơ sở chế biến, trực tiếp đe dọa quyền lợi của người tiêu dùng.