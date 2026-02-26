Ngày 26/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định xử phạt hai trường hợp thu tiền trông giữ xe trái quy định tại lễ hội chùa Phật Tích.

Trước đó, tiếp nhận phản ánh của người dân, lực lượng chức năng phát hiện ông N.H.V (SN 1965) và bà N.T.C (SN 1975), cùng trú tại thôn Ngô Xá, xã Phật Tích, có hành vi tổ chức trông giữ xe và thu phí trái quy định.

Cán bộ Công an xã Phật Tích làm việc với ông N.H.V. Ảnh: CACC.

Cụ thể, từ khoảng 9h30-11h30 ngày 21/2, ông N.H.V tự dựng lán, lập điểm trông giữ xe tạm thời trên lòng đường khi chưa được cho phép. Trong quá trình này, ông không phát vé mà trực tiếp thu tiền của người dân với mức cao hơn quy định.

Đối với bà N.T.C., mặc dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở, bà vẫn tự ý trông giữ xe và thu phí vượt mức quy định. Cụ thể, bà thu 15.000 đồng/lượt xe máy và 30.000 đồng/lượt ô tô, cao hơn giá niêm yết lần lượt 6.000 đồng và 9.000 đồng mỗi lượt.

Căn cứ mức độ vi phạm, cơ quan công an đã xử phạt hành chính ông N.H.V 12,5 triệu đồng và bà N.T.C 20 triệu đồng.

Cán bộ Công an xã Phật Tích làm việc với bà N.T.C. Ảnh: CACC.

Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ bà Nguyễn Thị Mùi (SN 1979, trú xã Kép) về hành vi thu tiền đỗ xe trái phép tại khu vực đền trên địa bàn.

Thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động dịch vụ tại các lễ hội và kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm.