Không cần biết dựng phim, không nhất thiết phải có máy quay hay một ê-kíp phía sau, người dùng ngày nay có thể bắt đầu quá trình sáng tạo bằng một câu lệnh. AI không chỉ rút ngắn hành trình từ ý tưởng đến sản phẩm, mà còn mở rộng cánh cửa để nhiều người có thể trở thành người làm video.

Khoảng cách giữa “tôi có ý tưởng” và “tôi có sản phẩm để xem” đang được AI rút ngắn. Ảnh: Midjourney

Khi “ý tưởng” bắt đầu trở thành nguyên liệu

Trước đây, để biến một ý tưởng thành video, người sáng tạo thường phải đi qua một chuỗi công đoạn khá dài: viết kịch bản, tìm hình ảnh, quay hoặc dựng cảnh, thu âm, chỉnh sửa, thêm hiệu ứng rồi xuất bản.

Mỗi bước lại đòi hỏi một kỹ năng khác nhau. Chính vì vậy, nhiều ý tưởng dừng lại ngay từ đầu. Không phải vì chúng không đủ hay, mà bởi người nghĩ ra chúng không có đủ thời gian, công cụ hoặc kỹ năng để biến chúng thành sản phẩm.

Tháng 2/2025, OpenAI giới thiệu Sora, công cụ tạo video từ mô tả bằng văn bản, cho phép người dùng tạo những đoạn video với nhiều chủ thể, chuyển động và bối cảnh phức tạp. Cùng thời gian, Google tiếp tục phát triển Veo, còn các công cụ như Runway, Kling hay Pika liên tục mở rộng khả năng tạo video từ văn bản và hình ảnh.

Đến năm 2026, việc tạo một đoạn video ngắn từ một câu lệnh không còn là màn trình diễn công nghệ xa lạ. Nó đang dần trở thành một phương thức sáng tạo thực tế.

“Một cô gái ngồi bên cửa sổ trong quán cà phê, vừa gõ laptop vừa nhấp một ngụm cà phê, tóc khẽ lay theo gió, ánh nắng buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ” không còn chỉ là mô tả cho một cảnh quay. Nó có thể trở thành đầu vào để AI tạo nên cả một đoạn video.

Từ vài dòng chữ đến cả một quy trình sản xuất

Một ý tưởng ban đầu có thể được AI hỗ trợ phát triển thành kịch bản. Kịch bản được chia thành từng cảnh. Mỗi cảnh được chuyển thành hình ảnh hoặc video. Nhân vật có thể được duy trì tương đối nhất quán giữa các cảnh. Giọng đọc có thể được tạo bằng công nghệ tổng hợp giọng nói. Phụ đề, âm thanh, nhạc nền và một phần khâu biên tập cũng có thể được tự động hóa.

Nói cách khác, thay vì sử dụng một công cụ duy nhất, người sáng tạo có thể xây dựng một “dây chuyền sáng tạo” bằng AI.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những người làm nội dung cá nhân, truyền thông, giáo dục hay kinh doanh nhỏ. Chi phí thử nghiệm vì thế cũng giảm xuống.

Tốc độ thay đổi cả cách con người sáng tạo

Trước đây, người sáng tạo thường phải cân nhắc rất kỹ trước khi bắt tay vào sản xuất: ý tưởng này có khả thi không, quay ở đâu, cần bao nhiêu người, chi phí bao nhiêu?

AI đang đưa quá trình đó về gần với một câu hỏi khác: “Nếu thử thì sao?”

Khi chi phí tạo ra phiên bản đầu tiên thấp hơn, con người có thể thử nhiều ý tưởng hơn. Một kịch bản có thể được phát triển thành ba phong cách hình ảnh khác nhau. Một đoạn quảng cáo có thể thử nhiều cách kể chuyện. Một ý tưởng chưa chắc chắn có thể được dựng thành bản mẫu trước khi quyết định đầu tư sản xuất thật.

Năm 2025, Google cũng đưa các mô hình tạo video như Veo vào hệ sinh thái công cụ dành cho nhà sáng tạo, trong khi nhiều nền tảng chỉnh sửa video bắt đầu tích hợp sâu hơn các tính năng AI.

Khoảng cách giữa “tôi có ý tưởng” và “tôi có sản phẩm để xem” vì thế ngày càng ngắn.

Nhưng AI không biến mọi người thành đạo diễn

Sự thuận tiện này cũng dễ tạo ra một ngộ nhận: cứ có AI là ai cũng có thể làm video hay.

AI có thể tạo ra hình ảnh đẹp, chuyển động ấn tượng hay giọng đọc tự nhiên. Nhưng một video đẹp chưa chắc là một video có câu chuyện tốt.

Người dùng vẫn phải biết mình muốn nói gì, nói với ai và tại sao người xem nên quan tâm. Họ phải lựa chọn góc nhìn, xây dựng mạch kể chuyện, kiểm tra thông tin và quyết định hình ảnh nào thực sự phục vụ nội dung.

Đây cũng là lý do kỹ năng quan trọng trong thời đại AI có thể không còn nằm hoàn toàn ở việc “biết sử dụng phần mềm”, mà chuyển dần sang khả năng đặt vấn đề, lựa chọn và biên tập.

Khoảng cách ngắn hơn, nhưng trách nhiệm không nhỏ đi

AI rút ngắn thời gian tạo nội dung, nhưng không thể thay thế bước kiểm duyệt và kiểm chứng của con người. Ảnh: Midjourney

Năm 2025 và 2026, tranh luận về nội dung giả, deepfake, bản quyền hình ảnh, giọng nói và việc xác định đâu là nội dung do AI tạo ra tiếp tục trở nên đáng chú ý. Khi một video có thể được tạo ra nhanh hơn bao giờ hết, việc kiểm chứng nguồn gốc và tính xác thực của video cũng trở nên quan trọng hơn.

Đặc biệt trong báo chí, giáo dục và truyền thông, tốc độ không thể thay thế độ tin cậy. Một video được tạo trong vài phút nhưng chứa thông tin sai vẫn có thể gây hậu quả lớn.

Khi rào cản kỹ thuật tiếp tục giảm, lợi thế trong sáng tạo có thể ngày càng thuộc về những người biết quan sát, biết kể chuyện và biết biến một ý tưởng còn dang dở thành thứ đủ sức khiến người khác dừng lại xem.

Công nghệ có thể giúp rút ngắn con đường từ “nghĩ” đến “làm” nhưng việc nghĩ ra điều gì đáng để làm vẫn là câu chuyện của con người.

(Nguồn: VLAB Innovation)