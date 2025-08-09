Theo Tân Hoa Xã, ba cánh quạt, mỗi cánh nặng 83,5 tấn, đã được vận chuyển từ cảng Yên Đài, tỉnh Sơn Đông vào ngày 1/8. Những cánh quạt khổng lồ này đang trên đường đến một cơ sở thử nghiệm ngoài khơi để hoàn tất giai đoạn đánh giá cuối cùng.

Sau khi vượt qua tất cả các thử nghiệm tĩnh vào tháng 5/2025, những cánh quạt này tiếp tục được kiểm tra độ bền trước khi chính thức được triển khai.

Với trục tuabin cao 185m, tương đương một tòa nhà 63 tầng, cỗ máy này có đường kính cánh quạt hơn 310m.

Hệ thống điện gió của Dongfang Electric.

Với chiều dài vượt cả Đại Kim tự tháp Giza và gần bằng Đài tưởng niệm Washington, những cánh quạt khổng lồ này đánh dấu một kỷ lục mới về kích thước và tiềm năng sản xuất điện.

Tuabin gió này nổi bật với ba ưu điểm lớn: chống bão vượt trội, an toàn cao và hiệu suất phát điện ấn tượng.

Điểm mạnh cốt lõi nằm ở công nghệ truyền động bán trực tiếp tích hợp toàn phần thế hệ thứ ba. Trục chính, hộp số và máy phát điện được thiết kế cực kỳ liền mạch, tạo ra một hệ thống có mô-men xoắn mạnh mẽ, khả năng chịu tải cao và độ tin cậy vượt trội.

Đặc biệt, tuabin này còn được trang bị thiết kế hoàn toàn kín, giúp chống ăn mòn sương muối hiệu quả, một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với các dự án điện gió ngoài khơi.

Về khả năng chống chịu, với công nghệ chống bão kép, tuabin có thể an toàn trước những siêu bão cấp 17. Minh chứng rõ ràng nhất là vào tháng 7 vừa qua, nó đã kiên cường vượt qua cơn bão cực mạnh Wipha.

Ngoài ra, nhờ khắc phục được các thách thức về khí động học và kết cấu cánh quạt, cùng với việc ứng dụng công nghệ chuyển đổi công suất toàn phần ba cấp, tuabin này giúp tăng tổng sản lượng điện hơn 2%. Với tốc độ gió 10m/s, thời gian hoạt động hàng năm của nó có thể đạt hơn 4.000 giờ, đảm bảo hiệu suất phát điện ổn định và bền vững.

Khi đi vào hoạt động, tuabin được dự kiến sẽ tạo ra khoảng 68 triệu kWh điện sạch mỗi năm - đủ để cung cấp năng lượng cho gần 40.000 hộ gia đình.

Những cánh quạt này sẽ được trang bị cho tuabin gió ngoài khơi công suất 26 megawatt (MW) do Tập đoàn Điện lực Đông Phương (Dongfang Electric) phát triển. Tổ máy này được kỳ vọng sẽ phá vỡ mọi kỷ lục hiện có trong ngành năng lượng gió.

Tháng trước, Dongfang đã hợp tác với China Huaneng Group để ra mắt tuabin nổi dẫn động trực tiếp công suất 17 MW. Với chiều cao 152m và đường kính cánh quạt 262m, cỗ máy này có khả năng bao phủ một diện tích tương đương 7,5 sân bóng đá.

Những tiến bộ này củng cố vị thế của Trung Quốc như một cường quốc về năng lượng tái tạo, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành điện gió toàn cầu.