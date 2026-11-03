Quy tụ đầu bếp, nghệ nhân nổi tiếng, Tuần lễ Ẩm thực Hàn Quốc 2026 tại Hà Nội mang đến bữa tiệc giác quan bứt phá với các món ăn bổ dưỡng truyền thống theo phong cách đương đại.

Ngày 16/10, lễ khai mạc Tuần lễ Ẩm thực Hàn Quốc 2026 (Korean Gastronomy Week 2026) đã diễn ra tại khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72, Hà Nội. Sự kiện do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc tổ chức, nhằm giới thiệu nguyên liệu thực phẩm chất lượng cao, quảng bá văn hóa ẩm thực Hàn Quốc và thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai quốc gia.

Bước sang năm tổ chức thứ tư, sự kiện diễn ra trong 10 ngày (16 - 25/10), mang đến nhiều trải nghiệm ẩm thực và văn hóa đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và sáng tạo hiện đại.

Lễ khai mạc có sự tham dự của khoảng 100 đại biểu, khách mời, trong đó có Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon cùng đại diện các cơ quan chính phủ Việt Nam, đoàn ngoại giao và các lĩnh vực kinh tế, văn hóa.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Lee Miyon nhấn mạnh ẩm thực không chỉ là nét văn hóa đặc trưng mà còn là cầu nối gắn kết tình hữu nghị, góp phần tăng cường sự thấu hiểu và thúc đẩy quan hệ hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Đại sứ Lee Miyon phát biểu tại lễ khai mạc

Một trong những điểm nhấn nổi bật của lễ khai mạc năm nay là bữa tiệc trưa đặc biệt do đầu bếp Kim Won Ki trực tiếp chuẩn bị. Được công chúng biết đến qua chương trình ẩm thực nổi tiếng Culinary Class Wars (Cuộc chiến ẩm thực) trên Netflix, đầu bếp Kim Won Ki đã mang đến thực đơn độc đáo, tái hiện văn hóa ẩm thực bồi bổ sức khỏe truyền thống của Hàn Quốc dưới hình thức tiệc nhiều món hiện đại. Bằng việc kết hợp các nguyên liệu đặc trưng của Hàn Quốc với kỹ thuật chế biến đương đại, đầu bếp đã mang đến cho thực khách những trải nghiệm ẩm thực mới lạ và tinh tế.

Thực đơn bữa tiệc giới thiệu nhiều món ăn được chế biến từ nguyên liệu Hàn Quốc như bào ngư luộc, súp củ cải trắng hầm bắp bò và gân bò, cháo gà hầm sâm kết hợp lúa mạch, cùng món bít tết ăn kèm củ cát cánh ngâm chua và sốt pesto từ lá tỏi rừng. Khép lại bữa tiệc là những món tráng miệng truyền thống do nghệ nhân ẩm thực Hàn Quốc Kim Ok Hi thực hiện, gồm bánh gạo cầu vồng ngũ sắc và bánh gạo hấp vị phô mai, cà phê.

Đầu bếp Kim Won Ki giới thiệu thực đơn tại lễ khai mạc

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm ẩm thực, lễ khai mạc còn mang đến cơ hội khám phá nét đặc sắc trong văn hóa rượu truyền thống Hàn Quốc. Ông Lee Woongho, Giám đốc Công ty Omynara, đã giới thiệu về lịch sử và giá trị văn hóa của các loại rượu truyền thống Hàn Quốc. Đồng thời, khách tham dự được trải nghiệm hoạt động thưởng thức các loại cocktail pha chế từ dòng rượu truyền thống nổi tiếng của Hàn Quốc.

Tuần lễ Ẩm thực Hàn Quốc 2026 còn mang đến không gian trải nghiệm văn hóa ẩm thực phong phú thông qua các món ăn chế biến từ nông sản, thực phẩm chất lượng cao của Hàn Quốc, hoạt động giới thiệu rượu truyền thống, trái cây Hàn Quốc và các sản phẩm thịt gia cầm đã qua xử lý nhiệt mới được hai nước thống nhất về điều kiện kiểm dịch. Qua đó, sự kiện tạo cơ hội để khách tham dự hiểu sâu hơn về những giá trị lịch sử, truyền thống và tinh thần sáng tạo được thể hiện trong văn hóa ẩm thực Hàn Quốc.

Gian hàng trưng bày hoa quả tươi Hàn Quốc và sản phẩm thịt gia cầm chế biến đã qua xử lý nhiệt

Sau lễ khai mạc, Tuần lễ Ẩm thực Hàn Quốc 2026 tiếp tục diễn ra đến hết ngày 25/10 tại khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72. Trong suốt thời gian tổ chức, thực khách có cơ hội thưởng thức những thực đơn đặc biệt kết hợp nguyên liệu truyền thống Hàn Quốc với kỹ thuật chế biến hiện đại.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm truyền thống của Hàn Quốc

Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của nhiều chuyên gia ẩm thực Hàn Quốc, mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng như workshop làm bánh gạo truyền thống, lớp trải nghiệm chuyên sâu về trà truyền thống Hàn Quốc và các lớp học nấu món Hàn.

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, Tuần lễ Ẩm thực Hàn Quốc 2026 không chỉ mang đến cơ hội để người tiêu dùng Việt Nam thưởng thức những món ăn đặc sắc và khám phá sức hấp dẫn của văn hóa ẩm thực Hàn Quốc, mà còn được kỳ vọng góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết lẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Bích Đào