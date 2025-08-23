Sự kiện nhằm hưởng ứng chủ trương phát triển nông nghiệp xanh giai đoạn 2025-2030, đồng thời khẳng định quyết tâm đồng hành của nhiều bên trong việc đưa nông sản địa phương vươn tầm, đến gần hơn với người tiêu dùng thành thị.

Chương trình có sự chung tay của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long, các doanh nghiệp, các nhà sáng tạo nội dung TikTok, cùng chung một mục tiêu: tôn vinh giá trị nông sản Việt, lan tỏa tinh thần nông nghiệp xanh và nhân văn, kiến tạo một kỷ nguyên mới cho sản phẩm OCOP.

Tuần lễ Vươn Mình Nông Sản Vĩnh Long - Tận dụng hạ tầng - Nâng tầm OCOP

Nông sản OCOP “lên tàu” vào thành phố

Trong nhịp sống đô thị, nhu cầu tiếp cận nông sản sạch - minh bạch - chất lượng ngày càng trở thành ưu tiên của người dân. Lần đầu tiên, những sản phẩm OCOP tiêu biểu của Vĩnh Long như Bưởi da xanh, Cam sành, Dừa… được đưa vào đời sống thành thị thông qua hệ sinh thái hợp nhất:

HURC - đơn vị quản lý và vận hành tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ tổ chức các hoạt động trưng bày, giúp nông sản Việt tiếp cận trực tiếp hàng chục nghìn lượt hành khách mỗi ngày.

Sendo Farm - siêu thị online “Rẻ - Tiện - Lợi”, mang đến kênh mua sắm nhanh chóng, minh bạch từ nông trại đến tay người tiêu dùng.

TikTok Shop Việt Nam - nền tảng thương mại điện tử, thực hiện sứ mệnh tôn vinh và quảng bá nông sản Việt Nam, thông qua việc kết nối sản phẩm địa phương với người tiêu dùng trên nền tảng số.

Vinagreenco - đơn vị trực tiếp bảo chứng chất lượng sản phẩm VietG.A.P, khẳng định thương hiệu nông sản Vĩnh Long.

Người dân đi metro có thể dễ dàng mua nông sản ngay trên ứng dụng HCMC Metro hoặc Sendo Farm, đồng thời theo dõi các buổi livestream trên TikTok để hiểu rõ hơn về hành trình nông sản từ vườn đến bàn ăn.

Hướng đến nông nghiệp xanh - kết nối bền vững

Theo Ban tổ chức, lúc 9h30 ngày 24/8/2025, lễ phát động sẽ chính thức diễn ra tại Ga Metro Tân Cảng, với sự tham dự của đại diện các cơ quan, doanh nghiệp và đối tác. Các nhà sáng tạo nội dung sẽ trực tiếp phát sóng, chia sẻ trải nghiệm về nông sản Vĩnh Long, lan tỏa không chỉ trong không gian ga Metro mà còn đến với người tiêu dùng khắp cả nước.

Ngày 27/8/2025, chương trình Farm tour tại vườn bưởi của Vinagreenco (Vĩnh Long) sẽ được tổ chức. Tại đây, các nhà sáng tạo như Ngọc Kem và Huyền Phi sẽ khám phá quy trình canh tác VietG.A.P, trải nghiệm sơ chế sản phẩm OCOP, đồng thời tổ chức livestream ngay tại vườn - đưa hình ảnh nông sản Việt chân thực và gần gũi nhất đến cộng đồng.

Các nhà sáng tạo nội dung sẵn sàng “lên tàu” đưa nông sản OCOP lên ga Metro

Theo Ban tổ chức, “Tuần lễ Vươn mình nông sản Vĩnh Long” là lời khẳng định: nông sản Việt Nam không chỉ là sản phẩm, mà còn là tinh hoa lao động, niềm tự hào văn hóa và khát vọng vươn lên của người nông dân.

Sự kiện đánh dấu một cột mốc ý nghĩa, nơi hạ tầng hiện đại, công nghệ số và sức sáng tạo của cộng đồng được gắn kết để cùng nâng tầm OCOP, góp phần đưa nông sản Việt vươn xa - bền vững và đầy nhân văn.

Sendo Farm là nền tảng mua sắm thực phẩm trực tuyến, cung cấp đa dạng nông sản - thực phẩm - hàng thiết yếu cùng dịch vụ giao nhanh “Nay mua - Mai nhận”. Hơn cả một điểm bán, Sendo Farm giúp người dùng chủ động kế hoạch bữa ăn, tiết kiệm thời gian, và an tâm về chất lượng - tất cả chỉ trong vài thao tác trên điện thoại.

Trước đó, Sendo Farm đã bước đầu thành công với Tuần lễ Vải thiều Lục Ngạn - Tự hào nông sản Việt phối hợp với chiến dịch Trái ngọt bốn mùa của Tik Tok Shop, đưa đặc sản vải thiều Lục Ngạn đến gần hơn với người tiêu dùng thành thị. Sự kiện Vĩnh Long được kỳ vọng tiếp tục mở ra bước tiến mới cho nông sản miền Tây.

Bích Đào