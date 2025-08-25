Chiều 25/8, ê-kíp công chiếu phim Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn tại TPHCM.

Phim xoay quanh 5 người gồm: cha con ông Nháy (Hoài Linh) - Gọn (Tuấn Trần), cặp đôi Đáng (La Thành) - Tiền (Diệp Bảo Ngọc) và Giang (Võ Tấn Phát).

Nhóm người phát hiện xác nữ diễn viên Anh Thư (Ngọc Xuân) nổi lên từ sông, dạt vào bờ nên nổi lòng tham, muốn chiếm đoạt chiếc nhẫn kim cương giá 9 tỷ đồng. Lúc này, trong máy ảnh ông Nháy, hồn Anh Thư bất ngờ hiện lên, đề nghị 5 người đưa xác cô về quê và hứa trả công bằng chiếc nhẫn.

Sau buổi công chiếu báo chí, tác phẩm nhận tràng pháo tay nồng nhiệt và nhiều lời khen.

Võ Tấn Phát hạnh phúc khi nhận nhiều lời khen.

Phần giao lưu với giới truyền thông có đạo diễn Trung Lùn, diễn viên Hoài Linh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, Võ Tấn Phát và Ngọc Xuân.

Võ Tấn Phát nhận nhiều câu hỏi về vai diễn có lai lịch bí ẩn và "biến thái nhất sự nghiệp". Diễn viên sinh năm 1995 cảm ơn đạo diễn Trung Lùn đã tin tưởng, giao mình thể hiện nhân vật có tâm lý phức tạp.

Với anh, những nhận xét "biến thái", "gây sợ hãi" là sự nhìn nhận về năng lực diễn xuất. "Nếu đạo diễn muốn, tôi sẵn sàng 'biến thái' hơn nữa", 9X hài hước.

Diễn viên Tuấn Trần bổ sung màu sắc mới trong sự nghiệp diễn xuất.

Trong phim, nhân vật do Tuấn Trần thủ vai bầm dập thê thảm do đối đầu trực tiếp với nhân vật phản diện. Một phân cảnh, nam diễn viên bị đánh ngã về phía sau, cú ngã mất kiểm soát dẫn đến phần gáy đập vào lan can. Bù đắp cho những chấn thương, anh thỏa mãn khi thấy phản ứng tốt từ giới truyền thông, khách mời.

Diễn viên Ngọc Xuân cũng được quan tâm dù chỉ vào vai phụ là một xác chết.

"Khi đọc kịch bản có cảnh được anh Tuấn Trần bồng bế, tôi quá thích, phải nhận lời ngay. Anh Võ Tấn Phát cũng vậy, thú thật tối nào tôi cũng nghe clip anh ấy gọi 'baby à' mới ngủ được. Trong khi đó, chị Diệp Bảo Ngọc dịu dàng với tôi nhất, lần nào diễn cảnh bế cái xác xong cũng xoa xoa những chỗ bầm trên cơ thể tôi", cô hào hứng kể.

Ngọc Xuân tiếc nhất việc đóng vai xác chết phải nhắm nghiền mắt toàn bộ phim, không được theo dõi, học hỏi các anh chị, cô chú diễn xuất.

Diễn viên Diệp Bảo Ngọc - người nhận "cơn mưa" lời khen với vai Tiền độc địa - nói đã thầm khao khát kiểu vai này từ lâu.

"Tôi được khán giả quen với kiểu vai dịu dàng, cam chịu. Là diễn viên, tôi không muốn mình bị nhàm chán. Tôi muốn vai sau phải khác vai trước", chị chia sẻ.

Phim Làm giàu với ma 2 dự kiến ra rạp ngày 29/8. Ngoài dàn diễn viên chính, phim còn có sự góp mặt của NSND Việt Anh, nghệ sĩ Trung Dân, NSƯT Công Ninh, nghệ sĩ Phước Sang, diễn viên Thanh Thức, Hứa Minh Đạt...

Đạo diễn Trung Lùn bị báo chí chất vấn chuyện "đẩy diễn viên vào rủi ro"