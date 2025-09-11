Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Văn Tăng (44 tuổi, trú thôn 16, xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Trịnh Văn Tăng bị bắt giữ. Ảnh: HD

Kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 17h30 ngày 8/9, Trịnh Văn Tăng đang trên đường đi nhặt ve chai về nhà tại thôn 16, xã Ea Nuôl. Lúc này, anh Lư Hồng S. (27 tuổi, ngụ cùng thôn) đã gọi Tăng vào nhà và tặng một túi vỏ lon bia.

Thấy chân của Tăng bị đau, anh S. chạy vào nhà lấy thuốc và xịt chân giúp Tăng. Trong lúc Tăng chuẩn bị ra về, anh S. đã dùng điện thoại di động chụp hình lại.

Thấy vậy Tăng liền nổi giận, đặt bao ve chai xuống đất rồi nhặt hai cục đá ven đường đập liên tiếp vào vùng đầu anh S. khiến nạn nhân gục tại chỗ bất tỉnh.

Mặc dù được người dân xung quanh can ngăn và nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do chấn thương sọ não quá nặng, anh S. đã không qua khỏi.