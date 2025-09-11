Liên quan đến vụ việc hai anh em ở Bắc Ninh bị hành hung khi đang cứu người gặp tai nạn giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Hai đối tượng bị tạm giữ gồm Trịnh Đình Luân (SN 1991) và em trai là Trịnh Đình Long (SN 1994), cùng trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh.

Điều đáng chú ý là Trịnh Đình Luân chính là một trong hai nạn nhân của vụ tai nạn giao thông đang được người dân giúp đỡ đưa đi cấp cứu.

Hai đối tượng Trịnh Đình Luân và em trai là Trịnh Đình Long tại cơ quan công an.

Tấn công người cứu giúp sau tai nạn

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 7/9, anh Nguyễn Đức Vĩnh (trú tại thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng) trên đường đưa vợ đi khám bệnh về thì phát hiện hai người nằm trên đường đê hữu sông Đuống, thuộc địa phận thôn Vạn Ty. Anh Vĩnh dừng lại thì thấy 2 nạn nhân là Trịnh Đình Luân (trú tại xã Đại Lai) và Nguyễn Đức Minh (trú tại TP Hải Phòng) nằm bất động bên đường, bên cạnh là một chiếc xe máy mang biển số 37F1-047.83 bị đổ.

Lúc này, anh Lưu Văn Nam và bạn (trú tại thôn Gia Phú, xã Nhân Thắng) có lên tiếng nhờ anh Vĩnh đưa người ngã xe đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do đang chở vợ về nhà sau khi khám bệnh, anh Vĩnh từ chối nhưng sau đó đã quay lại hiện trường cùng các anh Nguyễn Bá Thành, Nguyễn Bá Trung và Nguyễn Đức Đại để hỗ trợ. Toàn bộ sự việc đã được camera hành trình trên xe anh Vĩnh ghi lại và cung cấp cho cơ quan công an.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ clip.

Khi nhóm của anh Vĩnh ra đến nơi, hỏi Luân và Minh đang nằm trên đê và tỏ ý muốn giúp đỡ, lúc này Luân nói đã gọi người nhà. Sau đó, bất ngờ xuất hiện một nhóm khoảng 6 thanh niên đi trên 3 xe máy, trong đó có Trịnh Đình Long là em trai của Luân. Không rõ vì lý do gì, nhóm này đã lớn tiếng chửi bới và cho rằng những người đang cứu giúp là nguyên nhân gây tai nạn.

Dù anh Vĩnh đã cố gắng giải thích rõ sự việc, bản thân Luân cũng xác nhận được giúp đỡ, nhưng nhóm thanh niên vẫn lao vào hành hung.

Hậu quả, anh Nguyễn Bá Trung và anh Nguyễn Đức Vĩnh bị thương nặng, phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân. Anh Nguyễn Bá Thành và anh Nguyễn Đức Đại bị thương phần mềm, tự chăm sóc tại nhà.

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Nguyễn Đức Vĩnh cho biết, lúc đầu khi nhóm bạn của Luân ra, người này cũng giải thích với nhóm bạn của mình là được anh Vĩnh giúp đỡ.

“Một lúc sau, họ lại bất ngờ lớn tiếng chửi bới và cho rằng chúng tôi là người gây tai nạn. Mặc dù tôi đã giải thích rõ sự việc và bản thân nạn nhân cũng xác nhận tôi là người giúp đỡ, nhưng nhóm người lạ mặt vẫn hung hãn lao vào hành hung chúng tôi.

Sau đó, Luân thấy đánh nhau cũng lao vào đánh chúng tôi”, anh Vĩnh cho hay.





Anh Nguyễn Đức Vĩnh chưa hết bàng hoàng sau vụ bị hành hung khi muốn giúp đỡ người gặp nạn. Ảnh. NVCC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Nhân Thắng và Viện kiểm sát khu vực 9 khẩn trương điều tra, xác minh sự việc. Các đối tượng có liên quan đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi lực lượng chức năng có mặt.

Người dân hoang mang

Phóng viên VietNamNet có mặt tại hiện trường vào ngày 10/9, tại đây, một số người dân thôn Vạn Ty vẫn chưa hết hoang mang sau vụ việc.

Bà H., một người dân xã Nhân Thắng chia sẻ: “Tối hôm đó, tôi đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng cãi nhau rất lớn từ ngoài đê vọng vào. Nhà tôi cách hiện trường gần 100 mét mà vẫn nghe rõ từng tiếng.

Tôi chạy ra xem có chuyện gì, nhưng khi thấy một nhóm thanh niên hùng hổ, la hét, tôi sợ quá không dám đến gần. Họ rất hung hãn, có người còn hét lớn thách thức giữa đêm khuya".

Theo phản ánh của người dân, khu vực đê xã Nhân Thắng vào ban đêm thường xuyên xuất hiện các nhóm thanh niên tụ tập, điều khiển xe máy gây ồn ào, mất trật tự.

"Người ta thấy tai nạn thì dừng lại giúp đỡ, thế mà lại bị hành hung. Giờ người tốt cũng bị đánh, thử hỏi sau này ai dám đứng ra cứu người nữa", ông T.H, ở xã Nhân Thắng chia sẻ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, truy bắt các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.