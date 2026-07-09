Tùng Dương nói về sự rực rỡ của riêng mình:

Chiều 9/7, Tùng Dương ra mắt MV mới Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? tại Hà Nội. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Thanh Lam, ca sĩ Ngọc Anh, Quốc Thiên, Đinh Thành Lê, Quang Minh nhóm Oplus... đã tới chúc mừng và dành nhiều lời khen cho giọng hát Tùng Dương cũng như MV ấn tượng.

Tùng Dương lên đồ rực rỡ đi ra mắt MV.

Theo tác giả Đạt Max, Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? ban đầu chỉ là câu nói trend vui vẻ trên mạng nhưng đã chạm đến trái tim khiến anh suy nghĩ mãi về câu nói này. Chia sẻ tại sự kiện ra mắt MV, Đạt Max nói khi hoàn thành bài hát đã nghĩ ngay đến Tùng Dương.

"Lúc đó tôi chưa mơ tới cái duyên với anh Tùng Dương và viết đơn giản theo trend trên mạng. Tôi đã suy nghĩ nhiều và muốn làm 1 bài hát tạo động lực cho bạn trẻ và bản thân. Tôi nghĩ bài này chỉ có anh Tùng Dương hát thôi nên đã tìm Facebook quản lý của anh và gửi bài hát trong vô vọng nhưng không ngờ anh trả lời liền. Tôi vui và hạnh phúc vì anh Tùng Dương nhận lời. Tôi đã chờ tới ngày nghe bài này và hôm nay thực sự thấy đã".

Đạt Max (thứ 2 từ trái qua) cùng ê-kíp thực hiện MV "Nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao?".

Là nhạc sĩ phối khí, Nguyễn Hữu Vượng cho biết ban đầu nhận được demo của đàn anh với lời nhắn muốn làm bài hát theo phong cách ballad. Nhạc sĩ kể ngay lập tức qua bốc máy gọi cho Tùng Dương nói không được và cho rằng nếu muốn bài hát truyền cảm hứng thì chỉ có rock mới hợp màu giọng của nam ca sĩ.

MV được đạo diễn Jayden Trần và Nguyễn Trương Kiên (Zodiac II) xây dựng trên một ý tưởng đặc biệt xoay quanh 3 nhân vật đều do Thừa Tuấn Anh nhập vai. Diễn viên Thừa Tuấn Anh - người từng tham gia các bộ phim trên VTV: Không thời gian, Gia đình trái dấu, Em ước mình cùng bay hay tác phẩm điện ảnh: Kẻ ẩn danh, Út Lan, Bẫy tiền… với lối diễn tự nhiên đã lột tả chiều sâu của 3 nhân vật trong MV nhưng thực chất là 3 phiên bản có thể cùng tồn tại trong mỗi chúng ta, ở những thời điểm khác nhau của cuộc đời hoặc trong ba vũ trụ song song của cùng một con người.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng.

Ba câu chuyện, 3 lát cắt tưởng như riêng biệt nhưng lại giao thoa ở cùng một câu hỏi: Liệu một cuộc đời không nổi bật, không hào quang, không được gọi là thành công theo chuẩn mực của xã hội có còn đáng để tự hào? Và gặp nhau ở một điểm chung: Ai cũng đều khát khao được sống đúng với giá trị của mình.

Thông qua hình ảnh 3 nhân vật, MV gửi gắm thông điệp mỗi con người đều có những cuộc chiến rất riêng. Có người đang vật lộn với cơm áo gạo tiền. Có người bị mắc kẹt trong sự an toàn. Có người đánh mất chính mình giữa những hào nhoáng của thành công. Nhưng dù ở hoàn cảnh nào, điều đáng quý nhất vẫn là dám bước tiếp và không từ bỏ niềm tin vào bản thân.

Tùng Dương tiết lộ sẽ tiếp tục ra 1 MV vào tháng 9 tới, sau đó là album phòng thu và cuối cùng là 1 liveshow ngoài trời vào cuối năm.

Trương Kiên từng là đạo diễn MV Cánh chim Phượng Hoàng cho Tùng Dương. Anh chia sẻ khi nam ca sĩ nhắn tin muốn làm 1 MV hoành tráng, anh rất bất ngờ vì Nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao? như bước nhảy của nam ca sĩ sang dòng nhạc khác.

Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? đánh dấu một Tùng Dương với một tâm thế điềm tĩnh, chín chắn cùng cách hát đầy tiết chế nhưng giàu nội lực. Giọng hát của anh không phô diễn kỹ thuật mà dẫn dắt người nghe bằng những lớp cảm xúc sâu lắng, day dứt và đầy sẻ chia. Đặc biệt ở phần cao trào, chất giọng mạnh mẽ, giàu chiều sâu của Tùng Dương như vỡ òa cùng những chất vấn nội tâm, đưa cảm xúc của bài hát lên đến đỉnh điểm mà vẫn giữ được sự chân thành và nhân văn. Nam ca sĩ hát như kể chuyện, những câu chuyện dung dị xung quanh đời sống.

NSND Thanh Lam, ca sĩ Ngọc Anh và Quốc Thiên chúc mừng Tùng Dương ra MV.

Tùng Dương chia sẻ may mắn được trời cho giọng hát nhưng dù vậy vẫn phải nỗ lực nhiều. Và nếu cuộc đời có không rực rỡ sẽ buồn nhưng anh sẽ phải tìm cách để rực rỡ theo cách riêng bởi ai cũng toả sáng theo cách của mình. "Nếu không thay đổi bản thân sẽ nhàm chán và cuộc sống là chuỗi ngày an toàn. Với mỗi dự án, Tùng Dương sẽ mang tới điều mới mẻ. Ca khúc này là mở màn cho album nhạc trẻ với nhịp điệu trẻ trung mà Tùng Dương chưa từng thử sức. Hy vọng Nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao? sẽ truyền cảm hứng cho mọi người", anh nói.

Xem MV "Nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao?":

Ảnh: Mạnh Nguyễn

Clip: NVCC