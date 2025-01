Bãi biển đường Trần Phú, TP Nha Trang có đông du khách. Ảnh: Xuân Ngọc

Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa chia sẻ với PV VietNamNet.

Cụ thể, năm 2024, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 10,8 triệu lượt khách, tăng hơn 49% so với năm 2023, vượt 20,6% kế hoạch đề ra. Trong đó, lượt khách quốc tế đạt trên 4,7 triệu, tăng 98,76% so với 2023. Tổng doanh thu du lịch đạt trên 53.000 tỷ đồng, tăng 56,47% so với 2023, vượt 32,5% kế hoạch.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Lý giải về việc lượt khách vượt kế hoạch trong năm 2024, bà Thanh cho biết là nhờ tỉnh thực hiện chiến lược thu hút du khách.

Trong lộ trình đó, ngành du lịch tỉnh luôn nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển đào tạo nhân lực. Khánh Hòa cũng kết hợp với các địa phương khác, tạo chuỗi liên kết du lịch phát triển, là điểm đến an toàn, chất lượng, hấp dẫn, thân thiện.

Địa phương triển khai nhiều chương trình xúc tiến, đưa ra nhiều phương thức tiếp cận gần hơn với các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Kazakhstan, Thái Lan, đón các đoàn khảo sát quốc tế, góp phần đa dạng thêm nguồn khách nước ngoài.

Tỉnh kết hợp với doanh nghiệp địa phương và những hãng bay để xây dựng các gói sản phẩm du lịch mới, nhiều chương trình khuyến mãi thu hút khách.

Các sự kiện như Liên hoan Du lịch biển Nha Trang, trình diễn thi đấu ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái - Vịnh Ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024, cũng thu hút lượng lớn người dân, du khách trong và quốc tế.

“Minh chứng cho điều đó là năm qua, hàng triệu lượt khách quốc tế đã lựa chọn Khánh Hòa là điểm đến khi tới Việt Nam, cùng với lượng khách nội địa”, bà Thanh chia sẻ.

Du khách nước ngoài chụp ảnh trên đảo ở Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng

Khánh Hòa có nhiều địa danh nổi tiếng. Sản phẩm du lịch được đánh giá là đa dạng từ biển đảo và cộng đồng. Con người mến khách, ẩm thực phong phú. Vì thế, tỉnh tiếp tục đa dạng hóa thị trường, tạo thêm sản phẩm du lịch mới và có chiến lược phát triển bền vững.

Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa chia sẻ, ngoài mô hình du lịch biển đảo, địa phương sẽ tập trung vào du lịch núi rừng, du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường. Một trong các dự án là phát triển điểm du lịch cộng đồng tại Bích Đầm, Nha Trang.

Mô hình du lịch biển đảo thu hút du khách khi tới Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo bà Thanh, trong bối cảnh hiện nay, ngành du lịch cần phát triển theo hướng bền vững, kết hợp nông nghiệp sạch. “Điều này không chỉ tạo ra cơ hội kinh doanh mới, mà còn làm đa dạng sản phẩm du lịch và du khách có thêm trải nghiệm những điểm đến xanh, góp phần bảo vệ môi trường”.

Năm 2025, Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 11,8 triệu lượt khách du lịch. Địa phương đưa ra các kế hoạch liên kết, hợp tác với các tỉnh để xúc tiến, quảng bá du lịch.