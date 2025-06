Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Khánh Tùng (SN 1973), trú phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An về tội “Buôn lậu”.

Đây là đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu lớn các hàng hóa là giầy, dép, thắt lưng, ví, túi có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng ‘Tùng Moscow’. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 28/5/2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9, Chi cục QLTT Thanh Hóa và Phòng CSKT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thương mại hàng hóa, dịch vụ đối với cửa hàng Tùng Moscow, địa chỉ ở 224 Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.

Cửa hàng trên do Lê Cảnh L. (SN 1992), trú tại xóm 10, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An quản lý, đứng tên đại diện pháp luật.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng có bày bán các hàng hóa là giầy, dép, thắt lưng, ví, túi có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Hermes, Gucci, Adidas, Dior, Lacoste, Louis Vuitton, MLB, Burberry đã được bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam.

Đối tượng Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Trị giá hàng hóa xác định ban đầu là hơn 325 triệu đồng.

Xét thấy có dấu hiệu của tội phạm xâm phạm sở hữu công nghiệp, Đội QLTT số 9 đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cửa hàng giày, dép “Tùng Moscow” đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể do Lê Cảnh L. làm đại diện pháp luật, đăng ký kinh doanh lần đầu vào tháng 10/2019.

L. được ông chủ là Nguyễn Khánh Tùng giao làm quản lý, có nhiệm vụ quản lý nhân viên, bán hàng, thu chi, nộp tiền bán hàng cho Tùng và được Tùng trả lương 10 triệu đồng/tháng.

Giày, dép có gắn nhãn hiệu Nike, Hermes, Gucci, Adidas, Dior, Lacoste, Louis Vuitton, MLB, Burberry đều là hàng nhái. Ảnh: CACC

Bản thân L. nhận thức được các mặt hàng giày, dép có gắn nhãn hiệu Nike, Hermes, Gucci, Adidas, Dior, Lacoste, Louis Vuitton, MLB, Burberry đều là hàng nhái, có giá rẻ hơn nhiều so với hàng chính hãng, nhưng vì mẫu mã bắt mắt sẽ có nhiều khách mua nên vẫn bày bán.

Ngoài các mặt hàng giả nhãn hiệu, cửa hàng còn bày bán loại giày da nam nhãn hiệu T.MOSCOW do Tùng đặt hàng tại xưởng ở Trung Quốc, sau đó vận chuyển về Việt Nam theo đường tiểu ngạch, không làm thủ tục hải quan để bán kiếm lời. Giá trị hàng hóa mà Tùng buôn lậu trị giá 438.040.000 đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.