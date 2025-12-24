Ngày 24/12, đoàn phim Chiến Nam: Ve sầu thoát xác tổ chức buổi giới thiệu phim tại TPHCM.

Dàn diễn viên bao gồm: Tùng Yuki, Trương Minh Cường, Nguyễn Trần Duy Nhất, Hứa Minh Đạt, Hoàng Mèo, Quách Ngọc Tuyên, Huỳnh Phương...

Phim được đầu tư 30 tỷ đồng, lần đầu được khởi động vào năm 2016 với tên Sứ mạng sinh tử.

Trong 10 năm, phim bị tạm đóng 2 lần do nhiều vấn đề phát sinh, đến nay mới hoàn thiện để ra rạp. Tác phẩm do Trần Thanh Đa và Trần Hòa Bình đồng đạo diễn.

Diễn viên Tùng Yuki trở lại màn ảnh rộng. Ảnh: NSX

Phim xoay quanh Chiến Nam (Longka) - một chiến sĩ công an có tính cách kiên cường, bản lĩnh, luôn dấn thân bảo vệ lẽ phải.

Anh ráo riết truy tìm bằng chứng phạm tội của Tập đoàn bất động sản Thái Minh Legend - tổ chức tội phạm khét tiếng hoạt động dưới lớp vỏ một công ty bình thường.

Chiến Nam nghi ngờ Thái Minh Legend đứng sau thủ đoạn dùng chiêu trò mang màu sắc tâm linh để thao túng, trục lợi trên nỗi sợ hãi của người dân.

Đồng hành cùng Chiến Nam là nữ phóng viên Kim có tính cách mạnh mẽ.

Trương Minh Cường thủ vai ông trùm máu lạnh. Ảnh: NSX

Phim gây chú ý khi có nhiều diễn viên tên tuổi tham gia. Trong đó, diễn viên Trương Minh Cường vào vai trùm xã hội đen quyền lực, mưu mô, sở hữu nhiều bất động sản khắp cả nước.

Năm 2016, anh nhận lời mời từ Mỹ về nước đóng phim. Lúc ghi hình, anh bị gãy tay trong một phân cảnh hành động kịch tính.

Diễn viên Tùng Yuki cũng góp mặt trong tác phẩm với 1 vai phụ. Nhà sản xuất tiết lộ với VietNamNet, trong phim, ông và Hứa Minh Đạt đóng vai cha con.

"Anh tài" Nguyễn Trần Duy Nhất vào vai Sói Xám - một sát thủ bí ẩn, có nhiều phân cảnh thể hiện sở trường Muay Thái.

Phim dự kiến ra rạp ngày 30/1/2026.