Bugi ô tô là chi tiết nhỏ nhưng đóng vai trò "then chốt" trong việc khởi động và duy trì hoạt động của động cơ xăng. Chức năng chính của chúng là tạo ra tia lửa điện để đốt cháy hỗn hợp không khí và nhiên liệu trong buồng đốt.

Bugi là bộ phận được ít người để ý khi mang xe đi bảo dưỡng, sửa chữa. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trớ trêu ở chỗ, vì có tuổi thọ khá dài và ít "kêu ca" ngay từ đầu, bộ phận này thường bị các tài xế bỏ quên trong các kỳ bảo dưỡng định kỳ. Tuy nhiên, sự lơ là này có thể khiến chủ xe phải trả giá đắt khi sự cố hư hỏng xảy ra. Do đó, nhiều chủ xe thường sẽ thắc mắc một bộ bugi mới có thể sử dụng được trong bao lâu.

Tuổi thọ bugi phụ thuộc vật liệu chế tạo

Thực tế, không có một con số cố định cho tất cả, bởi tuổi thọ của bugi phụ thuộc rất lớn vào vật liệu cấu tạo điện cực, thiết kế động cơ và điều kiện sử dụng.

Với bugi lõi đồng, đây là loại truyền thống, dẫn điện tốt nhưng khả năng chịu mài mòn và nhiệt kém. Chúng thường xuất hiện trên các dòng xe đời cũ, động cơ đơn giản. Tuổi thọ trung bình khá ngắn, chỉ khoảng 30.000-48.000km. Nếu vượt ngưỡng này, tia lửa yếu dần, động cơ dễ rung giật và hao xăng.

Tuổi thọ của bugi phụ thuộc rất lớn vào vật liệu cấu tạo nên điện cực, thiết kế động cơ và điều kiện sử dụng. Ảnh Ngô Minh

Bugi bạch kim (Platinum) được sử dụng phổ biến trên nhiều dòng xe hiện đại ngày nay. Nhờ độ cứng và khả năng chống mài mòn cao, loại này có thể vận hành ổn định trong khoảng 80.000-100.000km mới cần thay thế. Đây là lựa chọn cân bằng giữa chi phí và độ bền, phù hợp với phần lớn xe du lịch đang lưu hành.

Cao cấp nhất là bugi Iridium. Vật liệu này cứng hơn bạch kim nhiều lần, cho phép thiết kế điện cực mảnh, tia lửa mạnh và ổn định hơn. Trong điều kiện lý tưởng, bugi Iridium có thể đạt mốc 120.000-160.000km. Tuy nhiên, giá thành cao hơn đồng nghĩa với việc chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi động cơ và thói quen sử dụng phù hợp.

Cần nhấn mạnh rằng các con số trên mang tính tham khảo. Thực tế, chủ xe có thể phải thay sớm hơn hoặc sử dụng thêm một thời gian nữa tùy thuộc vào tình trạng vận hành của xe.

Những nguyên nhân khiến bugi nhanh xuống cấp

Chu kỳ thay bugi tiêu chuẩn luôn được nhà sản xuất ghi rõ trong sổ tay hướng dẫn. Dù vậy, các chuyên gia ô tô vẫn chỉ ra nhiều yếu tố có thể khiến bugi mòn sớm hơn dự kiến.

Đầu tiên là đặc tính vận hành của động cơ. Xe hiệu suất cao, thường xuyên chạy tải nặng, ép tua lớn hoặc độ lại hệ thống nạp - xả sẽ tạo áp suất và nhiệt độ cao hơn mức thiết kế ban đầu, khiến điện cực bugi bị ăn mòn nhanh. Trong trường hợp này, dùng bugi không phù hợp vật liệu hoặc sai thông số càng rút ngắn tuổi thọ.

Sử dụng bugi không đúng đặc tính vận hành của động cơ có thể khiến tuổi thọ giảm nhanh. Ảnh: Road Angel

Thứ hai, thói quen lái xe và điều kiện giao thông cũng ảnh hưởng rõ rệt. Việc di chuyển quãng ngắn, thường xuyên tắc đường, nổ máy tắt máy liên tục khiến động cơ không kịp đạt nhiệt độ làm việc tối ưu. Hỗn hợp nhiên liệu cháy không hết sẽ tạo muội than bám vào đầu bugi, làm tia lửa yếu dần. Thói quen đạp thốc ga, tăng tốc đột ngột cũng góp phần đẩy nhanh quá trình này.

Thứ ba, nhiên liệu kém chất lượng cũng là "kẻ thù" thầm lặng của bugi. Xăng lẫn tạp chất hoặc chứa nhiều cặn kim loại sẽ gây ăn mòn điện cực. Tình trạng dầu máy lọt vào buồng đốt do hở bạc, hở phớt hoặc lọc gió động cơ quá bẩn cũng khiến bugi nhanh bám muội, ướt dầu và hỏng sớm.

Cuối cùng, việc thay bugi sai kỹ thuật cũng không hiếm gặp. Siết quá chặt có thể làm hỏng ren, nứt sứ, còn siết quá lỏng khiến bugi không kín, ảnh hưởng áp suất buồng đốt. Do đó, nếu không có dụng cụ và kinh nghiệm, chủ xe nên để kỹ thuật viên thực hiện và ưu tiên dùng đúng mã bugi theo khuyến cáo của hãng. Chênh lệch giá giữa các loại bugi không lớn đến mức phải đánh đổi sự ổn định của động cơ.

Dấu hiệu cho thấy đã đến lúc thay bugi

May mắn, trước khi "đình công" hoàn toàn, hệ thống đánh lửa thường gửi đến tài xế những tín hiệu cảnh báo khá rõ. Dễ nhận thấy nhất là động cơ rung giật khi chạy không tải, garanti không đều hoặc xe khó nổ vào buổi sáng. Khi di chuyển, xe có thể ì máy, tăng tốc chậm, chân ga có độ trễ, kèm theo tiếng gõ lạ từ khoang động cơ.

Khi thấy động cơ yếu, ăn xăng hơn bình thường, chủ xe có thể tháo bugi để kiểm tra tình trạng. Ảnh: Ngô Minh

Lúc này, đèn báo lỗi động cơ (Check Engine) có thể bật sáng, kết hợp với việc xe tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn mức bình thường. Tuy nhiên, vì đèn này còn liên quan đến nhiều hệ thống khác, nên khi có nghi ngờ, cách tốt nhất là tháo bugi để quan sát trực tiếp.

Nếu đầu bugi nứt vỡ, bám đầy muội đen, ướt dầu hoặc điện cực bị mòn vẹt, chảy xệ, đó là lúc bạn cần thay mới ngay lập tức. Để tránh chẩn đoán sai và thay phụ tùng không cần thiết, chủ xe nên đưa xe tới xưởng dịch vụ uy tín để kiểm tra tổng thể hệ thống đánh lửa và động cơ. Với bugi, thay đúng lúc không chỉ giúp xe vận hành êm ái hơn mà còn là cách bảo vệ "trái tim" động cơ về lâu dài.

