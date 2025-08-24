Chức năng chính của đèn cảnh báo là phát tín hiệu sớm, giúp tài xế xử lý kịp thời trước khi sự cố nghiêm trọng xảy ra. Thế nhưng, nhiều người lại có thói quen phớt lờ đèn cảnh báo, chờ đèn tự tắt.

Đó là sai lầm thường gặp và là nguyên nhân chính gây ra những hư hỏng nặng ở động cơ, hệ thống phanh hay điện, dẫn đến những chi phí sửa chữa đắt đỏ.

Dưới đây là 5 đèn cảnh báo quan trọng nhất trên bảng đồng hồ mà tài xế tuyệt đối không được xem nhẹ.

Đèn kiểm tra động cơ (đèn Check Engine)

Đây là đèn cảnh báo ô tô bị bỏ qua nhiều nhất. Nguyên nhân đèn cảnh báo động cơ bật sáng có thể rất đa dạng: từ lỗi nhỏ như nắp xăng lỏng, bugi mòn, cảm biến oxy hỏng cho tới sự cố nghiêm trọng như cháy nổ buồng đốt hoặc hỏng động cơ.

Tùy thuộc vào từng loại xe, mức độ hư hỏng của động cơ sẽ được biểu thị bằng màu sắc đèn hoặc tốc độ nhấp nháy của đèn.

Nếu đèn vàng và không nhấp nháy, đây có thể chỉ là lỗi nhẹ, xe vẫn chạy được nhưng các chuyên gia khuyến cáo cần kiểm tra sớm vì để lâu sẽ dẫn tới hư hỏng nặng và tốn kém chi phí sửa chữa.

Nếu là đèn đỏ hoặc nhấp nháy, đó là dấu hiệu cho thấy xe đang gặp sự cố khẩn cấp, có nguy cơ hỏng động cơ hoàn toàn. Lúc này, cần dừng xe ngay lập tức và gọi cứu hộ.

Đèn cảnh báo áp suất lốp (TPMS)

Việc nhìn thấy dấu chấm than sáng lên trên bảng đồng hồ là dấu hiệu rõ ràng cho thấy có điều gì đó cần tài xế chú ý. Tuy nhiên, biểu tượng hình móng ngựa có dấu chấm than thường bị nhiều tài xế nhầm lẫn, coi là tín hiệu không quan trọng.

Thực tế, đây là đèn của hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPMS). Bất cứ khi nào áp suất trong lốp quá thấp hoặc quá cao, đèn TPMS sẽ bật sáng.

Các nguyên nhân phổ biến có thể khiến đèn cảnh báo áp suất lốp bật sáng gồm thay sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, lốp non hơi hoặc bị xì hơi dưới mức áp suất lốp tối thiểu hoặc cảm biến trục trặc.

Việc để lốp không đủ áp suất sẽ gây mòn lốp nhanh, tốn xăng, giảm độ bám đường và tăng nguy cơ nổ lốp khi chạy tốc độ cao.

Do đó, tài xế nên kiểm tra áp suất lốp ít nhất 1 lần/tháng và trước các chuyến đi dài. Nếu đèn TPMS bật sáng khi xe đang di chuyển, hãy tấp xe vào lề đường, kiểm tra thủ công vị trí lốp xe được báo bên trên bảng đồng hồ hoặc kiểm tra áp suất từng bánh nếu chỉ có đèn báo.

Đèn cảnh báo áp suất dầu

Dầu động cơ chính là “mạch máu” của xe. Khi thấy biểu tượng bình dầu xuất hiện, có nghĩa là áp suất dầu không đủ để bôi trơn động cơ.

Nguyên nhân có thể do mức dầu thấp. Nếu bỏ qua cảnh báo này, động cơ sẽ bị ma sát khô, quá nhiệt, gãy trục khuỷu, dẫn đến hỏng toàn bộ máy.

Các chuyên gia sửa chữa cho biết khi đèn cảnh báo áp suất dầu bật sáng, hãy tấp xe vào lề, kiểm tra mức dầu bằng que thăm dầu. Nếu thấy dầu động cơ thiếu, hãy đổ thêm đúng loại dầu mà nhà sản xuất khuyến nghị.

Trường hợp dầu bẩn, có mùi khét hoặc còn mức dầu vẫn đủ và chất lượng dầu còn tốt nhưng đèn vẫn sáng thì đây là dấu hiệu cho thấy bơm hoặc cảm biến đang gặp trục trặc.

Trong trường hợp này, người lái cần phải đưa xe đến gara để kiểm tra hoặc thay thế toàn bộ dầu cũ.

Đèn báo chống bó cứng phanh ABS

Từ những năm 1990, hệ thống chống bó cứng phanh ABS đã trở thành tiêu chuẩn an toàn trên hầu hết các dòng xe. Phanh ABS cho phép người lái vẫn kiểm soát được xe ngay cả khi phanh gấp trong các tình huống khẩn cấp, đồng thời bảo vệ tuổi thọ lốp xe.

Khi đèn ABS sáng lâu sau khi khởi động, có nghĩa là hệ thống đang gặp vấn đề, nguyên nhân do cảm biến tốc độ bánh xe bẩn hoặc hỏng, cụm điều khiển ABS không hoạt động, mức dầu phanh thấp, cầu chì hệ thống ABS hỏng,...

Do hệ thống phanh ABS đóng vai trò quan trọng trong vận hành xe nên các thợ máy có kinh nghiệm đều khuyến cáo nếu thấy đèn ABS sáng, hãy đưa xe đến gara để kiểm tra ngay, đặc biệt nếu kèm theo đèn báo phanh tay hoặc cảnh báo dầu phanh.

Đèn báo ắc quy

Nhiều tài xế chỉ chú ý tới ắc quy ô tô khi xe không đề được. Trên thực tế, đèn báo ắc quy bật sáng còn cảnh báo nhiều hơn thế, từ ắc quy yếu, cọc bình bị ăn mòn, cho đến máy phát điện hoặc bộ điều chỉnh điện áp hỏng.

Nếu phớt lờ cảnh báo này, hậu quả mà nhiều lái xe có thể gặp phải sẽ là xe khó khởi động, chết máy giữa đường, hệ thống điện hoạt động không ổn định (Đèn pha, điều hòa, radio, lên xuống kính hoạt động yếu, tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn).

Vì vậy, tài xế cần kiểm tra ắc quy định kỳ, vệ sinh cọc bình và thay mới sau 3-5 năm sử dụng để đảm bảo an toàn.

Hãy nhớ rằng mỗi khi một đèn báo sáng, điều đó có nghĩa xe đang “nói chuyện” với tài xế. Việc lắng nghe và xử lý kịp thời sẽ giúp tài xế tránh được chi phí sửa chữa khổng lồ và quan trọng hơn là bảo đảm an toàn khi lái xe.

