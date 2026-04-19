Nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa

Ung thư đại tràng là bệnh đứng thứ 3 về tỷ lệ mắc và thứ 2 về tử vong, theo Tổ chức Y tế thế giới. Đáng chú ý, xu hướng trẻ hóa của bệnh đang diễn ra rõ rệt. Tỷ lệ mắc ở nhóm người từ 30-34 tuổi tăng tới 71%. Tại Việt Nam, ung thư đại tràng hiện đứng thứ 5 trong các loại ung thư phổ biến, sau ung thư gan, phổi, vú và dạ dày, với hơn 14.000 ca mắc mới mỗi năm.

Các chuyên gia cho biết, một trong những nguyên nhân khiến bệnh nguy hiểm là do triệu chứng giai đoạn đầu thường rất nhẹ, dễ bị nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường.

TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) dẫn chứng trường hợp bệnh nhân nam T.X.T (73 tuổi) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi kéo dài, ăn uống kém, đi ngoài phân đen.

Do có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type II, di chứng tai biến mạch máu não và viêm gan B, người bệnh cho rằng đây chỉ là biểu hiện của bệnh nền nên không đi khám sớm.

Chỉ khi tình trạng trở nên nghiêm trọng, bệnh nhân mới nhập viện. Qua thăm khám và thực hiện các kỹ thuật như chụp CT, MRI, nội soi tiêu hóa, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị ung thư đại tràng phải đã di căn sang gan trái.

Theo TS Tuấn, đây không phải trường hợp hiếm gặp. Nhiều bệnh nhân chỉ phát hiện ung thư khi đã ở giai đoạn muộn do các dấu hiệu ban đầu quá mờ nhạt. “Trường hợp này là ví dụ điển hình của việc chủ quan với các triệu chứng sớm”, ông nói.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật đồng thời hai tổn thương trong một lần can thiệp, gồm cắt bỏ khối u đại tràng phải và cắt thùy gan trái có di căn. Dù bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh nền, ca mổ vẫn được thực hiện nhằm kiểm soát tổn thương và tạo điều kiện cho các phương pháp điều trị tiếp theo.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục ổn định, các chỉ số sinh tồn được kiểm soát, đã có thể ăn uống nhẹ và vận động tại giường.

5 dấu hiệu không nên bỏ qua

Bác sĩ Trần Nhật Linh, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện 19-8 cho biết thêm, nhiều bệnh lý ung thư đường tiêu hóa có biểu hiện ban đầu rất kín đáo, khiến người bệnh dễ bỏ qua. Điều này dẫn đến thực tế đáng lo ngại là phần lớn ca bệnh được phát hiện khi đã tiến triển nặng.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân, đặc biệt là nhóm trung niên và cao tuổi, cần chú ý đến những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Trong đó, có 5 triệu chứng của ung thư đại tràng thường bị bỏ qua:

- Thứ nhất, thay đổi thói quen đại tiện kéo dài như tiêu chảy, táo bón hoặc cảm giác đi ngoài không hết. Nhiều người cho rằng đây chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường nhưng nếu kéo dài hơn một tuần, cần đi kiểm tra.

- Thứ hai, xuất hiện máu trong phân, dù là máu đỏ tươi hay phân đen. Đây là dấu hiệu cảnh báo quan trọng nhưng thường bị nhầm với bệnh trĩ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chảy máu đường tiêu hóa là triệu chứng phổ biến ở bệnh nhân ung thư đại tràng.

- Thứ ba, đau bụng kéo dài, đầy hơi, khó chịu không rõ nguyên nhân. Nếu tình trạng này không cải thiện dù đã điều trị thông thường, người bệnh cần cảnh giác.

- Thứ tư, giảm cân không rõ nguyên nhân. Việc sụt từ 4,5kg trở lên mà không thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nghiêm trọng.

- Thứ năm, mệt mỏi kéo dài dù đã nghỉ ngơi đầy đủ. Ung thư đại tràng có thể gây chảy máu âm thầm, dẫn đến thiếu máu và khiến cơ thể suy kiệt.