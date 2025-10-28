Ngày 28/10, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Tranh chấp thừa kế tài sản” giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương (vợ của cố diễn viên Đức Tiến) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ của cố diễn viên Đức Tiến).

Khi HĐXX bắt đầu làm việc, bà Đinh Thị Sáng (mẹ kế của Đức Tiến) và ông Mai Thành Tâm (trợ lý cũ của Đức Tiến) bất ngờ xuất hiện, yêu cầu tham gia với tư cách nhân chứng và được HĐXX chấp thuận.

Phía nguyên đơn (bà Phương) cho rằng di chúc của Đức Tiến để lại là hợp pháp. Theo đó, căn nhà tại TPHCM và thửa đất tại Tây Ninh là tài sản chung của vợ chồng. Bà Phương muốn trừ các chi phí điều trị, mai táng, phần còn lại sẽ chia cho mẹ và con chưa thành niên.

Đại diện nguyên đơn cũng rút một phần yêu cầu khởi kiện, mong muốn trừ thêm khoản chi phí chữa bệnh đã được bảo hiểm chi trả. Tổng số tiền đề nghị trừ khỏi di sản là 906 triệu đồng (gồm hơn 300 triệu đồng tiền mai táng, còn lại là chi phí chữa bệnh).

Bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ của cố diễn viên Đức Tiến, bên phải). Ảnh: YL

Phía bị đơn (bà Ánh) đề nghị HĐXX không công nhận di chúc lập tại Mỹ có giá trị tại Việt Nam. Bà Ánh cho rằng căn nhà tại TPHCM và thửa đất ở Tây Ninh phải chia 50% cho bà. Bị đơn đề nghị nhận hiện vật là căn nhà. Phía bà Ánh cũng rút yêu cầu phản tố về việc thừa hưởng căn nhà ở Mỹ (tài sản chung của vợ chồng Đức Tiến).

Về căn nhà ở phường Hiệp Bình (TPHCM), bà Ánh trình bày, Đức Tiến mua đất từ năm 2009, trước khi kết hôn với bà Phương (năm 2010). Sau đó, Đức Tiến xây nhà và bà Ánh là người trông coi việc xây dựng.

Hai nhân chứng Đinh Thị Sáng và Mai Thành Tâm lại khẳng định tiền mua căn nhà ở phường Hiệp Bình là của vợ chồng Đức Tiến. Ông Tâm trình bày thêm, quá trình xây dựng, Đức Tiến có gửi tiền (nói là nhận từ bà Phương) cho ông để đưa lại cha nghệ sĩ Đức Tiến mua vật liệu.

Phản bác lời khai này, đại diện bà Ánh cho rằng tiền mua nhà có một phần của bà. Theo đó, bà Ánh đã bán nhà ở tỉnh Đồng Nai để hùn tiền với con trai. Hàng năm, bà Ánh là người nộp thuế phi nông nghiệp và đã dựng lều cạnh nhà để trông coi xây dựng.

Bà Đinh Thị Sáng (mẹ kế của nghệ sĩ Đức Tiến). Ảnh: YL

Phán quyết của tòa

Qua quá trình xét hỏi tại tòa và xem xét các tài liệu, chứng cứ, HĐXX xác định di chúc do diễn viên Đức Tiến lập tại Mỹ đã được hợp pháp hóa lãnh sự nên có giá trị pháp lý.

Tuy nhiên, tòa không chấp nhận quan điểm của nguyên đơn là bà Bình Phương cho rằng, di sản chồng để lại là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân, bởi căn nhà ở TPHCM và thửa đất ở Tây Ninh được hình thành trước thời kỳ hôn nhân.

Đồng thời, tòa cũng bác quan điểm của bà Ánh cho rằng căn nhà tranh chấp là tài sản chung của bà và diễn viên Đức Tiến vì bà Ánh không đưa ra được chứng cứ có đóng góp quá trình hình thành tài sản.

Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX quyết định chia cho bà Ánh và cháu M.H. (con của diễn viên Đức Tiến) được hưởng 2/3 suất thừa kế (không phụ thuộc vào di chúc), tương ứng với hơn 1,4 tỷ đồng.

Tòa ghi nhận việc sau khi diễn viên Đức Tiến sang Mỹ định cư, bà Ánh là người trông coi, quản lý, thực hiện các nghĩa vụ về thuế đối với căn nhà tại phường Hiệp Bình nên chấp nhận cho bà được hưởng 10% giá trị căn nhà.

Do bà Phương là người giám hộ của con gái nên được quản lý phần di sản của cháu M.H. Bà Phương là người được hưởng, quản lý hơn 70% tổng tài sản thừa kế nên tòa giao cho bà Phương được nhận phần hiện vật và có nghĩa vụ hoàn trả lại tiền cho bà Ánh.

Đối với yêu cầu của nguyên đơn về chi phí cấp cứu, điều trị và mai táng cho diễn viên Đức Tiến, HĐXX cho rằng, các chứng cứ cung cấp không hợp lệ nên HĐXX không xem xét.