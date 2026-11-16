Tài năng trẻ Mirra Andreeva làm nên lịch sử khi đánh bại Elina Svitolina 2-0 trong trận chung kết WTA Finals 2026, lần đầu đăng quang ở tuổi 19 đầy ấn tượng.

Rạng sáng 16/11 (giờ Việt Nam), Mirra Andreeva khép lại mùa giải 2026 rực rỡ bằng chiến thắng 7-5, 6-3 trước Elina Svitolina trong trận chung kết WTA Finals tại Indian Wells, Mỹ.

Bước vào trận đấu, tay vợt người Nga được đánh giá cao sau hành trình toàn thắng ở vòng bảng và bán kết mà không để thua set nào.

Mirra Andreeva lần đầu vô địch WTA Finals - Ảnh: US Open

Ở set đầu tiên, Andreeva sớm giành lợi thế nhưng Elina Svitolina thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch năm 2018, liên tục gây sức ép và bám đuổi quyết liệt.

Tuy nhiên, đúng thời điểm quyết định, Andreeva thi đấu chắc chắn, tận dụng cơ hội để giành chiến thắng 7-5.

Sang set hai, tài năng trẻ 19 tuổi tiếp tục duy trì thế chủ động. Dù Svitolina nỗ lực chống trả, Andreeva vẫn kiểm soát những điểm số quan trọng, khép lại set đấu với tỷ số 6-3.

Chiến thắng giúp Andreeva lần đầu vô địch WTA Finals ngay trong lần đầu tham dự, đồng thời hoàn tất giải đấu toàn thắng cả năm trận mà không thua set nào.

Đáng chú ý, Andreeva trở thành nhà vô địch trẻ nhất WTA Finals kể từ Maria Sharapova năm 2004.

Danh hiệu này còn giúp ngôi sao người Nga vươn lên vị trí số 2 thế giới, đánh dấu cột mốc lớn trong sự nghiệp.