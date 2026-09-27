Bước vào trận đấu, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo ra thế trận giằng co trước đối thủ. Tuy nhiên, Ấn Độ cho thấy sự nhỉnh hơn ở những thời điểm quyết định nhờ khả năng tấn công mạnh mẽ cùng những pha xử lý hiệu quả trên lưới. Đội bóng Nam Á giành chiến thắng set đầu với tỷ số 25-23.
Sang hai set tiếp theo, các tay đập Việt Nam vẫn nỗ lực bám đuổi nhưng chưa thể tạo ra sự khác biệt. Ấn Độ duy trì sự ổn định để lần lượt thắng 25-21 ở set hai và 25-20 ở set ba, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-0.
Thất bại trong ngày mở màn là thử thách lớn, nhưng Việt Nam vẫn còn cơ hội sửa sai khi lần lượt đối đầu Qatar và Hong Kong (Trung Quốc) ở những lượt trận tiếp theo. Thầy trò HLV Federico Rampazzo cần nhanh chóng cải thiện khả năng tấn công, hạn chế sai sót để hướng tới mục tiêu giành vé vào vòng đấu tiếp theo tại ASIAD 20.
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|Việt Nam
|23
|21
|20
|Ấn Độ
|25
|25
|25
20-25
Trận đấu kết thúc với tỷ số 20-25 trong set 3. Ngày mai ĐT Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ mạnh khác Qatar.
17-21
Ngọc Thuân đập bóng cực uy lực sau vạch 3m, đem về điểm số thứ 16 cho ĐT Việt Nam. Sau đó vẫn là Ngọc Thuân đập bóng bạt chắn ra ngoài.
13-19
Khoảng cách 6 điểm lại được Ấn Độ tạo ra sau pha đánh bóng phá chắn thành công.
11-15
Chủ công Amit của Ấn Độ đánh bóng ra ngoài, ĐT Việt Nam thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm.
8-14
ĐT Việt Nam xin hội ý chiến thuật sau khi để đối thủ tạo ra cách biệt 6 điểm nhiều hơn.
7-11
Cuối cùng thì Bùi Xuân Tiến cũng giúp ĐT Việt Nam cắt chuỗi lên điểm của đối thủ bằng cú đập bóng uy lực ở vị trí số 3.
5-8
Ngọc Thuân đánh bóng ra ngoài sau vạch 3m. ĐT Việt Nam lập tức xin hội ý sau khi để đối thủ vượt lên dẫn 3 trước điểm.
SET 3: 2-2
Sau pha bóng giằng co hấp dẫn, được kết thúc bằng pha chắn bóng thành công của Văn Tiên.
21-25
ĐT Việt Nam mắc tới 6 lỗi phát bóng dẫn đến việt để thua tiếc nuối trong set 2. Ngọc Thuân và các đồng đội buộc phải thắng trong set 3 để thắp lên cơ hội lật ngược thế cờ.
20-23
Đinh Xuân Tiến đánh nhanh ở vị trí số 3, đem về điểm số thứ 19 trước khi đối thủ đập bóng ra ngoài sân.
17-20
Ngọc Thuân đập bóng phá chắn thành công, đem về điểm số thứ 17 cho ĐT Việt Nam.
15-16
Ngay sau khi challenge thành công, Duy Tuyến lại phát bóng không qua lưới.
14-15
Đinh Văn Phương đập bóng uy lực ở vị trí số 2 khiến đối thủ không thể hóa giải.
11-14
Văn Duy và Duy Tuyến chắn bóng không thành công, sau đó Ấn Độ block tình huống đập bóng của Duy Tuyến ở vị trí số 3.
9-11
Ấn Độ lên liền một mạch 4 điểm, áp lực lại được đẩy sang phía ĐT Việt Nam. HLV Federico Rampazzo buộc phải xin hội ý chiến thuật.
8-6
Ngọc Thuân đập bóng uy lực chéo sân khiến đối thủ đỡ ra ngoài, không thể cứu được. HLV ĐT Ấn Độ lập tức xin hội ý chiến thuật lần một trong set 2.
5-5
Đinh Văn Duy block thành công đối thủ, san bằng điểm số 5-5.
SET 2: 1-3
Giống như set 1, ĐT Việt Nam khởi đầu không khi đối thủ lên liền 3 điểm trước khi Văn Phương đem về điểm số đầu tiên.
23-25
Đáng tiếc cho ĐT Việt Nam khi Jermod đập bóng khẽ chạm vào tay của Trương Thế Khải đi ra ngoài, set một khép lại với tỷ số 25-23 dành cho đội bóng Nam Á.
22-24
ĐT Ấn Độ xin hội ý chiến thuật sau khi ĐT Việt Nam cứu được 2 set-point.
19-21
Văn Phương phát bóng đi ra ngoài đáng tiếc, sau đó Tăng Ngọc Hiếu đem về điểm số thứ 19 cho ĐT Việt Nam.
14-17
Sau khi san bằng điểm số, các VĐV của ĐT Việt Nam lại để đối thủ lên 3 điểm, thậm chí không hiểu ý nhường nhau trong tình huống đối thủ phát bóng. HLV Federico Rampazzo lập tức xin time-out lần một trong set 1.
11-12
Tăng Ngọc Hiếu đập bóng bạt chắn ra ngoài sân, trước khi Duy Tuyến đem về điểm block cho ĐT Việt Nam.
5-6
Sau pha đỡ bước một tốt của đồng đội, Ngọc Thuân đập bóng uy lực đem về điểm số thứ 5.
SET 1
Trận đấu bắt đầu, ĐT Ấn Độ nhanh chóng ghi 3 điểm đầu tiên. Trong khi điểm số đầu tiên của ĐT Việt Nam đến từ pha phát bóng lỗi của đối thủ.
13h40
Các VĐV hai đội ra sân khởi động trước trận đấu.
13h15
Môn bóng chuyền nam ASIAD 20 quy tụ 16 đội tuyển mạnh của châu Á, được chia thành 4 bảng đấu. Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam nằm ở bảng C cùng Qatar, Ấn Độ và Hong Kong (Trung Quốc), một bảng đấu được đánh giá nhiều thử thách nhưng cũng mở ra cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp.
Thầy trò HLV Federico Rampazzo sẽ bắt đầu hành trình tại ASIAD 20 bằng trận đấu gặp Ấn Độ vào ngày 27/9. Sau đó, đội tuyển Việt Nam lần lượt chạm trán Qatar ngày 28/9 và Hong Kong (Trung Quốc) ngày 29/9 để hoàn tất vòng bảng.
Kết quả ở giai đoạn này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thứ hạng và cơ hội tiến vào vòng đấu loại trực tiếp. Đội tuyển Việt Nam cần duy trì sự ổn định, đặc biệt trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Sau vòng bảng, các trận tứ kết sẽ diễn ra ngày 1/10, bán kết tổ chức ngày 2/10. Hai trận tranh huy chương đồng và vàng sẽ khép lại nội dung bóng chuyền nam vào ngày 3/10, với trận chung kết dự kiến diễn ra lúc 17h20 (giờ Việt Nam).