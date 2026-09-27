Bước vào trận đấu, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo ra thế trận giằng co trước đối thủ. Tuy nhiên, Ấn Độ cho thấy sự nhỉnh hơn ở những thời điểm quyết định nhờ khả năng tấn công mạnh mẽ cùng những pha xử lý hiệu quả trên lưới. Đội bóng Nam Á giành chiến thắng set đầu với tỷ số 25-23.

ĐT bóng chuyền nam Việt Nam thua 0-3 trận ra quân - Ảnh: Vietcontent

Sang hai set tiếp theo, các tay đập Việt Nam vẫn nỗ lực bám đuổi nhưng chưa thể tạo ra sự khác biệt. Ấn Độ duy trì sự ổn định để lần lượt thắng 25-21 ở set hai và 25-20 ở set ba, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-0.

Thất bại trong ngày mở màn là thử thách lớn, nhưng Việt Nam vẫn còn cơ hội sửa sai khi lần lượt đối đầu Qatar và Hong Kong (Trung Quốc) ở những lượt trận tiếp theo. Thầy trò HLV Federico Rampazzo cần nhanh chóng cải thiện khả năng tấn công, hạn chế sai sót để hướng tới mục tiêu giành vé vào vòng đấu tiếp theo tại ASIAD 20.