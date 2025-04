Ngày 15/4, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung tại Hà Nội, chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế trong năm 2025. Ở đợt tập trung này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập những gương mặt quen thuộc, bên cạnh đó trao cơ hội cho một số VĐV trẻ.

Do bận tham dự Cúp các CLB nữ châu Á 2025 (AVC Women's Champions League), Trần Thị Thanh Thúy và các VĐV của VTV Bình Điền Long An là Như Quỳnh, Kim Thoa, Trà My, Khánh Đang xin phép hội quân muộn.

Theo kế hoạch, VTV Bình Điền Long An lên đường sang Philippines dự giải vào ngày 18/4. Tại Cúp các CLB nữ châu Á 2025, đại diện của Việt Nam nằm ở bảng C, đối đầu hai đội bóng là Beijing BAIC Motor (Trung Quốc) và Saipa Tehran (Iran).

Thanh Thúy là tay đập chủ lực của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Ở trận mở màn, VTV Bình Điền Long An gặp Beijing ngày 21/4, tiếp theo là Saipa ngày 22/4. Theo thể thức thi đấu, 2 đội đứng đầu vào tứ kết, 2 đội đứng đầu giải giành vé tham dự Club World Championship 2025 - giải đấu mà CLB Ninh Bình tham dự và giành vị trí Á quân cũng như tấm vé tới Club World Championship 2024.

Việc vắng tới 5 VĐV phần nào ảnh hưởng tới kế hoạch tập luyện của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong thành phần BHL đội tuyển, trợ lý Ngọc Hoa khi cần vẫn có thể vào sân tập cùng các học trò.

Trong năm 2025, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự nhiều giải đấu quan trọng, đáng chú ý là World Cup (22/8 - 7/9), ngoài ra còn có AVC Challenge Cup (8/6 - 15/6), SEA V-League chặng 1 (Tháng 8) tại Việt Nam, SEA V-League chặng 2 (Tháng 8) tại Thái Lan, VTV Cup (28/6 - 5/7), SEA Games 33 (7/12 - 19/12).

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò có nhiều giải đấu quan trọng trong năm 2025.

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có hơn 1 tháng tập luyện trước khi bước vào giải đấu đầu tiên là AVC Challenge. Một tin vui với Bích Tuyền và các đồng đội khi Việt Nam nhận được quyền đăng cai giải đấu này.

Cụ thể, AVC Challenge diễn ra tại Nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội. Đây là mùa giải thứ tư AVC Challenge Cup được tổ chức. Trong 2 năm gần nhất tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là nhà đương kim vô địch khi lần lượt đánh bại Indonesia và Kazakhstan.