Ban Quản lý dự án được Bộ Dân tộc và Tôn giáo giao nhiệm vụ chủ đầu tư của các dự án: Dự án Đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc, dự án Đầu tư xây dựng trường Dự bị Đại học Dân tộc trung ương Nha Trang, dự án Đầu tư cơ sở vật chất cho 5 trường chuyên biệt.

Với khối lượng công việc đang triển khai rất lớn, Ban Quản lý dự án có kế hoạch tuyển dụng lao động. Cụ thể: 2 viên chức gồm kế toán trưởng và kế toán viên; 4 lao động hợp đồng gồm: 1 người ở vị trí hành chính văn phòng, 1 thẩm kế viên và 2 vị trí quản lý dự án.

Điều kiện: Người có đủ điều kiện không phân biệt dân tộc, nam hay nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được phép nộp hồ sơ dự tuyển: Là công dân có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe để thực hiện công việc, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng.

Phương thức tuyển dụng: Thông qua hình thức xét tuyển hồ sơ, phỏng vấn và thử việc tại đơn vị.

Hồ sơ dự tuyển: Đơn xin đăng ký tuyển dụng theo mẫu quy định; sơ yếu lý lịch; 4 tấm hình 3x4; bản sao CCCD; các bản sao văn bằng/chứng chỉ đào tạo; lý lịch tư pháp.

Thời gian cuối cùng nộp hồ sơ: 17h ngày 11/11/2025 hoặc cho đến khi tuyển dụng đủ vị trí việc làm theo yêu cầu.

Địa chỉ: Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng, tầng 14 trụ sở Bộ Dân tộc và Tôn giáo, số 349 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. Liên hệ: Ông Nguyễn Đình Đại – chuyên viên phòng Hành chính – Kế toán, số điện thoại: 0988233181.