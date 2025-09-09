Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr phát biểu tại buổi làm việc

Một người đang phải làm nhiều việc

Tại buổi làm việc, báo cáo với Đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - Đoàn Trung Kiên cho biết, sau khi sắp xếp, tỉnh Tây Ninh (mới) có 82 xã và 14 phường. Dân số toàn tỉnh có hơn 3,2 triệu người, trong đó DTTS có trên 36 nghìn người, 13.594 hộ, chiếm 1,13% dân số toàn tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện có 11 tôn giáo, 4 tổ chức tôn giáo, 368 tổ chức tôn giáo trực thuộc, 923 cơ sở tôn giáo, 156 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung; 6.625 chức sắc, 15.774 chức việc và 1.294.968 tín đồ, chiếm 39,79% dân số toàn tỉnh.

Toàn tỉnh còn có 632 cơ sở tín ngưỡng, trong đó 505/632 cơ sở có Ban quản lý, 127/632 cơ sở chưa có Ban quản lý (chưa có người đại diện quản lý); 84/632 cơ sở tín ngưỡng được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa (cấp Quốc gia 10, cấp tỉnh 74).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện chính quyền 2 cấp

“Sau thời gian sáp nhập, tình hình kinh tế và đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”, ông Đoàn Trung Kiên đánh giá.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng nêu một số khó khăn của địa phương khi vận hành chính quyền 2 cấp trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, trong đó ông nhấn mạnh đến việc bố trí đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ này còn mỏng.

“Sau sáp nhập và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, UBND cấp xã được phân cấp, phân quyền thêm nhiều nhiệm vụ, một người hiện tại đang phải thực hiện rất nhiều công việc. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, công tác phối hợp chưa thực sự thông suốt...”, ông Đoàn Trung Kiên cho biết thêm.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban, ngành đã có báo cáo về việc thực hiện chính quyền 2 cấp trong những tháng qua. Qua đó đã nêu rõ một số vướng mắc và kiến nghị cần có các giải pháp tháo gỡ, đặc biệt là về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Tập trung thực hiện, kịp thời tháo gỡ vướng mắc

Chia sẻ với địa phương, thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh Tây Ninh trong thực hiện các chủ trương, kết luận về sắp xếp các đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Bà Trương Thị Phương Thảo, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tây Ninh báo cáo với đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo tại buổi làm việc

Tuy nhiên, qua khảo sát tại các xã biên giới, Thứ trưởng Y Vinh Tơr đề nghị địa phương cần rà soát lại số lượng cán bộ quản lý, chuyên viên thực hiện các nhiệm vụ tại các xã, phường, sớm bổ sung đầy đủ các nhân sự đảm bảo theo quy định; đồng thời, kịp thời bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, lãnh đạo quản lý và chuyên viên, để đáp ứng yêu cầu công việc hiện nay, đặc biệt là lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

“Qua khảo sát tại địa phương, mặc dù chưa có vấn đề phát sinh gì lớn trong thực hiện chính quyền 2 cấp. Tuy nhiên, với việc phân cấp, phân quyền và chuyển thẩm quyền về cho các xã như hiện nay thì khối lượng công việc nhiều, trách nhiệm cao. Vì vậy, trong thời gian tới, địa phương cần tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn trong phân cấp, phân quyền, đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo”, Thứ trưởng Y Vinh Tơr nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Y Vinh Tơr đánh giá cao tỉnh Tây Ninh đã triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo. Việc thực hiện kịp thời, đầy đủ các nội dung đã giúp địa phương thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc.

Liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Thứ trưởng Y Vinh Tơr đánh giá, dù các nội dung và nguồn vốn của chương trình ở Tây Ninh không lớn, nhưng địa phương đã triển khai bài bản và đạt được kết quả khá toàn diện. Đây là tiền đề để địa phương tiếp tục phát huy và giữ vững thành tích khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi ở giai đoạn 2.

“Với những nhiệm vụ tồn đọng, địa phương cần khẩn trương rà soát, nhiệm vụ nào không triển khai được, địa phương kiến nghị chuyển nguồn thì cũng cần làm rõ. Điều quan trọng nhất của chương trình là hướng đến thực tế đời sống người dân tại cơ sở, làm sao để người dân thụ hưởng chính sách kịp thời, hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân”, Thứ trưởng Y Vinh Tơr nhấn mạnh.

Tào Đạt