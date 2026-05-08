Trong hành trình giảm nghèo thông tin, tỉnh Tuyên Quang có nhiều giải pháp để từng bước đưa sóng viễn thông đến với những bản làng xa xôi. Khi tín hiệu được kết nối, khoảng cách thông tin dần thu hẹp, mở ra cơ hội để người dân tiếp cận tri thức, thay đổi sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tính đến đầu năm 2026, toàn tỉnh có 3.107 trạm BTS đang hoạt động. Mạng 4G tiếp tục giữ vai trò chủ lực, trong khi 5G được triển khai với 593 trạm, tương đương gần 20% quy mô mạng 4G. Chất lượng kết nối được cải thiện rõ rệt, với tốc độ tải xuống trung bình đạt 74,86 Mbps, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin số.

Hạ tầng cáp quang đã phủ tới 100% trung tâm xã, phường, tạo điều kiện để người dân sử dụng Internet băng rộng, tiếp cận thông tin chính sách, khoa học kỹ thuật và dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống truyền số liệu chuyên dùng, hội nghị trực tuyến được kết nối thông suốt đến cấp cơ sở, giúp nâng cao hiệu quả điều hành và rút ngắn khoảng cách thông tin giữa chính quyền với người dân.

Mô hình nuôi ong lấy mật của người dân Tuyên Quang.

Thực tế từ cơ sở cho thấy, khi hạ tầng viễn thông được cải thiện, đời sống của người dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Tại xã Thượng Nông, trước đây việc kết nối Internet còn hạn chế, gây khó khăn cho công tác quản lý và tiếp cận thông tin. Hiện nay, với đường truyền ổn định, chính quyền cơ sở có thể triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, người dân từng bước làm quen với môi trường số, mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm.

Với xã Tiên Nguyên, địa bàn đặc biệt khó khăn, nhiều thôn bản trước đây gần như “trắng thông tin” nay đã được phủ sóng 4G. Người dân có thể cập nhật kiến thức sản xuất, kết nối thị trường và giữ liên lạc với người thân qua các nền tảng số. Sóng di động không chỉ mang lại kết nối, mà còn từng bước xóa bỏ rào cản thông tin, tạo thêm cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Hay xã Yên Minh với 83 thôn, trong đó có 63 thôn/83 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn nên việc đầu tư hạ tầng viễn thông, đưa sóng di động về các thôn bản đã trở thành giải pháp quan trọng để cải thiện đời sống thông tin của người dân.

Chính quyền địa phương đã phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực. Các hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích như cấp sim di động, hỗ trợ phút gọi và dung lượng data hằng ngày; các cơ sở y tế, giáo dục được lắp đặt, sử dụng Internet miễn phí. Nhờ đó, người dân có điều kiện tiếp cận thông tin thường xuyên, từng bước thay đổi nhận thức và phương thức sản xuất.

Từ chỗ thiếu thông tin, nhiều hộ dân đã biết tận dụng Internet để học hỏi kỹ thuật, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, từng bước cải thiện sinh kế như phát triển trồng chè, nuôi ong lấy mật. Đời sống vật chất và tinh thần nhờ đó dần được nâng lên.

Tuy vậy, quá trình giảm nghèo thông tin tại Tuyên Quang vẫn còn không ít thách thức. Sự chênh lệch về chất lượng hạ tầng giữa khu vực trung tâm và vùng sâu, vùng xa vẫn hiện hữu. Toàn tỉnh còn 272 thôn, bản bị lõm sóng, trong đó 91 thôn chưa có sóng di động, khiến một bộ phận người dân vẫn khó tiếp cận thông tin thiết yếu.

Trước thực tế đó, Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận thông tin. Tỉnh đặt mục tiêu phủ sóng 5G tại các khu vực trọng điểm như cơ quan nhà nước, trường học, khu công nghiệp và điểm du lịch, đồng thời bảo đảm 100% trung tâm xã, phường có dịch vụ 5G.

Song song với phát triển công nghệ mới, tỉnh đẩy mạnh xóa “vùng lõm” sóng, phấn đấu đưa dịch vụ di động băng rộng đến 96% số thôn trong năm 2026. Các doanh nghiệp viễn thông được khuyến khích áp dụng linh hoạt nhiều giải pháp kỹ thuật như trạm phát sóng nhỏ, truyền dẫn vi ba, vệ tinh… nhằm đưa thông tin đến những khu vực khó khăn nhất.

Định hướng phát triển hạ tầng số cũng gắn với yếu tố bền vững và hiệu quả, thông qua việc tăng cường dùng chung hạ tầng, đẩy mạnh ngầm hóa cáp tại đô thị, bảo đảm mỹ quan tại các khu du lịch. Đây là nền tảng để mở rộng ứng dụng số trong quản lý, sản xuất và đời sống.

Việc mở rộng hạ tầng viễn thông, đặc biệt là đưa sóng đến vùng khó khăn, đang trở thành giải pháp để giảm nghèo thông tin. Người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời, họ có thêm cơ hội nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và cải thiện sinh kế, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững trong tiến trình chuyển đổi số.