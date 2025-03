Tháng 4 công bố chỉ tiêu

Áp lực từ số lượng học sinh tăng và kỳ vọng vào trường tư thục tốt khiến phụ huynh Hà Nội từng xếp hàng xuyên đêm, chen lấn nộp hồ sơ cho con. Năm nay, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, không để xảy ra hiện tượng phụ huynh xếp hàng chờ nộp hồ sơ, và sẽ giám sát chặt tình hình tuyển sinh ở các trường tư thục.

Để được giao chỉ tiêu tuyển sinh, các trường tư thục phải xây dựng cổng thông tin tuyển sinh trực tuyến; cam kết và thực hiện nghiêm việc tổ chức tuyển sinh trực tuyến theo đúng thời gian quy định. “Điều này giúp bảo đảm minh bạch, công bằng trong tuyển sinh, đồng thời tránh hiện tượng phụ huynh phải xếp hàng chờ nộp hồ sơ trực tiếp tại trường”, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, năm nay sẽ công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của từng trường vào tháng 4.

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường tuyển sinh theo hình thức trực tuyến.

Về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Sở sẽ căn cứ tình hình thực tế và năng lực đáp ứng để xem xét số lượng chỉ tiêu của từng trường, không giao cho trường chưa bảo đảm điều kiện hoạt động.

Sở cũng không giao chỉ tiêu với các trường chưa hoàn thiện cơ sở pháp lý về địa điểm hoạt động; chưa bảo đảm về quy hoạch mạng lưới trường học như đã cam kết; chưa đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền; có tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình tổ chức dạy học; không bảo đảm thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định.

Tại kỳ tuyển sinh năm học 2024-2025, dư luận xã hội từng dậy sóng khi phụ huynh học sinh Trường THPT Tô Hiến Thành (quận Hà Đông) tá hỏa phát hiện 174 học sinh khối 10 của trường không có mã số học sinh trên hệ thống của Sở GD-ĐT Hà Nội. Nguyên nhân là nhà trường không được giao chỉ tiêu tuyển sinh bởi chưa đủ điều kiện pháp lý về địa điểm hoạt động. Sau đó, toàn bộ số học sinh này được chuyển sang một trường tư thục tại quận Đống Đa.

Có thể điều chỉnh lịch thi lớp 10

Tháng 2/2025, Hà Nội đã công bố thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là ngày 7 và 8/6. Mới đây, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản đề nghị Bộ GD-ĐT điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Cũng như các địa phương, hằng năm, lịch tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của thành phố Hà Nội được căn cứ vào lịch thi tốt nghiệp THPT dự kiến của Bộ GD-ĐT.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, để bảo đảm cơ hội trúng tuyển, học sinh cần lưu ý cách sắp xếp thứ tự nguyện vọng, trong đó căn cứ quan trọng nhất là năng lực học tập của bản thân. Nguyện vọng 1 nên đặt ở trường có điểm chuẩn phù hợp với năng lực, sở thích, nguyện vọng 2 là trường có điểm chuẩn thấp hơn khoảng 3 điểm so với trường nguyện vọng 1. Hai trường này phải cùng thuộc một khu vực tuyển sinh. Với nguyện vọng 3, học sinh có thể chọn trường ở khu vực tuyển sinh bất kỳ và là trường có điểm chuẩn thấp hơn ít nhất 3 điểm so với điểm chuẩn của trường nguyện vọng 2 để bảo đảm an toàn.

Công thức tính điểm xét tuyển (ĐXT) vào lớp 10 của Hà Nội năm nay như sau:

ĐXT = Điểm Toán + điểm Ngữ Văn + điểm Ngoại ngữ+ điểm ưu tiên (nếu có) + điểm khuyến khích (nếu có).

Năm học này, Hà Nội có khoảng 127.000 học sinh tốt nghiệp THCS, giảm gần 6.000 so với năm ngoái. Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập là 79.000. Như vậy, tỷ lệ học sinh đỗ là hơn 62%, tăng nhẹ so với mức 60-61% của các năm trước.