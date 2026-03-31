Phụ huynh không còn chỉ nhìn vào điểm số

Những năm gần đây, xu hướng lựa chọn trường học của phụ huynh Hà Nội đang có nhiều thay đổi. Nếu trước đây tiêu chí phổ biến là thành tích thi cử hoặc tỷ lệ đỗ các trường chuyên, thì hiện nay nhiều gia đình bắt đầu quan tâm đến môi trường học tập, trải nghiệm và khả năng phát triển năng lực cá nhân của học sinh.

Kỳ thi Học bổng Ngôi Sao Hà Nội thu hút gần 3500 thí sinh tham dự

Theo ghi nhận từ các trường tư thục liên cấp tại Hà Nội như Newton, Marie Curie hay Ngôi Sao Hà Nội, lượng phụ huynh tìm hiểu tuyển sinh đầu cấp thường tăng mạnh ngay từ đầu năm.

Kỳ tuyển sinh vào lớp 6 tại trường Marie Curie

Nhiều trường tổ chức khảo sát năng lực hoặc phỏng vấn nhằm đánh giá khả năng học tập và mức độ phù hợp của học sinh với chương trình đào tạo. Tuy nhiên, điều phụ huynh quan tâm không chỉ là bài kiểm tra kiến thức, mà còn là cách nhà trường giúp học sinh phát triển tư duy, khả năng tự học và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Xu hướng trường học chú trọng trải nghiệm và tư duy

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và công nghệ đang thay đổi nhanh chóng cách con người làm việc và học tập, nhiều trường học bắt đầu điều chỉnh chương trình theo hướng phát triển năng lực toàn diện cho học sinh.

Tại Alpha School, chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng học tập qua trải nghiệm và dự án liên môn. Học sinh được tham gia nghiên cứu khoa học, các hoạt động xã hội, dự án học thuật cũng như nhiều chương trình rèn luyện thể chất và ý chí.

Học sinh Alpha được xây dựng lộ trình rèn luyện ý chí tăng cần theo từng khối lớp

Một điểm đặc trưng của trường là chương trình Thể thao Ý chí, nơi học sinh tham gia các hoạt động như chạy bền, leo núi, thử thách ngoài trời nhằm rèn luyện sự bền bỉ, khả năng vượt khó và tinh thần kỷ luật.

Theo đại diện nhà trường, mục tiêu của chương trình là giúp học sinh không chỉ học kiến thức mà còn hiểu bản thân, hình thành nội lực và khả năng thích nghi với những thay đổi của xã hội.

Một mô hình khác là Thực nghiệm Victory School, nơi áp dụng triết lý giáo dục thực nghiệm với định hướng “học qua thực hành- trưởng thành qua trải nghiệm”.

Học sinh trường Tiểu học - THCS Thực nghiệm Victory học tập trải nghiệm tại Làng Văn hóa các Dân tộc

Tại đây, học sinh thường xuyên tham gia các dự án học tập, hoạt động nghiên cứu và các chương trình trải nghiệm thực tế. Nhà trường cho rằng việc đặt học sinh vào những tình huống thực tiễn sẽ giúp các em phát triển tư duy độc lập và khả năng giải quyết vấn đề.

Giáo dục trong thời đại AI cần những năng lực khác

Theo các chuyên gia giáo dục, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang khiến nhiều hệ thống giáo dục trên thế giới điều chỉnh cách dạy học.

Thay vì chỉ tập trung truyền đạt kiến thức, trường học cần chú trọng nhiều hơn đến những năng lực mà công nghệ khó thay thế như tư duy phản biện, sáng tạo, giao tiếp, hợp tác và khả năng học tập suốt đời.

Học sinh Alpha tự tin trình bày dự án nghiên cứu mục tiêu phát triển bền vững số 11 của Liên Hợp Quốc tại cuộc thi Innovation Challenge 2025

Những năng lực này thường được hình thành thông qua các hoạt động học tập mang tính khám phá như dự án liên môn, tranh biện, nghiên cứu khoa học hoặc các chương trình trải nghiệm ngoài lớp học.

Vì vậy, nhiều phụ huynh cho rằng lựa chọn trường học hiện nay không chỉ là chọn nơi dạy kiến thức, mà còn là chọn môi trường giúp con hình thành tư duy và năng lực sống trong tương lai.

Tuyển sinh đầu cấp dự báo tiếp tục “nóng”

Theo kế hoạch của nhiều trường tư thục tại Hà Nội, các đợt tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6 hằng năm. Với những trường có lượng hồ sơ lớn, phụ huynh thường đăng ký từ sớm để đảm bảo cơ hội cho con.

Các chuyên gia nhận định rằng trong những năm tới, thị trường giáo dục tư thục tại Hà Nội sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều mô hình đào tạo mới, tập trung vào trải nghiệm, tư duy và sự phát triển toàn diện của học sinh.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi mà nhiều phụ huynh đặt ra khi lựa chọn trường cho con không chỉ là “con sẽ học được bao nhiêu kiến thức”, mà còn là “con sẽ trở thành người như thế nào sau những năm tháng đi học”.

Bích Đào