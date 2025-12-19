Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu năm học tới dự kiến tuyển 270 học sinh, gồm cả lớp Song ngữ Quốc tế Cambridge (6CI) và lớp Tăng cường Toán và Tiếng Anh học thuật (6ME). Trường ưu tiên những học sinh chỉ đăng ký một nguyện vọng duy nhất vào lớp 6 Nguyễn Siêu. Ngoài ra, thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh Cambridge KET từ 140 điểm trở lên sẽ được ưu tiên.

Ở vòng xét tuyển, trường xem xét nguyện vọng của gia đình, quá trình học tập cấp tiểu học và sức khỏe của học sinh, trắc nghiệm tâm lý. Sau đó, thí sinh phải làm bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn Cambridge, năng lực tổng hợp bằng tiếng Anh và tiếng Việt, cả trên máy tính, trên giấy và phỏng vấn.

Thời gian kiểm tra, đánh giá dự kiến vào tuần 2 tháng 1/2026.

Từ đầu tháng 10, Trường Tiểu học, THCS & THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đã thông báo tuyển sinh 15 lớp, mỗi lớp 34 học sinh. Trường tuyển sinh theo 2 phương thức: xét tuyển thẳng học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi (từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026) và xét tuyển qua đánh giá năng lực vào ngày 10/1.

Hệ thống Archimedes School cuối tháng 11 cũng thông báo dự kiến tuyển 700 học sinh lớp 6 cho năm học 2026-2027 ở cả hai cơ sở. Học sinh cần được xếp loại tốt về năng lực, phẩm chất năm học 2025-2026; đạt điểm số theo yêu cầu trong bài khảo sát ATS 2026 do nhà trường tổ chức.

Lịch khảo sát cụ thể như sau:

Trường có mô hình lớp chuẩn và lớp chất lượng cao. Với lớp chương trình chuẩn, Điểm xét tuyển = Toán x 2 + tiếng Việt + tiếng Anh x 2.

Với 5 lớp chất lượng cao gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, học sinh cần đủ điều kiện vào lớp, tính theo điểm Toán nâng cao, Toán cơ bản, Tiếng Anh nâng cao.

Ngoài ra, nhà trường cũng có lớp dành cho học sinh có năng khiếu thể thao.

Trong khi đó, Trường THCS Đoàn Thị Điểm phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027 từ ngày 15/12. Với thí sinh dự tuyển thẳng, thời gian đăng ký từ ngày 10/1/2026.

Ngoài ra, trường có 3 đợt dự tuyển: Đợt 1 ngày 10/1/2026-15/3/2026; Đợt 2 ngày 10/1-7/4/2026; Đợt 3 ngày 10/1-15/4/2026.

Năm học 2026-2027, Trường THCS - THPT Newton tuyển sinh qua hình thức làm bài thi trực tiếp tại trường và tham gia phỏng vấn cùng giáo viên. Nhà trường tuyển sinh các hệ gồm Bán quốc tế, Song ngữ Cambridge, Song ngữ Mỹ và Hệ chất lượng cao.

Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tuyển 180 học sinh với ba mô hình lớp là song ngữ (khoảng 25 học sinh/lớp), chất lượng cao (khoảng 35 học sinh/lớp) và nâng cao (khoảng 35 học sinh/lớp).

Trường sẽ xét tuyển dựa trên kết quả đánh giá năng lực. Học sinh sẽ làm bài đánh giá trong thời gian 45 phút và trả lời phỏng vấn. Việc xét tuyển diễn ra liên tục đến khi đủ chỉ tiêu. Kết quả được thông báo cùng ngày học sinh đến dự tuyển.

Còn tại Trường THCS Lý Thái Tổ, năm học 2026-2027 trường dự kiến tuyển 180 học sinh cho 3 hệ đào tạo Global, E-STEM, Advance. Trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đến hết ngày 22/1 cho đợt 1, 20/3 cho đợt 2.

Hình thức xét tuyển là tuyển thẳng hoặc kết hợp học bạ bậc tiểu học và điểm bài khảo sát năng lực tổng hợp test IQ + EQ. Điểm xét tuyển là tổng điểm học bạ ba môn (tối đa 100 điểm) và kết quả bài khảo sát (30 điểm).

Sau khi phụ huynh hoàn tất thủ tục nhập học, trường tiếp tục cho học sinh làm bài kiểm tra để xếp lớp vào tháng 6.