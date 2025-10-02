"Được sản xuất theo lô" là gì? Sản xuất theo lô nghĩa đen là phương pháp sản xuất một nhóm các sản phẩm giống hệt nhau cùng lúc, cùng giai đoạn và thành phẩm giống hệt nhau để chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Trong thời gian gần đây, cụm từ này được giới trẻ sử dụng theo nghĩa bóng. Họ nói vui rằng “bố mẹ được sản xuất theo lô” hay “chồng được sản xuất theo lô” để mô tả sự giống nhau ngẫu nhiên về tính cách, hành vi hoặc một số đặc điểm, như thể tất cả được tạo ra từ cùng một khuôn mẫu hay cùng một dây chuyền sản xuất.

"Thua Gia Cát Lượng đúng cây quạt" là gì? "Thua Gia Cát Lượng đúng cây quạt" là cách nói hài hước để khen ai đó rất thông minh, tài giỏi, xuất chúng. Cách nói này bắt nguồn từ hình tượng Gia Cát Lượng (Khổng Minh) - vị quân sư, chính trị gia và nhà ngoại giao kiệt xuất thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông luôn cầm trên tay một chiếc quạt, từ khi ra trận cho đến tận lúc lâm chung cũng không rời.

"Tôi là nạn nhân của…" là gì? "Tôi là nạn nhân của…" là cách nói hài hước và châm biếm hơn khi muốn diễn tả việc làm gì đó quá nhiều, quá thích, quá cuồng một cái gì đó. Trên mạng xã hội như TikTok, những từ ngữ mang sắc thái tiêu cực như “cuồng”, “nghiện”… thường bị hạn chế, vì vậy Gen Z chọn cách nói này để thay thế.

"Tuyệt đối điện ảnh" là gì? Cụm từ "Tuyệt đối điện ảnh" bắt nguồn từ thuật ngữ tiếng Anh "Absolute Cinema". Ngày 2/1/2020, tờ The New York Times đăng bức ảnh đạo diễn Martin Scorsese giơ hai tay trong một buổi phỏng vấn. Cư dân mạng Mỹ đã chế thêm dòng chữ "Absolute Cinema" bên dưới, biến nó thành "meme" (hiện tượng lây lan) để bày tỏ sự ngưỡng mộ, kinh ngạc, thường gặp trong lĩnh vực thể thao và điện ảnh. "Absolute Cinema" còn dùng để chỉ dòng phim nghệ thuật chú trọng trải nghiệm điện ảnh thuần túy, nơi chuyển động góc máy, nhịp điệu và bố cục hình ảnh được đề cao hơn việc kể chuyện. Gần đây, cộng đồng mạng Việt Nam cũng ưa chuộng cụm từ này (phiên bản tiếng Việt) khi bắt gặp một bức ảnh đẹp, một thước phim ấn tượng hay một câu chuyện hay. Thay vì khen dài dòng như "Bức ảnh này đẹp như phim", "Thước phim này quay nghệ thuật quá", họ chỉ cần bình luận ngắn gọn, súc tích: "Tuyệt đối điện ảnh".

"Chưa đủ wow" là gì? "Chưa đủ wow" là cụm từ cảm thán được dùng để bày tỏ sự không ấn tượng, hoặc hàm ý chê một sự vật/ sự việc nào đó còn nhạt, thiếu điểm nhấn. Thay vì chê thẳng là "tầm thường", "chán òm” hay “không có gì đặc biệt", thì cư dân mạng chọn cách chê khéo vừa uyển chuyển - vừa thẳng thắn, vừa mang tính giải trí cao hơn là "chưa đủ wow".