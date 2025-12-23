Trang Gulf News ngày 22/12 đưa tin, một số khu vực ở phía bắc Ảrập Xêút đã được chứng kiến hiện tượng tuyết rơi từ cuối tuần trước. Tới thời điểm hiện tại, tuyết đã phủ kín các vùng sa mạc Jabal Al Lawz và cao nguyên Trojena, khi nhiệt độ trung bình được ghi nhận ở mức -4°C.

Các chuyên gia khí tượng cho biết đợt tuyết rơi lần này có liên quan đến một vùng áp thấp sâu quét qua nhiều khu vực ở Trung Đông, gây mưa lớn, gió lạnh và tuyết rơi bất thường. Thời tiết lạnh giá được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài trong tuần này, và đây cũng là lần đầu tiên tuyết rơi kín nhiều sa mạc ở Ảrập Xêút trong 30 năm qua.

Video: Nexta

Theo truyền thông địa phương, hiện tượng tuyết rơi đã đem lại sự phấn khích rất lớn cho người dân Ảrập Xêút. Các hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cả người lớn lẫn trẻ em đều tham gia trượt tuyết, vui chơi và ghi lại những phong cảnh hiếm thấy.

Trên thực tế, tình trạng tuyết rơi vào mùa đông thỉnh thoảng cũng được ghi nhận ở Ảrập Xêút, nhưng không mang tính chu kỳ. Việc tuyết rơi năm nay là do những biến động mang tính cực đoan của thời tiết.