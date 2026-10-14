MỸ - Tỷ phú, cựu ông trùm Công thức 1 (F1) Bernie Ecclestone chia sẻ về cuộc sống đặc biệt khi có con út mới 6 tuổi, kém người con cả tới 65 tuổi.

Tỷ phú người Mỹ Bernie Ecclestone, cựu lãnh đạo quyền lực của làng đua xe Công thức 1, đang tận hưởng cuộc sống bên gia đình sau khi bán quyền kiểm soát F1 cho tập đoàn Liberty Media với giá 3,44 tỷ bảng Anh.

Ở tuổi 96, ông vẫn đảm nhận vai trò làm cha của cậu con trai út Ace mới 6 tuổi, trong khi cô con gái lớn Deborah đã bước sang tuổi 71, theo The Sun.

Ecclestone có tổng cộng 4 người con. Deborah là con gái lớn của ông với người vợ đầu tiên. Trong cuộc hôn nhân thứ 2 với Slavica Radic, ông có thêm 2 con gái. Người con út Ace là kết quả của cuộc hôn nhân với người vợ hiện tại Fabiana (50 tuổi). Khoảng cách 65 tuổi giữa con cả Deborah và con út Ace khiến gia đình Ecclestone trở nên đặc biệt.

Tỷ phú Bernie Ecclestone cùng vợ, con trai út và người thân. Ảnh: Nypost

Dù đã ở độ tuổi ngoài 90, cựu ông chủ F1 vẫn dành thời gian chăm sóc và đồng hành cùng cậu con trai nhỏ. Tỷ phú từng dành nhiều lời khen cho cậu con út. Ông nói: “Ace là một cậu bé tuyệt vời. Thằng bé thông minh, tò mò và hứng thú với mọi thứ”.

Vợ ông, Fabiana, cũng cho biết hai người phối hợp khá ăn ý trong việc nuôi dạy con. Bà cũng tiết lộ rằng đôi khi bà mất kiên nhẫn với con, nhưng chồng bà thì thường giải thích mọi chuyện bằng giọng điệu bình tĩnh. Chẳng hạn, ông thường nhẹ nhàng giải thích cho con rằng con chỉ được xem ti vi sau khi hoàn thành bài tập về nhà, với thời lượng 30 phút.

“Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp. Ecclestone và tôi là một đội, và chúng tôi cùng nhau nuôi dạy Ace”, bà chia sẻ.

Nói về trải nghiệm làm cha trong hoàn cảnh đặc biệt này, Ecclestone thừa nhận: “Đó thực sự là một điều khá đặc biệt. Bạn nhìn đứa con lớn nhất và đứa con nhỏ nhất của mình rồi nhận ra biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ở giữa đó".

Tỷ phú cho con học tại một trường quốc tế gần nhà, nuôi dạy con nói được 3 thứ tiếng là tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Bồ Đào Nha. Cậu bé chỉ được dùng điện thoại di động khi 12 hoặc 14 tuổi. Ông và vợ mong con trai hiểu giá trị của cuộc sống bình thường, dù sinh ra trong gia đình giàu có.

Hiện tỷ phú cùng vợ Fabiana và con trai Ace sống giản dị trong căn nhà gỗ nhìn ra dãy Alps, tại Gstaad, Thụy Sĩ. Ông đọc sách vào buổi sáng, đi dạo buổi chiều và tối quây quần cùng gia đình.