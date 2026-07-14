Tỷ phú dùng trực thăng giải cứu cha con bị mắc kẹt. Ảnh: 7news

Tỷ phú Tim Roberts là con trai của cố tỷ phú John Roberts - nhà sáng lập tập đoàn xây dựng Multiplex. Hiện Tim Roberts điều hành Warburton Group, một tập đoàn đầu tư tư nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực như hàng không, hạ tầng, bất động sản và khai khoáng.

Dù sở hữu khối tài sản hàng tỷ USD, Tim Roberts hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Ông thường xuyên sử dụng trực thăng và máy bay riêng để di chuyển đến các khu vực hẻo lánh phục vụ công việc cũng như nghỉ dưỡng.

Chuyến đi đến South Australia mới đây của tỷ phú đã may mắn giải cứu 2 cha con bị mắc kẹt ở một trong những vùng hẻo lánh nhất Australia.

Hôm 1/7, Bill Kosky và con trai đến từ Melbourne (Australia) đang di chuyển bằng xe ô tô Toyota về phía hồ Lake Eyre ở cực bắc của South Australia thì gặp một cơn bão mạnh quét qua khu vực.

Chuyến nghỉ dưỡng tưởng chừng trọn vẹn của cha con đã bất ngờ biến thành cuộc chiến sinh tồn căng thẳng. Mưa lớn làm ngập đường, không thể di chuyển. Khi nước rút, mặt đường biến thành lớp bùn đặc quánh. Chiếc xe của họ bị lún sâu, đứng im một chỗ, theo 7news.

"Tôi đang lái xe về phía hồ Lake Eyre thì gặp một cơn bão rất lớn. Mọi thứ bắt đầu ngập nước, chiếc xe bị sa lầy và chúng tôi mắc kẹt tại đó", Bill Kosky kể lại.

Do khu vực xảy ra sự cố nằm ở vùng hẻo lánh, tín hiệu điện thoại rất yếu và không có cách nào tự thoát ra, hai cha con đã nhắn tin cho lực lượng cứu hộ khẩn cấp.

Hai người bị mắc kẹt ở vùng cực bắc khắc nghiệt hơn 12 tiếng đồng hồ, hy vọng giải cứu ngày càng mong manh. Tuy nhiên, may mắn bất ngờ đã xảy ra.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã liên hệ với khách sạn William Creek để tìm kiếm sự hỗ trợ. Trong khi đó, Tim Roberts, một tỷ phú sống ở Perth, dùng trực thăng riêng đến nghỉ trong khu vực và ở tại khách sạn William Creek.

Khi tỷ phú vừa hạ cánh, ông tình cờ nghe thấy mọi người lo lắng bàn tán về việc 2 cha con bị mắc kẹt.

Vị tỷ phú cùng Trevor Wright - một người am hiểu địa hình địa phương, đã sử dụng trực thăng để tìm kiếm và giải cứu.

Từ trên không, vị trí của hai cha con chỉ hiện lên như một chấm nhỏ, gần như bị nhấn chìm trong khung cảnh ngập lụt rộng lớn. Hai người có đôi mắt tinh tường đã phát hiện ra cha con bị mắc kẹt từ trên cao và giải cứu.

Ông Kosky cho biết dù đã nhiều lần đi qua khu vực này trong khoảng 20 năm qua, ông chưa từng thấy tình trạng ngập lụt nào nghiêm trọng đến vậy.