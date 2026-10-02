PAKISTAN - Sau 3 năm kể từ thảm kịch tàu lặn Titan, Christine Dawood lần đầu chia sẻ về 96 giờ chờ đợi trong tuyệt vọng khi chồng tỷ phú và con trai thiệt mạng trong chuyến thám hiểm trị giá khoảng 6,5 tỷ đồng/người.

Từ trái sang: Christine, Shahzada và Suleman Dawood. Ảnh: Sandra Mickiewicz/People

Hơn 3 năm sau vụ nổ tàu lặn Titan khi thám hiểm xác tàu Titanic gây chấn động toàn cầu, bà Christine Dawood, vẫn nhớ từng giờ phút chờ đợi trong tuyệt vọng khi chồng và con trai mắc kẹt dưới đáy Đại Tây Dương.

Chồng bà, tỷ phú Shahzada Dawood (48 tuổi) và con trai Suleman Dawood (19 tuổi) đã thiệt mạng trong chuyến thám hiểm vào tháng 6/2023.

Họ là những thành viên của gia tộc Dawood, một trong những gia tộc giàu có nhất ở Pakistan. Gia tộc Dawood nổi bật với đế chế kinh doanh xoay quanh Dawood Group, Engro và hoạt động từ thiện thông qua The Dawood Foundation.

Ông Shahzada Dawood từng giữ vai trò lãnh đạo tại Công ty đầu tư năng lượng Engro và Công ty đầu tư Dawood Heẻcules, theo People.

Bức thư tình gửi chồng con

Bà Christine và con gái hiện sống ở Anh. Mới đây, bà quyết định kể lại câu chuyện của gia đình trong cuốn hồi ký Ninety-Six Hours (96 giờ).

Shahzada và Christine Dawood kết hôn năm 2002 tại Pakistan. Ảnh: People

Christine gặp Shahzada vào năm 2000 khi cả hai cùng học tại Đại học Reutlingen, Đức. Khi đó, bà là một cô gái trẻ đến từ vùng Bavaria (Đức) còn Shahzada là người thừa kế của tập đoàn kinh doanh lớn tại Pakistan.

Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm dù ban đầu gặp không ít trở ngại về ngôn ngữ.

“Tôi yêu anh ấy dù chỉ hiểu được một nửa những gì anh ấy nói. Tôi đi đâu cũng mang theo một cuốn từ điển và chúng tôi bắt đầu trò chuyện", Christine kể.

Hai năm sau, họ kết hôn.

"Bố mẹ hai bên lúc đầu đều hỏi: 'Hai đứa đang làm gì vậy' nhưng cuối cùng cả hai gia đình đều chấp nhận”, Christine nhớ lại.

Cậu con trai Suleman chào đời năm 2004, còn con gái Alina sinh năm 2006. Gia đình sau đó định cư tại Anh.

Niềm say mê Titanic

Từ năm 2012, gia đình bà bắt đầu quan tâm sâu sắc đến câu chuyện về tàu Titanic. Họ từng tới một triển lãm về con tàu huyền thoại tại Singapore. Chuyến tham quan để lại ấn tượng đặc biệt với Suleman.

Vì vậy, khi biết OceanGate tổ chức các chuyến thám hiểm tới xác tàu Titanic, gia đình quyết định tham gia.

Christine cho biết bà cảm thấy yên tâm khi biết chuyến đi có sự tham gia của P.H. Nargeolet, chuyên gia thám hiểm Titanic nổi tiếng với biệt danh “Mr. Titanic”.

Theo bà, trước chuyến đi, gia đình không nhận thấy dấu hiệu nào cho thấy có vấn đề nghiêm trọng với con tàu.

Ban đầu, Christine dự định trực tiếp tham gia chuyến lặn. Tuy nhiên, sau đó bà nhường chỗ cho Suleman.

Chuyến thám hiểm định mệnh có giá lên tới 250.000 USD (khoảng 6,5 tỷ đồng) mỗi người.

Cậu thiếu niên mang theo một khối Rubik và dự định giải nó trong lúc ở dưới đáy đại dương.

Không ai ngờ rằng đó là chuyến đi cuối cùng của cậu.

Để tưởng nhớ con trai, bà vẫn giữ nguyên mô hình tàu Titanic bằng Lego gồm 9.090 mảnh mà Suleman từng tự tay lắp ráp và đặt ngay giữa căn bếp.

96 giờ chờ đợi trong hy vọng

Sau khi Titan mất liên lạc, bà Christine trải qua những ngày dài chờ đợi. Thời điểm đó, mọi người vẫn hy vọng 5 người trên tàu còn sống. Một trong những giả thuyết được đặt ra là Titan có thể đang nằm dưới đáy biển, bị mắc kẹt nhưng vẫn còn đủ oxy để duy trì sự sống.

Đối với Christine, chính khoảng thời gian chờ đợi ấy là phần đau đớn nhất.

“Liệu họ có đang hoảng loạn không? Liệu họ có sợ hãi không?”, bà tự hỏi.

Cuối cùng, hy vọng biến thành sự thật đau lòng.

Titan đã bị nghiền nát dưới áp lực nước biển, khiến cả 5 người trên tàu thiệt mạng. Bà Christine cho biết phải mất tới 9 tháng sau tai nạn, di hài của 2 cha con mới được xác nhận và bàn giao. Những gì bà nhận lại là 2 chiếc hộp nhỏ để an táng.

Tiến về phía trước

Sau thảm kịch, Christine tìm cách đối diện với nỗi đau bằng việc viết nhật ký và ghi lại suy nghĩ trong những chuyến đi bộ dài. Christine thậm chí đi bộ hơn 640km tới Glasgow, nơi Suleman từng theo học tại Đại học Strathclyde.

Với bà, biển vẫn là nơi gợi lên những ký ức mạnh mẽ nhất về chồng và con trai.

“Mỗi khi ở gần biển, tôi đều chào họ”, bà nói.

Giờ đây, bà Christine đang hướng tới một mục tiêu mới là thành lập một trung tâm hỗ trợ những người trải qua mất mát và sang chấn tâm lý tại Anh.

Với Christine, sống tiếp không có nghĩa là quên đi những người đã mất. Đó là cách bà mang theo ký ức về họ và biến nỗi đau thành động lực giúp đỡ những người khác.

“Tôi đang hướng tới một chương mới, bởi tôi biết họ sẽ muốn giúp đỡ những người khác", bà chia sẻ.