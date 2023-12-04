{"article":{"id":"2222601","title":"UAV Israel tấn công nam Lebanon","description":"Máy bay không người lái (UAV) của không quân Israel đã tấn công các hệ thống phóng đạn pháo di động của nhóm Hồi giáo Hezbollah ở phía nam Lebanon.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-al-jare-1041.jpg?width=768&s=aT0Dotg7WKVtoPL1nwZkCQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-al-jare-1041.jpg?width=1024&s=sjSuEllWT5oXtnsGvWQzxQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-al-jare-1041.jpg?width=0&s=HgzRBNOegbTIsCbQTS1-1A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-al-jare-1041.jpg?width=768&s=aT0Dotg7WKVtoPL1nwZkCQ\" alt=\"ảnh al jare.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-al-jare-1041.jpg?width=260&s=vFJFW6XUG14gBZ_78yzV8A\"></picture>\n<figcaption>Ảnh: Al Jazeera. </figcaption>\n</figure>\n<p>Cổng thông tin Naharnet ngày 4/12 đưa tin, các địa điểm phóng của <a href=\"https://vietnamnet.vn/hezbollah-tag6551620248886666440.html\">Hezbollah</a> nằm gần những ngôi làng đã bị bỏ hoang từ hồi tháng 10. Hezbollah thường đặt hệ thống phóng di động tại khu vực này để nã pháo vào phía bắc Israel.</p>\n<p>Trực thăng Israel đã nhiều lần đột kích vào lãnh thổ của Lebanon để tấn công các căn cứ của Hezbollah. Hiện chưa rõ hậu quả của các cuộc tấn công. </p>\n<p>Cuối tháng 11, các đơn vị pháo binh của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nã pháo dồn dập vào nam Lebanon nhằm đáp trả các cuộc tấn công của cánh vũ trang thuộc nhóm Hezbollah. Theo đó, hơn 600 quả đạn pháo đã được bắn về phía các khu vực của Lebanon, nằm giáp biên giới với Israel. </p>\n<p>Kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát vào ngày 7/10, Hezbollah gần như ngày nào cũng nã rocket vào các vị trí của Israel tại biên giới, trong khi Israel đáp trả bằng các cuộc không kích và pháo kích vào nam Lebanon. Đây là đợt giao tranh ác liệt nhất giữa Israel và Hezbollah kể từ năm 2006. </p>\n<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701660335988\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2218308\"><a href=\"/israel-oanh-tac-lebanon-tan-cong-300-muc-tieu-hamas-o-gaza-2218308.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/israel-oanh-tac-lebanon-tan-cong-300-muc-tieu-hamas-o-gaza-860.gif?width=0&s=razZ1T-2HNZImU17KqV-dw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/israel-oanh-tac-lebanon-tan-cong-300-muc-tieu-hamas-o-gaza-860.gif?width=260&s=udgTg7z2UdpZnc2Wq9SaaQ\" alt=\"\"></picture></a>\n<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/israel-oanh-tac-lebanon-tan-cong-300-muc-tieu-hamas-o-gaza-2218308.html\">Israel oanh tạc Lebanon, tấn công 300 mục tiêu Hamas ở Gaza</a><span class=\"summary__content-desc\">Quân đội Israel tuyên bố vừa nối lại tấn công các mục tiêu ở bên trong lãnh thổ Lebanon để ngăn chặn các vụ tập kích nước này xuyên biên giới.</span></div>\n</article>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/uav-israel-tan-cong-nam-lebanon-2222601.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/uav-israel-tan-cong-nam-lebanon-1039.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/uav-israel-tan-cong-nam-lebanon-1040.jpg","updatedDate":"2023-12-04T14:09:26","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"04/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2222657","title":"Du khách bị ép như cá hộp tại sân bay Malaysia","description":"Du khách tới sân bay quốc tế Penang của Malaysia ngày 2/12 vừa qua phải xếp hàng từ 3-4h mới được nhập cảnh. 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Máy bay không người lái (UAV) của không quân Israel đã tấn công các hệ thống phóng đạn pháo di động của nhóm Hồi giáo Hezbollah ở phía nam Lebanon.
Cổng thông tin Naharnet ngày 4/12 đưa tin, các địa điểm phóng của Hezbollah nằm gần những ngôi làng đã bị bỏ hoang từ hồi tháng 10. Hezbollah thường đặt hệ thống phóng di động tại khu vực này để nã pháo vào phía bắc Israel.
Trực thăng Israel đã nhiều lần đột kích vào lãnh thổ của Lebanon để tấn công các căn cứ của Hezbollah. Hiện chưa rõ hậu quả của các cuộc tấn công.
Cuối tháng 11, các đơn vị pháo binh của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nã pháo dồn dập vào nam Lebanon nhằm đáp trả các cuộc tấn công của cánh vũ trang thuộc nhóm Hezbollah. Theo đó, hơn 600 quả đạn pháo đã được bắn về phía các khu vực của Lebanon, nằm giáp biên giới với Israel.
Kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát vào ngày 7/10, Hezbollah gần như ngày nào cũng nã rocket vào các vị trí của Israel tại biên giới, trong khi Israel đáp trả bằng các cuộc không kích và pháo kích vào nam Lebanon. Đây là đợt giao tranh ác liệt nhất giữa Israel và Hezbollah kể từ năm 2006.