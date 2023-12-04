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Ảnh: Al Jazeera. 

Cổng thông tin Naharnet ngày 4/12 đưa tin, các địa điểm phóng của Hezbollah nằm gần những ngôi làng đã bị bỏ hoang từ hồi tháng 10. Hezbollah thường đặt hệ thống phóng di động tại khu vực này để nã pháo vào phía bắc Israel.

Trực thăng Israel đã nhiều lần đột kích vào lãnh thổ của Lebanon để tấn công các căn cứ của Hezbollah. Hiện chưa rõ hậu quả của các cuộc tấn công. 

Cuối tháng 11, các đơn vị pháo binh của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nã pháo dồn dập vào nam Lebanon nhằm đáp trả các cuộc tấn công của cánh vũ trang thuộc nhóm Hezbollah. Theo đó, hơn 600 quả đạn pháo đã được bắn về phía các khu vực của Lebanon, nằm giáp biên giới với Israel. 

Kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát vào ngày 7/10, Hezbollah gần như ngày nào cũng nã rocket vào các vị trí của Israel tại biên giới, trong khi Israel đáp trả bằng các cuộc không kích và pháo kích vào nam Lebanon. Đây là đợt giao tranh ác liệt nhất giữa Israel và Hezbollah kể từ năm 2006.  