Kho vũ khí không người lái của Nga và Ukraine

UAV trinh sát và giám sát

Ukraine đã tận dụng tối đa các loại UAV thương mại như DJI Mavic, Autel EVO, được trang bị camera độ phân giải cao để theo dõi vị trí quân Nga, phát hiện pháo binh và hướng dẫn hỏa lực. Những chiếc UAV này có giá thành rẻ, dễ vận hành và có thể được triển khai nhanh chóng bởi các đơn vị nhỏ.

Về phía Nga, họ sử dụng các hệ thống trinh sát chuyên dụng như Orlan-10, Zala 421-16E, Eleron-3. Các UAV này có tầm hoạt động xa hơn, khả năng chống nhiễu tốt hơn và có thể mang theo nhiều loại cảm biến khác nhau, bao gồm camera nhiệt và thiết bị trinh sát điện tử (ELINT), cung cấp thông tin chi tiết về đội hình đối phương, kho đạn và các tuyến tiếp tế.

Phiên bản UAV trinh sát Orlan-10 tích hợp thêm tính năng ném bom của Nga. Ảnh: Voenhronika.ru/ United24

UAV tấn công và cảm tử

Ukraine đã phát triển và sử dụng rộng rãi các UAV FPV (First-Person View) được gắn đầu đạn chống tăng hoặc lựu đạn, biến chúng thành những “máy bay không người lái kamikaze” giá rẻ nhưng cực kỳ hiệu quả. Những chiếc UAV này có thể bay lượn và tấn công chính xác vào các xe tăng, xe bọc thép hoặc vị trí phòng thủ của đối phương, gây ra thiệt hại lớn với chi phí thấp.

Nga cũng không kém cạnh với việc triển khai UAV cảm tử Lancet, được biết đến với khả năng tấn công các mục tiêu giá trị cao như hệ thống pháo binh, radar và thậm chí cả tàu chiến nhỏ. Ngoài ra, Nga còn sử dụng các UAV Shahed-136 (do Iran sản xuất, được Nga gọi là Geran-2), là loại UAV cảm tử tầm xa, có khả năng bay hàng trăm kilomet để tấn công các mục tiêu chiến lược sâu bên trong lãnh thổ Ukraine, gây áp lực lên hệ thống phòng không và cơ sở hạ tầng quan trọng.

UAV FPV và vai trò mới

UAV FPV, ban đầu được thiết kế cho mục đích giải trí và đua UAV, đã tìm thấy một vai trò mới và cực kỳ quan trọng trên chiến trường Ukraine. Với khả năng cơ động cao, tốc độ nhanh và khả năng truyền hình ảnh trực tiếp về người điều khiển.

UAV FPV cho phép các binh sĩ thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu di động hoặc ẩn nấp trong địa hình phức tạp. Chúng đã trở thành một vũ khí đáng gờm chống lại bộ binh, xe cộ và thậm chí là các công sự kiên cố, chứng minh sự sáng tạo và khả năng thích ứng của quân đội Ukraine trong việc tận dụng công nghệ dân sự cho mục đích quân sự.