UBND TPHCM vừa chỉ đạo dồn lực tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, quan trọng thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.

Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ các công trình giao thông đường bộ trọng điểm trên địa bàn.

Đơn vị này có trách nhiệm kịp thời hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền các khó khăn về thủ tục đầu tư xây dựng. Trên cơ sở báo cáo của chủ đầu tư, Sở Xây dựng tổng hợp, đánh giá tình hình, xác định cụ thể các dự án chậm tiến độ, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục để tham mưu UBND thành phố xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Dự án giao thông đường Vành đai 2 TPHCM đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: TK

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông), UBND TPHCM yêu cầu khẩn trương rà soát toàn diện tình hình thực hiện từng dự án làm chủ đầu tư hoặc ký kết hợp đồng với nhà đầu tư; đánh giá cụ thể tiến độ, khối lượng, công tác giải ngân và nguyên nhân chậm trễ. Đơn vị phải kiện toàn bộ máy điều hành theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và thời hạn hoàn thành".

Ban Giao thông có nhiệm vụ đẩy nhanh việc lập, trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế triển khai; đồng thời lập lại tiến độ chi tiết đối với từng dự án để phối hợp với các nhà thầu cam kết thực hiện, gửi Sở Xây dựng theo dõi. Trường hợp cần điều chỉnh thời gian thực hiện dự án phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, UBND TPHCM chỉ đạo rà soát, đánh giá lại năng lực thực hiện hợp đồng của toàn bộ nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế, thẩm tra, giám sát; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo hợp đồng và quy định pháp luật. Việc tăng cường kiểm tra, giám sát tại hiện trường phải bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tuyệt đối "không vì yêu cầu đẩy nhanh tiến độ mà làm ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình".

Nút giao An Phú, công trình trọng điểm ở cửa ngõ phía đông TPHCM dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Ảnh: TK

Giám đốc Ban Giao thông chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND TPHCM về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư các dự án giao thông thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp phát sinh khó khăn vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND thành phố, đồng gửi Sở Xây dựng, trong đó nêu rõ nội dung vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm, phương án xử lý và thời hạn đề xuất giải quyết, không để việc chậm xử lý ảnh hưởng đến tiến độ chung.

UBND TPHCM cũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ chung của các dự án.