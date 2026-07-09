Binh sĩ Ukraine trong một cuộc diễn tập. Ảnh: Ukinform

Bài toán nhân lực ở tiền tuyến

Ukraine đang đề nghị trả các chiến binh nước ngoài mức lương cao hơn và hợp đồng có thời hạn dài hơn để họ đảm nhận vai trò bộ binh và tấn công nguy hiểm ở tiền tuyến, một động thái mà các binh sĩ cho rằng có thể giúp giải quyết một trong những vấn đề thiếu nhân lực lớn nhất của Kiev.

Tuy nhiên, các chiến binh nước ngoài nói với báo Business Insider rằng nỗ lực này có thành công hay không còn phụ thuộc vào việc Ukraine có thể thuyết phục tân binh ở lại lâu hơn thay vì rời đi ngay sau khi hoàn thành thời gian phục vụ tối thiểu 6 tháng.

Ryan O'Leary, chỉ huy đại đội Chosen - một đơn vị tình nguyện ở Ukraine cho biết rõ ràng sẽ có nhiều người đến vì tiền nhưng điều đó sẽ không tự động giải quyết được vấn đề thiếu nhân lực của Kiev vì vẫn có người đến rồi đi sau những hợp đồng ngắn hạn.

Tháng trước, Ukraine đã công bố một cuộc cải tổ lớn về chế độ đãi ngộ đối với quân nhân. Theo đó, các quan chức Ukraine đã vạch ra một kế hoạch trả lương cao hơn, tiền thưởng chiến đấu nhiều hơn và các hợp đồng có thời hạn dài hơn cho các binh sĩ.

Thu nhập

Theo kế hoạch mới về chế độ đãi ngộ, Ukraine sẽ áp dụng các hợp đồng có thời hạn từ 6 đến 14 tháng dành cho lực lượng bộ binh và các đơn vị xung kích. Quân nhân có thể nhận mức thu nhập trung bình khoảng 300.000 Hryvnia (gần 7.000 USD) mỗi tháng và tối đa lên tới 460.000 hryvnia (hơn 10.000 USD), tùy thuộc vào số ngày trực tiếp tham chiến ở tiền tuyến.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov mô tả đây là "mức lương cao nhất thế giới dành cho lực lượng bộ binh". Ông gọi những vị trí chiến đấu ở tiền tuyến hiện là "công việc khó khăn và nguy hiểm nhất" hiện nay. Quan chức này đồng thời cho biết mục tiêu của Kiev là để người nước ngoài đảm nhiệm khoảng 30-50% số vị trí này.

Chiến đấu ở tiền tuyến có thể là việc làm thuộc hàng nguy hiểm nhất. Tiền tuyến thường được mô tả là vùng chết chóc, nơi mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) khiến việc sống sót trở nên vô cùng khó khăn và thậm chí việc tiếp cận tiền tuyến từ đầu đã là một thách thức. Tuy nhiên, tiền lương vẫn là một động lực mạnh mẽ đối với nhiều người.

Ông Fedorov hồi tháng trước nói: "Hiện nay, chúng tôi đang chứng kiến một lượng lớn người nước ngoài đến Ukraine tham chiến, bởi mức lương hiện tại đã đủ sức thu hút họ. Nếu mức đãi ngộ tăng thêm, chúng tôi sẽ thu hút được nhiều người nước ngoài hơn nữa và họ sẽ góp phần tăng cường sức mạnh cho tiền tuyến của Ukraine".

Cách giữ chân chiến binh ngoại quốc

Ông O'Leary nhận xét, mức lương cao hơn và hợp đồng dài hạn hơn có thể giúp ích nếu chúng thúc đẩy các chiến binh nước ngoài ở lại một năm hoặc hơn. Tuy nhiên, có một vấn đề là nhiều người trong số họ trước đây coi 6 tháng là điểm kết thúc, khiến Ukraine thu được rất ít lợi ích từ thời gian và tiền bạc đã bỏ ra để huấn luyện và trang bị cho binh lính.

Viên chỉ huy này cho biết thêm khi một tân binh hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản và được điều đến đơn vị chiến đấu, hợp đồng ngắn hạn 6 tháng có thể chỉ còn lại vài tuần cho các hoạt động ở tiền tuyến. Vì vậy, việc bổ sung các lựa chọn hợp đồng dài hơn là rất quan trọng nhưng chỉ có ý nghĩa nếu Ukraine có thể đưa ra đủ động lực để thuyết phục các chiến binh ký kết.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine vào tháng 2/2022, hàng nghìn tình nguyện viên nước ngoài đã đến tham chiến. Phần lớn trong số họ bị thôi thúc bởi lý tưởng hoặc động cơ chính trị như ý thức bảo vệ một quốc gia bị nước láng giềng lớn hơn tấn công hơn là vì các lợi ích tài chính.

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi khi xung đột kéo dài, Kante - một chiến binh nước ngoài yêu cầu được giấu tên vì lý do an ninh cho biết.

Kante, từng phục vụ trong các đơn vị bộ binh và xung kích của Ukraine cho biết mức lương cần phải đủ sức cạnh tranh với mức thu nhập mà các chiến binh giàu kinh nghiệm có thể kiếm được trong các cuộc xung đột khác. Ông lấy ví dụ về một cựu sĩ quan Nam Mỹ có kinh nghiệm chiến đấu chống lực lượng nổi dậy, người có thể cân nhắc ký hợp đồng tham chiến tại những điểm nóng như Sudan.