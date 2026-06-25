Lính Ukraine vác UAV. Ảnh: ABC

Theo hãng tin DW, UAV của Ukraine dường như ngày càng tiến bộ hơn trong việc vượt qua hệ thống phòng không của Nga để tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Vào ngày 18/6, Ukraine đã mở cuộc tấn công bằng UAV vào Moscow với quy mô lớn nhất kể từ đầu xung đột, châm ngòi một cuộc tranh luận về những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Nga.

Hệ thống phòng không Nga suy yếu?

Một nhà máy lọc dầu lớn ở Moscow, nơi cung cấp 40% nhiên liệu cho khu vực, đã bốc cháy và hoạt động sản xuất dường như đã đình trệ trong vài ngày sau vụ tấn công. Các sân bay lớn của Nga tại Moscow cũng gián đoạn hoạt động. Các nhân chứng đã đăng tải hàng loạt video lên mạng xã hội cho thấy các vụ đánh chặn UAV thất bại.

Anatoliy Khrapchynskyi, chuyên gia hàng không người Ukraine đồng thời là cựu sĩ quan không quân cho rằng việc hệ thống phòng không Moscow bị chọc thủng vào ngày 18/6 là sự kết hợp của hai yếu tố gồm sự suy yếu mang tính hệ thống của kiến ​​trúc phòng thủ Nga và sự phát triển vượt bậc về công nghệ tấn công bằng UAV của Ukraine.

Nhà phân tích quân sự Ruslan Leviev nhận xét hệ thống phòng không Nga không suy yếu vì thực tế đã bắn hạ hơn 90% UAV trên bầu trời Moscow. Tuy nhiên, một số ít UAV lọt qua hệ thống phòng không Nga đã gây ra thiệt hại đáng kể.

Theo ông Leviev, vấn đề cốt lõi nằm ở số lượng. Khi quy mô các cuộc tấn công ngày càng gia tăng, cả Nga và Ukraine đều phải đối mặt với cùng một thách thức. Các đợt tập kích bằng UAV quy mô lớn đòi hỏi lượng khí tài phòng thủ vượt xa khả năng cung ứng của ngành công nghiệp quốc phòng.

Điểm yếu của Nga

Theo ông Khrapchynskyi, các hệ thống phòng thủ của Nga, gồm cả Pantsir-S1 được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công quy mô lớn, cổ điển như tên lửa hành trình. Những hệ thống này được điều chỉnh để chống lại các mục tiêu kim loại có khả năng phản xạ radar mạnh. Tuy nhiên, nhiều UAV hiện đại thường được làm từ vật liệu tổng hợp như nhựa hoặc ván ép. Điều này có nghĩa các hệ thống đó về cơ bản "bị mù" trước những UAV nhỏ.

Chính lãnh thổ rộng lớn của Nga cũng là một thách thức. Theo ông Leviev, việc xây dựng một "bức tường trên không" liền mạch hay một "mái vòm" duy nhất là điều không thể. Hơn nữa, Moscow còn là mục tiêu dễ dàng hơn đối với UAV vì mật độ đô thị cao. Mật độ phát triển càng cao, đặc biệt là các tòa nhà cao tầng khiến UAV càng dễ ẩn nấp sau các tòa nhà để tránh bị radar phát hiện.

Ukraine đang tận dụng điều này. Ông Khrapchynskyi giải thích UAV tầm xa của Kiev đã cải thiện đáng kể khả năng lập kế hoạch đường bay phức tạp và tránh các khu vực bị đánh chặn tiềm tàng.

Trong khi đó, Nga cũng đã bố trí lại một số hệ thống phòng không, gửi chúng đến các khu vực mà nước này kiểm soát ở Ukraine.

Các chuyên gia đánh giá hệ thống phòng không tốt nhất là hệ thống nhiều lớp, với các tên lửa đánh chặn khác nhau có khả năng hoạt động ở các độ cao khác nhau và nhắm mục tiêu vào các loại máy bay tấn công khác nhau di chuyển ở nhiều tốc độ khác nhau, bao gồm cả tên lửa và UAV. Theo ông Khrapchynskyi, việc Nga bố trí lại lực lượng đã làm hệ thống phòng không nhiều lớp trước đây tan rã và khiến nó giống như một bức tranh chắp vá.

Đài CBS của Mỹ dẫn nguồn tin từ Ukraine cho biết Nga có thể đang thiếu hệ thống S-300, loạt hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công trên không. Có thông tin cho rằng các lệnh trừng phạt đối với Nga đã cản trở việc cung cấp các linh kiện thay thế.