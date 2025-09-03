Ngày 3/9, ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, đã trực tiếp kiểm tra tình hình ùn tắc giao thông tại KCN Vân Trung và Quang Châu, đồng thời đưa ra chỉ đạo quyết liệt nhằm cải thiện tình trạng này.

Ông Vương Quốc Tuấn cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình tổ chức giao thông tại KCN Vân Trung và Quang Châu.

Thời gian qua, Sở Xây dựng tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại hai KCN trên và đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn ra thường xuyên vào các khung giờ cao điểm, từ 6h30 đến 8h30 sáng và từ 17h đến 19h30 tối, đặc biệt trên tuyến đường gom hai bên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, tại khu vực tổ dân phố Hoàng Mai, phường Nếnh.

Nguyên nhân chính là do khung giờ cao điểm trùng với thời gian bắt đầu và kết thúc ca làm việc của các nhà máy, xí nghiệp trong KCN, khiến mật độ phương tiện tăng đột biến. Ý thức tham gia giao thông của một số người còn hạn chế, tình trạng bày bán hàng rong, lấn chiếm lòng, lề đường chưa được xử lý triệt để; ngoài ra, việc kết nối giữa hai khu công nghiệp chủ yếu qua tuyến đường gom dọc hai bên cao tốc, làm lượng người và phương tiện tập trung vào cùng thời điểm gây quá tải.

Hàng dài phương tiện ùn tắc giao thông tại khung giờ cao điểm sáng sớm.

Để khắc phục, các cơ quan chức năng đề xuất ngay lập tức triển khai giải tỏa hành lang giao thông, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường quanh khu công nghiệp và đường gom cao tốc. Đồng thời, rà soát và bố trí lại hệ thống biển báo, phân luồng giao thông hợp lý, huy động lực lượng chức năng điều tiết giao thông trong giờ cao điểm.

Cụ thể, tại phường Nếnh sẽ tổ chức lưu thông một chiều tại 9 hầm chui, trong đó hầm chui số 7 sẽ cấm ô tô lưu thông cả hai chiều do thường xảy ra xung đột giao thông.

Khu vực KCN Quang Châu áp dụng phân luồng một chiều cho ô tô trên đoạn đường gom bên trái theo hướng Bắc Giang – Hà Nội vào giờ cao điểm, cấm rẽ trái, dừng đỗ và quay đầu xe tại các nút giao trọng điểm.

Hiện tượng ùn tắc giao thông cục bộ tại đoạn qua KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra thường xuyên trong một thời gian dài.

Ngoài ra, việc rà soát, cắm lại biển cấm xe tải trên 2,5 tấn và lắp đặt camera giám sát để xử phạt vi phạm cũng sẽ được thực hiện. Về lâu dài, tỉnh đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường nối giữa KCN Vân Trung và Quang Châu, xây dựng cầu vượt cao tốc và cầu vượt dân sinh, mở rộng đường gom từ cầu Như Nguyệt đến cầu Xương Giang và lối ra cao tốc tại KCN Quang Châu.

Ông Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, việc giải quyết ùn tắc giao thông tại hai KCN này là nhiệm vụ cấp bách, cần thực hiện ngay với quan điểm coi đây là những dự án trọng điểm, phải triển khai đồng bộ và khẩn trương.

Tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra thường xuyên vào khung giờ cao điểm, đặc biệt là khu vực tổ dân phố Hoàng Mai thuộc phường Nếnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và phường Nếnh rà soát, tính toán phương án tổ chức giao thông, xác định các nút giao cần đóng hoặc mở. Với lưu lượng hàng trăm nghìn công nhân và phương tiện qua lại trong giờ cao điểm, phương án tổ chức giao thông căn cơ phải hoàn thành trước ngày 30/9. Nếu cần thiết, phải thỏa thuận với Bộ Xây dựng để điều tiết giao thông trên quốc lộ 17.

Ông Tuấn yêu cầu thực hiện nghiêm hệ thống biển báo tại các nút giao, lực lượng công an phải thường trực từ 6 giờ 30 đến 8 giờ sáng để phân tuyến, phân luồng theo từng đợt, các hầm chui phải tuân thủ đúng chiều ra vào. Việc lắp đặt camera giám sát phải được triển khai ngay, Sở Tài chính phân bổ kinh phí, phường Nếnh hoàn thành trước ngày 30/10.

Xử lý xung đột giao thông tại ngã tư Sen Hồ - Trúc Tây. Nếu đây là dự án giao thông nông thôn, đề nghị sử dụng nguồn hỗ trợ để mở rộng đường bê tông... Các dự án mở rộng đường gom từ cầu Như Nguyệt đến đoạn thắt nút cổ chai cần được triển khai ngay, chuyển nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện đầu năm 2026.

Về cầu vượt kết nối hai khu công nghiệp với khu dân cư, ông Tuấn đề nghị đưa vào danh mục đầu tư công, tập trung triển khai từ cuối năm 2025 để khởi công quý I/2026. Tuyến đường nối dài hơn 2 km sau KCN Vân Trung và Quang Châu cần được ưu tiên đặc biệt, trình HĐND tỉnh thông qua trước ngày 10/9, sau đó tách dự án giải phóng mặt bằng riêng...

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, tất cả các khâu liên quan đến tổ chức giao thông phải được triển khai đồng bộ, kịp thời với các giải pháp trước mắt và lâu dài.