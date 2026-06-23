An toàn lao động được xem là vấn đề vận hành tại từng nhà máy và đã trở thành thách thức mang tính hệ thống toàn cầu, tác động trực tiếp đến sự ổn định của lực lượng lao động, năng suất và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Mỗi năm, các chấn thương có thể phòng tránh khiến doanh nghiệp mất khoảng 103 triệu ngày công. Nếu loại bỏ được những sự cố này, hiệu quả sẽ tương đương với việc giữ hơn 394.000 lao động toàn thời gian tiếp tục làm việc.

AI đang thay đổi cách quản trị rủi ro trong sản xuất. Ảnh: Midjourney.

Một khảo sát năm 2026 cho thấy 79% lãnh đạo ngành sản xuất coi thiếu hụt lao động có kỹ năng là thách thức lớn nhất, trong khi 90% cho biết các bộ phận sản xuất là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo Deloitte và The Manufacturing Institute, ngành sản xuất Mỹ có thể cần tới 3,8 triệu lao động mới trong giai đoạn 2024 - 2033, trong đó khoảng 1,9 triệu vị trí có nguy cơ không được lấp đầy nếu các thách thức nhân lực hiện nay tiếp diễn.

AI giúp nhìn thấy rủi ro trong thời gian thực

Phần lớn chương trình an toàn lao động hiện nay vẫn dựa vào các cách tiếp cận truyền thống: chỉ số hậu kiểm, kiểm tra định kỳ và quan sát thủ công. Những thước đo như tỷ lệ tổng số sự cố có thể ghi nhận - TRIR - tuy được sử dụng rộng rãi, nhưng chủ yếu phản ánh tổn hại sau khi sự cố đã xảy ra, thay vì giúp nhận diện sớm rủi ro đang hình thành.

Điều này xuất phát từ giới hạn của các hệ thống vốn không được thiết kế để phát hiện rủi ro theo thời gian thực. AI ứng dụng có thể giúp lấp khoảng trống đó bằng cách nhận diện những mẫu hình khó quan sát bằng mắt thường.

Trong môi trường sản xuất, AI có thể phát hiện sớm các thay đổi tinh vi về khoảng cách, vị trí, tư thế hoặc những dấu hiệu có thể báo trước sự cố nghiêm trọng. Thị giác máy tính cũng cho phép giám sát liên tục các mối nguy. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể chuyển từ phản ứng sau sự cố sang dự báo và can thiệp trước khi tổn hại xảy ra.

Con người và máy móc cùng quản trị rủi ro

Trong môi trường công nghiệp, AI không thay thế con người mà hỗ trợ những người trực tiếp hiểu rõ ràng buộc vận hành, áp lực sản xuất và những sự đánh đổi tại hiện trường. Một hệ thống an toàn hiệu quả phải được thiết kế để tăng cường phán đoán của con người, không tự động hóa trách nhiệm ra quyết định.

AI có thể cung cấp cảnh báo kịp thời, giảm tải nhận thức trong các nhiệm vụ rủi ro cao và giúp quyết định nhất quán hơn giữa các ca làm việc, nhà máy và khu vực sản xuất. Tuy nhiên, để vận hành hiệu quả, cần xác định rõ hệ thống quan sát điều gì, dữ liệu được diễn giải ra sao và ai chịu trách nhiệm hành động.

Sai sót trong công nghiệp có thể dẫn đến hậu quả vật lý tức thời. Vì vậy, niềm tin vào AI phải được xây dựng qua hiệu suất ổn định, quản trị rõ ràng và sự phù hợp với thực tiễn vận hành.

Mở rộng AI có trách nhiệm trong sản xuất

Triển khai AI trong công nghiệp không chỉ là bài toán công nghệ, mà còn là bài toán quản trị. Các nhà sản xuất ngày càng đánh giá hiệu quả AI không chỉ qua năng suất, mà còn qua khả năng giảm rủi ro nghiêm trọng và hạn chế các sự cố có thể xảy ra.

Để mở rộng AI trên nhiều nhà máy khác nhau, doanh nghiệp cần khung quản trị tiêu chuẩn nhưng vẫn đủ linh hoạt theo điều kiện địa phương. Điều này bao gồm quản trị dữ liệu, đánh giá rủi ro và xác định rõ trách nhiệm ở cấp vận hành.

Một nghiên cứu của Verdantix tại 22 nhà máy cho thấy triển khai thị giác máy tính cho an toàn lao động đạt tỷ suất hoàn vốn 129% trong ba năm, chủ yếu nhờ giảm chấn thương, tử vong và gián đoạn vận hành.

An toàn lao động như một năng lực chiến lược

Các tổ chức có tầm nhìn xa đang xem an toàn lao động là một năng lực chiến lược, chứ không chỉ là nghĩa vụ tuân thủ. Môi trường làm việc an toàn hơn giúp thu hút và giữ chân nhân tài, giảm gián đoạn vận hành và tạo điều kiện cho hiệu suất bền vững.

Trong ngành sản xuất, đầu tư vào an toàn ngày càng gắn chặt với đổi mới và năng lực cạnh tranh dài hạn. Khi AI ứng dụng được tích hợp sâu hơn vào hoạt động công nghiệp, an toàn lao động đang dịch chuyển từ vùng rìa vào trung tâm của chiến lược ưu tiên.

Bước tiếp theo không chỉ là áp dụng công cụ mới, mà là tư duy lại cách quản trị rủi ro. Các nhà lãnh đạo có cơ hội dùng AI để tăng cường phán đoán của con người, củng cố trách nhiệm giải trình và xây dựng hoạt động sản xuất có khả năng chống chịu tốt hơn. Câu hỏi không còn là liệu công nghệ có nên xuất hiện trong chiến lược an toàn và quản trị rủi ro hay không, mà là làm thế nào để triển khai công nghệ có trách nhiệm, nhằm hỗ trợ chính những con người đang giữ cho ngành công nghiệp vận hành.