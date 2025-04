Việc ứng dụng AIoT vào sản phẩm camera đang trở thành một mục tiêu quan trọng trong việc giám sát an ninh thời đại mới. Tại Việt Nam, thị trường camera giám sát được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng lớn, với tổng lượng camera dự kiến khoảng 15 triệu chiếc vào năm 2025. Nguyên nhân xuất phát từ sự gia tăng nhu cầu về camera giám sát của người dân và xu hướng phát triển thành phố thông minh thời gian gần đây.

Tuy nhiên hiện tại trên thị trường đang tồn tại phần lớn hạ tầng camera giám sát với công nghệ cũ, chưa đáp ứng được nhu cầu giám sát an ninh chuyên sâu, ngoài ra các hệ thống quản lý và giám sát camera dễ bị phân mảnh thiếu đồng bộ trên cùng một nền tảng. Để nâng cấp và tối ưu các hệ thống camera đó yêu cầu phải can thiệp thay đổi về hạ tầng, tốn nhiều chi phí và công sức thi công.

Đó là lý do Vconnex cho nghiên cứu phát triển AI Camera Hub V2 với giải pháp tháo gỡ các khó khăn nhờ nâng cấp hệ thống camera cũ trở nên thông minh hơn nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo, với những tính năng AI đặc biệt đáp ứng mọi nhu cầu giám sát an ninh thông minh, sử dụng linh hoạt cho cả hộ gia đình và các môi trường công cộng (văn phòng, nhà xưởng, bệnh viện, ngân hàng...).

AI Camera Hub V2 nhận giải thưởng Sao Khuê 2025

Ghi dấu hành trình phát triển, AI Camera Hub V2 vừa xuất sắc giành giải thưởng Sao Khuê 2025. Sản phẩm đã gây được ấn tượng mạnh cho người dùng cũng như giới chuyên môn bởi áp dụng thành công những công nghệ tiên tiến bậc nhất hiện nay vào giải quyết nhu cầu quản lý an ninh, đặc biệt là khả năng phát hiện người, phân tích khuôn mặt, nhận diện khói lửa để phòng ngừa hỏa hoạn.

Chia sẻ về sản phẩm AI Camera Hub V2, ông Nguyễn Đức Quý - Tổng Giám đốc Vconnex cho biết: “Các thiết bị điện và gia dụng thông thường đều được số hóa để phục vụ cuộc sống hiện đại, tiện nghi cho người dùng. Và công cuộc số hóa cũng không nằm ngoài những sản phẩm mang yếu tố an ninh.

Đưa công nghệ vào thiết bị camera, đặc biệt là công nghệ AI, và tạo lập được một bộ điều khiển trung tâm cho các thiết bị đó, AI Camera Hub V2 Vconnex sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho người dùng cho người dùng trong việc giám sát và quản lý rủi ro an toàn, an ninh”.

Ông Nguyễn Đức Quý - Tổng Giám đốc Vconnex - chia sẻ về sản phẩm AI Camera Hub V2. Ảnh: Vconnex

Tăng tốc độ xử lý và phản ứng với công nghệ AIoT

AI Camera Hub V2 kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT), biến các camera thông thường thành hệ thống giám sát thông minh. Thiết bị có khả năng phát hiện người, khuôn mặt, cử chỉ, khói hoặc lửa ngay từ giai đoạn đầu và gửi cảnh báo tức thì đến điện thoại người dùng, bất kể họ ở đâu. Điểm nổi bật là khả năng tích hợp với hệ sinh thái nhà thông minh của Vconnex, cho phép tự động kích hoạt các biện pháp ứng phó như bật đèn cảnh báo, hú còi hoặc khởi động vòi phun nước để dập tắt nguy cơ cháy nổ.

AI Camera Hub V2 của Vconnex tham gia vào quản lý an ninh gia đình. Ảnh: Vconnex

Không dừng lại ở việc phát hiện hỏa hoạn, AI Camera Hub V2 còn được trang bị công nghệ All In One Tracking, cho phép giám sát liên tục, phân tích thông minh và phản ứng nhanh chóng. Ví dụ, hệ thống có thể phân biệt chuyển động của kẻ gian với vật nuôi, giảm thiểu báo động giả - một vấn đề phổ biến ở các camera truyền thống. Ngoài ra, thiết bị hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, lưu trữ tới 300 gương mặt và cho phép điều khiển bằng 6 cử chỉ tay đơn giản.

Tối ưu chi phí với khả năng nâng cấp hạ tầng sẵn có

Một trong những ưu điểm lớn của AI Camera Hub V2 là khả năng tận dụng hạ tầng camera hiện có mà không cần đầu tư mới. Sản phẩm tương thích với mọi dòng camera và đầu ghi hình NVR theo chuẩn ONVIF, RTSP. Với thiết kế nhỏ gọn và khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện nhiệt độ từ 0°C đến 70°C, thiết bị dễ dàng tích hợp vào nhiều không gian như nhà ở, văn phòng, bãi gửi xe hay khu vực công cộng.

"Thay vì chi hàng chục triệu đồng cho một hệ thống mới, người dùng chỉ cần AI Camera Hub V2 để nâng cấp toàn bộ camera hiện có", đại diện Vconnex chia sẻ. Chiến lược này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ AIoT cho đông đảo người dùng Việt Nam.

Sản phẩm AI Camera Hub V2 giúp biến camera thông thường thành thông minh. Ảnh: Vconnex

Được giới chuyên môn đánh giá cao và vinh danh tại Sao Khuê 2024, AI Camera Hub V2 không chỉ thể hiện năng lực sáng tạo của các kỹ sư Việt mà còn chứng minh cho xu hướng ứng dụng AIoT trong đời sống. Trong tương lai, sản phẩm hứa hẹn tích hợp thêm tính năng phát hiện té ngã, phát hiện biển số xe,.. nhằm phục vụ các nhu cầu an ninh nâng cao trong gia đình và công cộng trong tương lai.

Minh Hoà