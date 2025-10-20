Với sự đồng hành tổ chức của Công ty Cổ phần Giải pháp PHCN Rehaso và sự tham gia của nhiều bác sĩ, kĩ thuật viên và chuyên gia trong ngành phục hồi chức năng trên toàn quốc, đây không chỉ là dịp để các chuyên gia chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong phục hồi chức năng, mà còn thể hiện nỗ lực của 2 doanh nghiệp trong việc đưa công nghệ trị liệu tiên tiến đến gần hơn với thực hành y học Việt Nam. Với mong muốn góp phần thúc đẩy hình thành hệ sinh thái phục hồi chức năng hiện đại, hướng tới nâng cao chất lượng điều trị và phát triển bền vững ngành trong giai đoạn mới.

Buổi thảo luận khoa học thu hút sự quan tâm của nhiều bác sĩ, kĩ thuật viên trong ngành Phục hồi chức năng trên toàn quốc

Tại buổi thảo luận, ông Dominik Egetemeir - Chuyên gia về tập luyện sức mạnh, đại diện Hãng FREI Medical GmbH (Đức) chia sẻ chủ đề “Nâng cao hiệu quả và đẩy nhanh quá trình phục hồi thông qua chương trình tập luyện sức mạnh sử dụng máy móc và thiết bị hiện đại”.

Trong bài trình bày, ông Egetemeir phân tích cơ sở khoa học của phục hồi chức năng dựa trên tập luyện sức mạnh cơ kết hợp công nghệ tự động hóa và cảm biến sinh học, giúp tối ưu hóa vận động và rút ngắn thời gian phục hồi. Hệ thống thiết bị FREI ứng dụng công nghệ piston thủy lực hoạt động theo cơ chế co cơ đẳng động (isokinetic), cho phép vận động êm ái, an toàn và kích hoạt tối đa nhóm cơ trong quá trình trị liệu.

Cơ chế isokinetic giúp duy trì tốc độ vận động ổn định trong suốt quá trình tập luyện, tự động điều chỉnh lực kháng trở theo sức cơ của người tập tại từng thời điểm và góc khớp (góc chuyển động). Nhờ đó, thiết bị đảm bảo mức độ an toàn tối đa, hạn chế nguy cơ quá tải hoặc chấn thương, tối ưu hóa sức mạnh cơ bắp trên toàn bộ phạm vi chuyển động, giúp người tập phục hồi nhanh hơn, tập luyện chính xác và có khả năng kiểm soát vận động tốt hơn.

Ông Dominik Egetemeir - Chuyên gia về tập luyện sức mạnh, đại diện Hãng FREI Medical GmbH (Đức)

Tiếp nối chương trình, ông Marco Pelz - Chuyên gia cao cấp về sinh cơ học của Sequence Holding ApS (SEQ), Đan Mạch, giới thiệu giải pháp “Đế lót giày êm ái hỗ trợ sinh cơ học trong phục hồi vận động”. Bài trình bày mang lại góc nhìn mới về tác động của lực cơ học và cân bằng trọng tâm lên tư thế, dáng đi và chức năng vận động tổng thể, đồng thời minh chứng cho vai trò của thiết bị hỗ trợ thông minh trong việc giảm tải áp lực lên hệ xương khớp và nâng cao hiệu suất vận động trị liệu.

Trong phần trải nghiệm thực tế, các bác sĩ và kĩ thuật viên tham dự đã trực tiếp đo, kiểm tra và thử nghiệm đế lót silicon động năng, quan sát sự thay đổi áp lực bàn chân và hiệu quả điều chỉnh tư thế. Hoạt động này giúp người tham dự hiểu rõ hơn ứng dụng của công nghệ sinh cơ học trong lượng giá và thiết kế bài tập trị liệu cá thể hóa.

Các bác sĩ, kỹ thuật viên tham gia được thử nghiệm đế lót silicon động năng

Phần hỏi đáp cùng chuyên gia nhận được sự quan tâm lớn từ các đại biểu, tập trung vào ứng dụng thiết bị vận động tích hợp công nghệ hiện đại, hệ thống dữ liệu theo dõi tiến trình trị liệu và chuẩn hóa quy trình lượng giá trong lâm sàng.

Trong phần thảo luận, GS.TS.BS Cao Minh Châu - Tổng Thư ký Hội Phục hồi chức năng Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng Bệnh viện Đại học Phenikaa - đặt câu hỏi về hiệu quả kết hợp giữa lót giày chỉnh hình và các phương pháp trị liệu khác trong điều trị rối loạn bàn chân, lệch trục chi và biến chứng bàn chân tiểu đường, nhấn mạnh tầm quan trọng của điều trị phối hợp để nâng cao hiệu quả vận động và giảm tổn thương thứ phát.

Bên cạnh đó, TS.BSCKII Trịnh Quang Dũng - Phó Tổng Thư ký Hội Phục hồi chức năng Việt Nam, Phụ trách chuyên môn Trung tâm Myrehab Matsuoka bày tỏ quan tâm đến khả năng hỗ trợ của thiết bị tập luyện FREI trong phục hồi sức mạnh cơ, cân bằng cơ thể và ứng dụng hiệu quả trên các nhóm bệnh nhân: trẻ em cần phục hồi vận động, người bệnh mạn tính có co rút cơ và bệnh nhân thiếu hụt chi.

Đại diện Myrehab Solutions thì cho biết, thời gian tới, Myrehab Solutions và Rehaso sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác quốc tế triển khai đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y tế Việt Nam, hướng tới xây dựng hệ sinh thái phục hồi chức năng hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm.

Công ty Cổ phần Giải pháp Phục hồi chức năng Myrehab (Myrehab Solutions) và REHASO JSC là hai đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ phục hồi chức năng tại Việt Nam. Với nền tảng gần 20 năm kinh nghiệm, hai doanh nghiệp hợp tác mang đến các giải pháp kỹ thuật – lâm sàng toàn diện, phân phối và chuyển giao thiết bị từ những thương hiệu hàng đầu thế giới như Frei Medical, Driers International, Ergoline, Vicon, Delsys, Proxomed, Sequence và Kinvent. Myrehab và Rehaso cùng chia sẻ tầm nhìn ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm tối ưu hóa điều trị, nâng cao hiệu quả phục hồi và chất lượng sống cho người bệnh.

Bích Đào