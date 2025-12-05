Theo SVG News, hơn 92% người dùng Internet trên toàn cầu xem video trực tuyến mỗi tuần, với thời gian trung bình lên đến 17 giờ/tuần. Đặc biệt có tới 1/3 khán giả xem livestream cho biết họ theo dõi trực tiếp các trận đấu, giải đấu thể thao qua môi trường số. Những con số này cho thấy nhu cầu kết nối thời gian thực với nội dung gốc của người dùng ngày càng mạnh mẽ.

Theo Iris Marketing, tại Việt Nam, sự thay đổi này ngày càng rõ rệt hơn đối với các nội dung về thể thao điện tử (Esports). Các báo cáo cho thấy, khoảng ⅓ người dùng trưởng thành ở Việt Nam dành 1 - 3 giờ mỗi ngày chỉ để xem người khác chơi game hoặc livestream nội dung gaming. Xu hướng này dự kiến còn tăng mạnh trong thời gian sắp tới khi SEA Games 33 tiếp tục đưa Esports vào hệ thống thi đấu chính thức, hứa hẹn thu hút đông đảo khán giả trẻ theo dõi.

ON Plus là sản phẩm hợp tác chiến lược giữa VTVcab và Vinaphone, được ra mắt tại thị trường vào năm 2023

Nắm bắt nhanh xu hướng dịch chuyển này, ON Plus đã có những bước cải tiến mạnh mẽ về nội dung và tính năng, nhằm nâng cao trải nghiệm xem của khán giả. Trước đây, ON Plus được biết đến là một trong những ứng dụng thể thao chuyên biệt hàng đầu tại Việt Nam, gắn liền với các giải thể thao đa châu lục như Ngoại hạng Anh, UEFA Champion League, Serie A, MMA, VBA… Sau 3 năm phát triển, nền tảng này đã thực hiện một bước chuyển mình toàn diện, mở rộng sang Esports và các trải nghiệm tương tác, hướng tới nhóm khán giả trẻ năng động và yêu thích nội dung trực tuyến.

Giao diện ứng dụng được làm mới hoàn toàn, hiện đại và trực quan hơn. Đặc biệt, việc mở rộng và cập nhật các giải đấu Esports nổi bật (như Liên Minh Huyền Thoại, Liên Quân Mobile, FC Online, PUBG...) đã giúp ON Plus tạo ra điểm chạm mới với khán giả. Tính năng Shorts chuyên biệt cho video ngắn và tin nhanh thể thao cũng được tích hợp để tối ưu trải nghiệm bắt kịp xu hướng.

Điểm nhấn quan trọng nhất chính là Tính năng Tương tác Interactive, cho phép người xem không còn ở vị trí thụ động. Giống như các nền tảng hàng đầu thế giới đang thử nghiệm Gamification, ON Plus cho phép khán giả tham gia trực tiếp vào các chương trình đang phát, dự đoán kết quả trận đấu, bình chọn theo thời gian thực và nhận quà hấp dẫn ngay khi xem trên điện thoại, máy tính bảng hay smartTV.

ON Plus ứng dụng tính năng tương tác (interactive) tại các trận đấu thuộc khuôn khổ SEA Games 33

Không những thế, nhằm mang lại trải nghiệm tối đa cho cộng đồng yêu thể thao và Esports, Vinaphone đặc biệt thiết kế riêng gói cước ONMAX10 với những ưu đãi độc quyền. Khi đăng ký gói cước ONMAX10, ngay lập tức khách hàng sẽ nhận được quyền lợi “khủng” về data truy cập mạng và xem miễn phí nội dung premium của ON Plus. Có thể nói, việc kết hợp giữa nhà mạng và nền tảng OTT là một trong những hoạt động hợp tác chiến lược nhằm giúp nâng tầm trải nghiệm xem nội dung của người dùng.

Với gần 15 triệu người dùng và 30 triệu lượt đăng ký gói cước, nhiều lần lọt Top Bảng xếp hạng Thể thao trên App Store và CH Play, trải qua hành trình 3 năm phát triển, ON Plus đã tiên phong tái định hình trải nghiệm xem tại Việt Nam bằng cách mở rộng từ thể thao truyền thống sang Esports và tích hợp các tính năng tương tác trực tiếp, trở thành nền tảng thể thao & Esports toàn diện.

Gói ONMAX Soạn ONMAX10 gửi 888: nhận ngay 6GB/NGÀY chỉ với 10 nghìn đồng; soạn ONMAX7 gửi 888: nhận ngay 6GB chỉ với 7 nghìn đồng.

Mở khoá 01 tài khoản ON PLUS MAX để xem toàn bộ nội dung trên ON Plus

Tặng 5 lượt quay tại Vòng quay may mắn - cơ hội nhận iPhone17 Promax

